Düstere Prognose der OECD: Putin treibt Deutschland 2023 in Rezession

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Bittere Nachricht: Deutschland steuert laut der OECD ab 2023 in die Rezession. Schuld ist die von Putin entfachte Gaskrise. Was heißt das? Wie schlimm wird es?

Berlin/Paris – Erst die Pandemie, dann die Gaskrise: Die Wirtschaft in Europa verliert deutlich an Fahrt. Deutschland steuert im kommenden Jahr 2023 sogar auf eine Rezession zu. Das prognostizierte die OECD am Montag, dem 26. September, in Paris. Zwar hatten Experten den Abschwung kommen sehen, doch die konkreten Zahlen zeichnen ein trübes Bild. „Der Pessimismus mit Blick auf die kommenden Monate hat deutlich zugenommen“, sagte der Leiter des Münchener Ifo-Instituts Clemens Fuest mit Blick auf den Geschäftsklimaindex und bestätigte die Einschätzung der internationalen Organisation.

Wegen Gaskrise: Deutschland fällt laut Prognose der OECD 2023 in die Rezession

Insgesamt verliert die Weltwirtschaft massiv an Fahrt. Laut dem Ausblick der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) soll das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um bescheidene 3,0 Prozent und im kommenden Jahr nur um 2,2 Prozent wachsen, wie Focus Online berichtete. Damit mussten die Experten ihre bisherige Prognose deutlich nach unten korrigieren. Allein im Euroraum wird die Wirtschaftsleistung nur noch 0,3 Prozent im kommenden Jahr betragen. Besonders betroffen sei Deutschland als eine der größten Volkswirtschaften in der EU, dass dann ab 2023 in die Rezession falle.

Sieht die deutsche Wirtschaft in eine Rezession schlittern: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). © Oliver Berg/Kay Nietfeld/dpa

Rezession 2023: Was sind die Gründe? Vor allem Putins Ukraine-Krieg hat in Deutschland die Inflation angetrieben

Deutschland droht die Rezession 2023 – doch warum? Die Gründe für den Niedergang liegen in unterschiedlichen Entwicklungen. Nachdem die Unternehmen in den vergangenen Jahren wegen des Corona-Lockdowns bereits am Rande der Rezession gestanden hatten, drücken jetzt die Folgen des Ukraine-Krieges auf die Stimmung. Die Verknappung von Öl und Gas treibt die Energie- und Lebensmittelpreise und am Ende die Inflation in Rekordhöhen. Weil sich die Inflation in vielen Staaten bereits zu verfestigen droht, haben Notenbanken weltweit mit signifikanten Zinsschritten reagiert – was jedoch die Nachfrage und somit das Wachstum dämpft.

Rezession – was heißt das? Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt „Rückgang“. Man spricht von Rezession, wenn die Wirtschaft eines Landes nicht wächst, sondern schrumpft – sich also in einem Abschwung befindet. Für die Bemessung der Konjunktur ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) maßgeblich. Wenn das BIP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Vergleich zu den jeweiligen Vorjahresquartalen nicht wächst, sondern zurückgeht, ist die Rezession da. Sie ist eine von vier Phasen in einem Konjunkturzyklus. In der Theorie geht man davon aus, dass eine Volkswirtschaft alle Phasen durchlaufen kann. Die Rezession folgt auf die Phase der Hochkonjunktur und kann – im schlimmsten Fall in eine Depression übergehen. Auf eine Depression folgt dann früher oder später ein wieder Aufschwung.

Rezession in Deutschland ab 2023: Unternehmen blicken laut Ifo-Geschäftsklimaindex in düstere Zukunft

Entsprechend trübe sind die Aussichten in der deutschen Wirtschaft. So hat sich die Stimmung bei den Unternehmerinnen und Unternehmer bereits im September 2022 deutlich verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel zum Vormonat um 4,3 Punkte auf 84,3 Zähler, wie das Institut am Montag mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit Mai 2020. Experten hatten mit der Eintrübung in Folge der Ukraine-Krise gerechnet, allerdings nur auf 87 Punkte.

Rezession 2023: Bedeutung für den Bürger? Gewerkschaften und Bundesagentur für Arbeit warnen vor Panikmache

Was heißt das nun konkret? In der Politik warnt man weiterhin vor Panikmache. Viele Fachleute halten die deutsche Wirtschaft weiterhin für robust genug, um durch das Tal hindurchzukommen. So bezeichnete IG-Metall-Chef Jörg Hofmann bereits in der vergangenen Woche eine pauschale Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie als übertrieben. Für die Bürgerinnen und Bürger habe das kaum Bedeutung. „Wir stehen nicht am Abgrund“, sagte er der Welt.

Eine Phase der Rezession könnten größere Unternehmen trotz höherer Energiekosten überstehen. Beim Mittelstand sei das anders. Hier könnten mögliche Wirtschaftshilfen in Form eines vierten Entlastungspaketes nötig werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat bereits diesbezüglich seine Handlungsbereitschaft signalisiert.



Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!



Ähnlich beurteilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) die Lage. „Ja, uns droht eine Rezession“, hatte BA-Chefin Andrea Nahles dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) im Vorfeld gesagt. Die gute Nachricht sei aber: „Der Arbeitsmarkt ist robust.“ In vielen Bereichen gebe es einen Fachkräftemangel. Ihr Versprechen: „Wer jetzt seinen Job verliert, findet offene Stellen vor.“