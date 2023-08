Verbesserte Aufklärungsdrohne: Rheinmetall will der Ukraine „Luna NG“ liefern

Von: Sandra Kathe

Die Aufklärungsdrohne „Luna NG“ kann nicht nur Bild- und Audioaufnahmen liefern, sondern auch Kommunikationskanäle stören. Nun soll das System an die Ukraine.

Kiew – Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat die Lieferung seines Drohnensystems „Luna NG“ an die Ukraine angekündigt. Das berichtet die Bild am Sonntag und verweist auf eine Rheinmetall-Quelle. Demnach solle die Lieferung bis Ende des Jahres erfolgen und neben mehreren Drohnen auch ein Startkatapult sowie eine Steuerungsstation und militärische Lkw für Transport und technische Ausrüstung umfassen.

Am Sonntagmorgen (13. August) bestätigte ein Rheinmetall-Sprecher die geplante Lieferung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Auslieferung werde bis Jahresende erfolgen, das Auftragsvolumen nannte er nicht.

Vorteil der technisch hoch entwickelten Drohne sei ihre vielseitige Einsetzbarkeit, berichtet Bild. So verweist das Blatt darauf, dass das System nicht wie die meisten anderen Aufklärungsdrohnen nur Bilder liefern kann, sondern auch die Fähigkeit hat, Kommunikation abzuhören, zu stören oder ein LTE-Netzwerk herzustellen.

Drohnenlieferung an die Ukraine: 5000 Meter Flughöhe, zwölf Stunden Flugzeit

Der seit 2010 entwickelte Typ „Luna NG“ sei die verbesserte, neue Version der bereits im Jahr 2000 erstmals in Dienst der Bundeswehr gestellten Aufklärungsdrohne „EMT Luna“ und soll in einer anderen Ausführung auch mit Waffen ausgestattet werden können. Dies sei mit den Drohnen, deren Lieferung Rheinmetall gegenüber der Bild angekündigt hat, jedoch nicht möglich. Beide Systeme stammen vom oberbayerischen Militärdrohnen-Hersteller EMT Penzberg, der 2022 von Rheinmetall übernommen wurde.

Laut Informationen auf der Website von Rheinmetall verfügt die „Luna NG“ über eine Flugzeit von über zwölf Stunden sowie eine Daten-Link-Reichweite von mehr als 100 Kilometern, „die mittels optionaler SatCom-Ausrüstung noch weiter erhöht werden kann“. Sie erreicht eine Flughöhe von bis zu 5000 Metern und verursache im Flug nur geringe akustische, thermische und Radar-Signaturen.

Eine Drohne vom Typ „Luna NG“ bei der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA 2022. © Wolfgang Kumm/dpa

Rüstungskonzern im Ukraine-Krieg: Rheinmetall schreibt aktuell Rekordzahlen

Das Unternehmen Rheinmetall mit Hauptsitz in Düsseldorf schreibt aktuell, laut einem dpa-Bericht aus der vergangenen Woche, Rekordzahlen – und gilt damit als eines das Unternehmen in Deutschland, die vom Ukraine-Krieg wirtschaftlich profitieren. So liefert das Unternehmen, finanziert unter anderem aus Berlin, bereits etwa mehrere Arten Munition und ältere Panzermodelle an die Ukraine.

Laut Unternehmensangaben seien unlängst innerhalb von einer Woche „Verträge mit einem Auftragsvolumen über insgesamt mehr als sieben Milliarden Euro“ abgeschlossen worden, dem höchsten Wochenwert in der Geschichte des 1889 gegründeten börsennotierten Konzerns. Insgesamt habe der Auftragsbestand des Unternehmens Ende des zweiten Quartals laut dpa-Bericht bei 30,1 Milliarden Euro gelegen und damit 17 Prozent höher als im selben Zeitraum 2022. Von April bis Juni habe das Unternehmen nach Steuern ein Ergebnis von 73 Millionen Euro erwirtschaftet. (saka mit dpa)