„Ernüchternde US-Einschätzungen“: Rheinmetall liefert Panzer an Ukraine, aber Fachleute skeptisch

Von: Erkan Pehlivan

Der Rüstungskonzern Rheinmetall bereitet einen weiteren Export von Kampfpanzern in die Ukraine vor. Dafür hat das Unternehmen 50 Leopard-1-Panzer aus Belgien gekauft.

Düsseldorf – Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will weitere Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Dazu habe das Unternehmen 50 Leopard-1-Panzer vom belgischen Unternehmen OIP Land Systems erworben, wie das Handelsblatt aus Branchenkreise erfahren hat. Zunächst sollen die Leopard-1-Panzer an deutschen Standorten neu ausgerüstet werden. Rund 30 der deutschen Kampfpanzer sollen dann an die Ukraine geliefert werden, schreibt das Blatt.

Den Kauf der Panzer aus Belgien bestätigte auch der Geschäftsführer des privaten Rüstungsunternehmens OIP, Freddy Versluys, gegenüber der britischen Zeitung The Guardian. Es könne bis zu sechs Monate dauern, bis sie auf dem Schlachtfeld im Ukraine-Krieg zum Einsatz kommen. Den Preis für den Verkauf wollte der Manager allerdings nicht nennen.

Ukrainische Soldaten arbeiten an einem Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 A5. © dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Ukraine-Krieg: Verkauf von Leopard-1-Panzer bestätigt

OIP hatte zuvor 50 Leopard-1-Panzer für je 37.000 Euro gekauft, die die belgische Regierung 2014 im Rahmen eines allgemeinen Trends zur Kürzung der Verteidigungsausgaben in den westlichen Ländern außer Dienst gestellt hatte, schreibt das Blatt weiter.

Den Vorwurf mit solchen Deals ein Riesengeschäft zu machen, weist der Manager des belgischen Unternehmens jedoch ab. „Die Tatsache, dass sie unsere Firma verlassen, beweist, dass wir einen fairen Marktpreis verlangt haben und jemand mehr als glücklich war, sie zu nehmen“, sagte Versluys in einem Beitrag auf LinkedIn am Dienstag. Der Kommentar zu dem Deal war begleitet von einem Bild der Panzer neben einer Flasche ukrainischen Wodkas der Marke „Ukrainian Freedom“.

Dänemark und Niederlande wollen 14 Leopard-2-Panzer an die Ukraine liefern

Bereits zuvor hatten mehrere westliche Verbündete Kiews bereit erklärt, der Ukraine moderne Leopard-2-Panzer und auch ältere Leopard-1-Modelle zu schicken. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall liefert im kommenden Jahr 14 Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine. Darüber sei eine vertragliche Vereinbarung mit Vertretern der Bundesregierung und der beiden Auftraggeber - der Niederlande und Dänemarks - getroffen worden, teilte Rheinmetall bereits im Juni mit.

Dabei sollte es sich nicht um Panzer aus den eigenen Beständen der Staaten handeln, sondern um welche, die aus dem Vorrat der deutschen Industrie eingekauft, generalüberholt und dann an die Ukraine gespendet werden.

„Ernüchternde US-Einschätzungen“: Russland hat Luftüberlegenheit, Panzer sind zu wenig

Ob aber die alten Leopard-1-Panzer der Ukraine entscheidend bei ihrer Gegenoffensive helfen, ist mehr als fraglich. Zumindest zeigt sich der Westen zunehmend skeptischer, was einen möglichen Durchbruch an der Front betrifft. So meldete der US-Sender CNN unter Berufung auf US-Beamte, dass die westliche Führung zunehmend „ernüchternde“ Einschätzungen über die Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte erhalte, bedeutende Gebiete zurückzuerobern.

„Unsere Briefings sind ernüchternd“, sagte der demokratische Abgeordnete Mike Quigley, der kürzlich von Treffen in Europa mit US-Kommandeuren zurückgekehrt ist, die ukrainische Panzertruppen trainieren. „Dies ist die schwierigste Zeit des Krieges.“ Wichtiger für die Ukraine als Leopard-1-Panzer dürften weitreichende Waffen und vor allem Kampfjets sein. Nur so kann die Ukraine die Luftüberlegenheit Russlands brechen, die einen Erfolg der Gegenoffensive derzeit praktisch unmöglich macht. (erpe/dpa)