Wirbel um Baerbocks Raubkunst-Rückgabe nach Nigeria: Statt ins Museum kommen Stücke in Privatbesitz

Von: Eileen Kelpe

Teilen

Bei einem festlichen Akt übergab Außenministerin Annalena Baerbock mit Claudia Roth die Benin-Bronzen an Nigeria. © IMAGO/Florian Gaertner

Außenministerin Annalena Baerbock hat im Dezember in einem feierlichen Staatsakt die Benin-Bronzen zurückgegeben. Doch sie kommen womöglich nicht ins Museum.

Abuja – Es war ein symbolträchtiger Akt als vergangenen Dezember Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth in der nigerianischen Hauptstadt Abuja die Benin-Bronzen übergaben. Die koloniale Raubkunst, die sich bis dato in deutschen Museen befand, sollte an die nigerianische Gesellschaft zurückgegeben werden. Doch wie unter anderem Focus Online berichtet, sind die wertvollen Bronzen nun in Privatbesitz gelandet und nicht wie geplant im Museum.

Eigentumsrechte gehen an königliche Familie

Auf der Homepage des Museums wurde die Ausstellung der Bronzen schon angekündigt: Es werde „die weltweit größte Sammlung von Benin-Bronzen beherbergen“. Die deutsche Regierung hat den Bau des Museums mit mehreren Millionen Euro mitfinanziert – doch der scheidende Präsident Nigerias, Mohammedu Buhari, hatte wohl andere Pläne. Er hat die Eigentumsrechte der Benin-Bronzen an die königliche Familie, Oba Ewuare II., übertragen.

Zukunft der Benin-Bronzen ungewiss

Die Königsfamilie kann nun gänzlich über alle Kunstwerke, die 1897 bei einer britischen Strafexpedition im Königspalast von Benin geplündert wurden, verfügen. Dadurch ist ungewiss, ob die Bronzen tatsächlich im Museum ausgestellt werden oder im Privatbesitz verschwinden. Das Auswärtige Amt sieht derweil die Verantwortung der Kunstwerke in Nigeria.

Bei den Benin-Bronzen handelt es sich um mehr als 5000 Reliefs und Skulpturen aus Messing. Sie entstanden zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert im Königreich Benin, dem heutigen Nigeria. Ab dem 15. Jahrhundert wurden sie größtenteils aus kupfernen Armreifen gefertigt, die von portugiesischen Händlern als Zahlungsmittel für Sklaven und Elfenbein genutzt wurden.