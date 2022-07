KfW-Förderung: Kürzung bei Gebäudesanierung und Neubau – Eigentümer müssen neu rechnen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Wer mit Zuschüssen durch KfW-Fördergelder kalkuliert hatte, muss sich nun noch einmal informieren – und neu rechnen: Zuschüsse werden teilweise gekürzt.

Berlin – Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unter Robert Habeck (Grüne) reformiert die Förderprogramme für Neubauten und zur Gebäudesanierung kurzfristig. Für Hausbesitzer hat die Kürzung der KfW-Förderung in einigen Fällen weitreichende Folgen: Ihnen fallen bestimmte Zuschüsse weg. Insgesamt stellt der Staat indes sogar mehr Fördergelder bereit, vor allem für Sanierungen. Die Änderungen bei der KfW-Förderung kamen für viele Beobachter überraschend. Einige Hausbesitzer in Deutschland, beziehungsweise die, die es werden wollen, müssen nun noch einmal neu kalkulieren.

KfW-Förderung nicht eingestellt, doch in Teilen deutlich gekürzt – Eigentümer müssen neu rechnen

Entgegen einiger Sorgen wurde die KfW-Förderung nicht eingestellt, für einige Häuserbauer und Eigentümer nahen dennoch Probleme: Die Ampel unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine KfW-Förder-Kürzung in einigen Bereichen beschlossen. Die Kürzung der Fördersätze für die Gebäudemodernisierung überrascht viele Beobachter. Robert Habeck erklärte laut Welt „In Zukunft bekommt der oder die Einzelne etwas weniger an Förderung als vorher“. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) wird reformiert.

Insgesamt soll der Fokus verstärkt auf Sanierungen liegen und nicht auf Neubauten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck setzt dies auch in Relation zur Gaskrise in Deutschland. Er sagte laut Welt: „Die allermeisten Menschen leben in älteren Häusern. Jetzt zu sanieren, Fenster auszutauschen, die Gasheizung rauszuwerfen – das hilft, um Kosten zu sparen und geht mit Klimaschutz Hand in Hand“. Ein Gasheizungsverbot 2024 hatte die Ampel erst kürzlich gekippt, da sie es für kurzfristig nicht realisierbar hielt. Die neuen Pläne sehen dennoch einen Bonus beim Austausch von Gasheizungen vor – statt Hybridheizungen werden indes nur noch reine Wärmepumpen gefördert.

KfW-Förderung Sanierung: Insgesamt sogar mehr Fördergelder bereitgestellt

Als Robert Habeck zur KfW-Förder-Kürzung gesagt hatte, der oder die Einzelne erhalte „etwas weniger an Förderung als vorher“, hatte er noch etwas gesagt, nämlich: „dafür können viele Menschen von den Förderprogrammen profitieren“. Insgesamt steigen die staatlichen Investitionen sogar: Die Fördersumme des Bundes für Sanierungen liegt bei künftig zwölf bis dreizehn Milliarden Euro jährlich. Erst zu Beginn des Jahres hatte es viel Diskussion um KfW-Förderungen gegeben. Für Neubauprojekte steht eine zusätzliche Milliarde Euro zur Verfügung.

Der Großteil der Förderung im Rahmen der überarbeiteten „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) soll zukünftig also auf die Sanierung entfallen. Kürzungen gibt es derweil unter anderem bei Komplettsanierungen. Bei der Förderung von Neubauten wird indes umgerüstet: Überwiegend soll sie über zinsverbilligte Kredite laufen. Generell gilt: Für einzelne Bauprojekte gibt es weniger Fördergelder, dadurch eröffnet sich allerdings Spielraum für weitere Projekte. Insgesamt gelten die verschiedenen Änderungen sehr plötzlich: Einige ab dem Donnerstag, den 28. Juli 2022, andere ab dem 15. August. Die KfW-Förderkredite waren im Rahmen der Zinssteigerungen teurer geworden, mit dem neuen Plan werden die Zinssätze gesenkt.

KfW-Förder-Kürzung: Änderungen betreffen verschiedene Bereiche – einige Förderungen ganz gestrichen

Die geplanten Änderungen der Politik im Zuge der KfW-Förder-Kürzung sind tatsächlich sehr umfassend: Unter anderem wird die Förderung der Sanierung zu einem sogenannten Effizienzhaus (EH) 100 komplett eingestellt. In anderen Kategorien sinken die Tilgungszuschüsse massiv, auch wenn sie nicht gestrichen werden: Bei einem EH 85 fallen sie beispielsweise von einer 30-prozentigen Bezuschussung auf nunmehr fünf Prozent. Sanierungen auf einen KfW-Effizienzhaushalt im Bestand erhalten fortan überhaupt keine Fördermittel mehr.

Insgesamt gibt es bei der KfW künftig nur noch Kredite mit Tilgungszuschuss anstatt Geld, direkte Zuschüsse für einzelne Maßnahmen laufen über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Das soll laut Ministerium die Antragsstellung vereinfachen, so die Welt. Auch bei diesen Zuschüssen gibt es Streichungen: Die BAFA-Förderungen sinken ebenfalls, um fünf bis zehn Prozent. Das betrifft Einzelmaßnahmen – etwa den Tausch von Fenstern. Für sie ist künftig das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zuständig – die staatliche Entwicklungsbank KfW kümmert sich derweil weiter um Komplettsanierungen.