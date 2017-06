Ungarn liefert Holocaust-Leugner Mahler an Deutschland aus

Rechtsextremist wird überstellt

Der Holocaustleugner Horst Mahler am Internationalen Flughafen Budapest.

Ungarn hat den Holocaust-Leugner Horst Mahler an die deutschen Behörden überstellt. Der 81-Jährige wurde am Dienstag von deutschen Beamten am Budapester Flughafen in Empfang genommen worden.