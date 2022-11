Raketeneinschlag Polen: USA vermuten ukrainisches Geschoss

Von: Alexander Eser-Ruperti

US-Präsident Joe Biden hat sich in Bali zu den Raketeneinschlägen in Polen geäußert. Ein Abschuss aus Russland sei „unwahrscheinlich“, so der Regierungschef.

Bali – Nach einem Krisentreffen der G7 in Bali zu dem Raketeneinschlag in Polen hat sich US-Präsident Joe Biden zu Wort gemeldet. Biden erklärte, er hielte einen Abschuss aus Russland für „unwahrscheinlich“ und sicherte Polen Unterstützung bei der Untersuchung des Sachverhalts zu. Inzwischen gehen die USA stattdessen offenbar von einem ukrainischen Geschoss aus.

Am Dienstagnachmittag war im polnischen Ort Przewodów, der rund sechs Kilometer von der ukrainischen Grenze liegt, eine Rakete eingeschlagen, dabei kamen zwei Menschen zu Tode.

Explosion Polen: Abschuss möglicherweise aus der Ukraine – nicht Russland

Im Rahmen der Explosion in Polen hat US-Regierungschef Biden Zweifel an einem Abschuss aus Russland angemeldet. Er erklärte auf Nachfrage: „Es gibt erste Informationen, die das bestreiten. Ich möchte das nicht sagen, bevor wir das nicht vollständig untersucht haben. Aber anhand der Flugbahn ist es unwahrscheinlich, dass sie aus Russland abgefeuert wurde, aber wir werden sehen.“ Zu weiteren Untersuchungen sagte er: „Ich werde dafür sorgen, dass wir genau herausfinden, was passiert ist.. Dann werden wir uns überlegen, wie wir weiter vorgehen.“

Nach einer Explosion mit zwei Toten in einem Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine ist auch die polnische Polizei in erhöhter Alarmbereitschaft. © Str/AP/dpa

Die USA gehen inzwischen stattdessen von einem Abschuss aus der Ukraine aus, wie verschiedene Medien berichten. Offenbar könnte es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handeln. Die russische Seite hatte den Vorwurf, die Rakete abgeschossen zu haben, zuvor bestritten. Das polnische Außenministerium hatte früher erklärt, es habe sich um ein Geschoss aus russischer Produktion gehandelt.