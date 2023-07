Reparaturdeal geplatzt: Doch keine Instandsetzung von Leopard-2-Panzern in Polen

Von: Tadhg Nagel

Deutsche Leopard-2-Panzer werden in Zukunft doch nicht in Polen repariert. Die Verhandlungen waren lange schleppend verlaufen – nun zieht Pistorius Konsequenzen.

Berlin - Leopard-2-Panzer, die im Ukraine-Krieg im Einsatz sind, werden in Zukunft doch nicht in Polen repariert werden, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Eigentlich hatte die Bundesregierung gemeinsam mit der polnischen Regierung geplant, ein Instandsetzungszentrum in dem Land aufzubauen. In der Nähe der polnischen Grenze zur Ukraine sollte nach dem Vorhaben ursprünglich eine Kooperation aus polnischen und deutschen Rüstungsunternehmen entstehen. Diese hätten dann unweit der Kampfhandlungen eine Wartung beschädigter Fahrzeuge vornehmen sollen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte die entsprechenden Pläne im April vorgestellt.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) schaut zur Hälfte aus einem Leopard-2-Panzer. © IMAGO/David Inderlied

Die Details sollten von den deutschen Unternehmen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Rheinmetall ausgehandelt werden. Die Reparaturen vor Ort hätte die Rüstungsfirma Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) durchführen sollen. Ein Großteil der in den Aufbau zu investierenden Geldsumme wäre von der Bundesregierung bezuschusst worden. Es konnte jedoch offenbar keine Einigung erzielt werden. Zunächst hatte es Uneinigkeiten über eine mögliche Gewährleistung für die geleistete Arbeit gegeben, wie der Spiegel berichtet. Die polnische Seite habe eine solche nicht übernehmen wollen.

Erste Inspektion für über 100.000 Euro - Zähe Verhandlungen und übertriebene Preisvorstellungen

Später hätten die polnischen Unterhändler Preisvorstellungen vorgestellt, die für die deutschen Industrievertreter schlicht nicht akzeptabel gewesen seien. Eine erste Inspektion bei PGZ habe über 100.000 Euro kosten sollen. Der übliche Satz der deutschen Rüstungsunternehmen liege für eine solche Dienstleistung hingegen bei 12.000 Euro. Die Verhandlungen hatten sich extrem in die Länge gezogen. Vor etwa einem Monat hatte der deutsche Verteidigungsminister dann den Druck in der Sache erhöht und eine schnelle Klärung gefordert.

„Klar muss sein: Instandsetzung gehört zur nachhaltigen Unterstützung der Ukraine dazu“, hatte Pistorius nach einem Treffen mit seinem polnischen Pendant Mariusz Blaszczak die Notwendigkeit unterstrichen. Er hatte ein Ende der Verhandlungen in zehn Tagen gefordert. Pistorius war der Auffassung gewesen, „dass jetzt die Zeit drängt“. Beiden Seiten seien sich darüber einig gewesen, dass es schnell gehen solle, so der Verteidigungsminister. Auch die deutsche Industrie hatte auf eine Einigung gedrängt. Bisher seien zwar alle 18 von Deutschland an die Ukraine gelieferten Panzer noch einsatzfähig, so der Spiegel. Es sei aber bloß eine Frage der Zeit, bis mehr Reparaturen anstünden.

Trotz des geplatzten Panzerdeals: Deutsche „Patriot“-Flugabwehrsysteme möchte Polen behalten

Bei den Verhandlungen war es auch um die fortlaufende Stationierung deutscher „Patriot“-Flugabwehrsysteme in Polen gegangen. „Wir sind daran interessiert, dass die Patriot-Systeme mindestens bis Ende des Jahres auf polnischem Gebiet bleiben“, sagte Blaszczak Anfang des Monats. Durch die Verlegung russischer Atomwaffen ins Nachbarland Belarus sei die Bedrohung für Polen noch gestiegen. Auch die zu Belarus übergelaufenen Soldaten der Wagner Gruppe um Jewgeni Prigoschin hatten den Minister in Sorge versetzt. Die Bundeswehr ist im polnischen Zamosc seit Januar mit 320 Personen im Einsatz. Boris Pistorius machte in der Sache bisher keine Zusagen.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums laufen die Gespräche über Panzerreparaturen trotzdem weiter. Dabei gehe es jetzt um Leopard 2A4-Kampfpanzer, die durch Polen für die Ukraine bereitgestellt worden waren. „Polen und Deutschland verfolgen weiterhin die Idee der Instandsetzung von Leopard 2-Panzern. Diese wollen sie gemeinsam koordinieren“, hieß es weiter. Zuletzt hatten die polnischen Panzer für Aufregung gesorgt. Laut dem Handelsblatt waren acht der vierzehn Fahrzeuge defekt geliefert worden. Alle anderen Leopard-2-Panzer werden in Zukunft entweder weiter in Deutschland oder möglicherweise auch Litauen wieder instand gesetzt werden. Das Verteidigungsministerium teilte mit, bei Bedarf könne sofort mit der Arbeit begonnen werden. (Tadhg Nagel)