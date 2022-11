Raketeneinschlag in Polen: Russlands Ex-Präsident warnt vor Dritten Weltkrieg

Von: Felix Busjaeger, Alexander Eser-Ruperti

US-Präsident Joe Biden hat sich in Bali zu den Raketeneinschlägen in Polen geäußert. Ein Abschuss aus Russland sei „unwahrscheinlich“, so der Regierungschef.

In Polen sind zwei Menschen nach einem Raketenangriff gestorben.

Dmitri Medwedew warnt vor Dritten Weltkrieg.

Die Nato kommt zu einer Krisensitzung zusammen.

Der News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

+++ 09:54 Uhr: „Der Westen rückt einem Weltkrieg näher, wenn er einen hybriden Krieg gegen Russland führt“, schrieb der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew auf Twitter bezüglich der Raketeneinschläge in Polen. Zugleich bezeichnete er den Vorfall als westliche Provokation. „Die Geschichte mit den ukrainischen ‚Raketenschlägen‘ auf eine polnische Farm beweist nur eins: Der Westen erhöht durch seinen hybriden Krieg gegen Russland die Wahrscheinlichkeit für den Beginn des Dritten Weltkriegs“. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium von einer „Provokation“ gesprochen. Der US-amerikanische Nationalökonom Nouriel Roubini hatte bereits vor längerem vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs zu einem Dritten Weltkrieg gewarnt.

Dmitri Medwedew ist Russlands Ex-Präsident und heute Vizesekretär des Sicherheitsrats. © IMAGO/Yekaterina Shtukina

Dmitri Poljanski, der stellvertretender Leiter der russischen UN-Delegation, wies ebenfalls eine Schuld Moskaus an dem Vorfall in Polen zurück. Er verwies in dem Zusammenhang darauf, dass westliche Staaten schon in der vergangenen Woche eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats einberufen hätten – damals noch ohne Themenangabe. Der britische Premierminister Rishi Sunak sieht hingegen eine grundsätzliche Schuld bei Russland. „Das Wichtigste ist, anzuerkennen, warum die Ukraine Raketen einsetzen muss, um ihr Heimatland zu verteidigen“, sagte Sunak am Mittwoch am Rande des G20-Gipfels auf Bali. „Es muss sein Heimatland gegen eine illegale und barbarische Angriffsserie Russlands verteidigen.“

+++ 08:30 Uhr: Die Raketeneinschläge in Polen führen am Mittwoch, dem 16. November, zu einem Krisentreffen nach Artikel 4 der Nato. Wie der Spiegel berichtet, kommen die Bündnispartner ab 10 Uhr im Nordatlantikrat zusammen, um über weitere Entwicklungen und mögliche Reaktionen auf den Vorfall zu beraten. Zudem soll auch das Militärkomitee der Nato zusammenkommen.

Erstmeldungen vom 16. November 2022 um 07:17 Uhr: Bali – Nach einem Krisentreffen der G7 in Bali zu dem Raketeneinschlag in Polen hat sich US-Präsident Joe Biden zu Wort gemeldet. Biden erklärte, er hielte einen Abschuss aus Russland für „unwahrscheinlich“ und sicherte Polen Unterstützung bei der Untersuchung des Sachverhalts zu. Inzwischen gehen die USA stattdessen offenbar von einem ukrainischen Geschoss aus.

Am Dienstagnachmittag war im polnischen Ort Przewodów, der rund sechs Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt, eine Rakete eingeschlagen, dabei kamen zwei Menschen zu Tode.

Explosion Polen: Abschuss der Rakete möglicherweise aus der Ukraine anstatt Russland

Im Rahmen der Explosion in Polen gibt es offenbar Hinweise auf einen Abschuss aus der Ukraine. Zuvor hatte US-Regierungschef Joe Biden bereits Zweifel an einer direkten russischen Verantwortung angemeldet. Er erklärte auf Nachfrage: „Es gibt erste Informationen, die das bestreiten. Ich möchte das nicht sagen, bevor wir das nicht vollständig untersucht haben. Aber anhand der Flugbahn ist es unwahrscheinlich, dass sie aus Russland abgefeuert wurde, aber wir werden sehen.“ Zu weiteren Untersuchungen sagte er: „Ich werde dafür sorgen, dass wir genau herausfinden, was passiert ist. Dann werden wir uns überlegen, wie wir weiter vorgehen.“

Nach einer Explosion mit zwei Toten in einem Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine ist auch die polnische Polizei in erhöhter Alarmbereitschaft. © Str/AP/dpa

In den Vereinigten Staaten geht man auf offizieller Seiten inzwischen von einem Abschuss aus der Ukraine aus. Die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet unter Berufung auf US-Beamte, es könne sich bei dem Geschoss um eine ukrainische Abwehrrakete gehandelt haben, die auf eine ankommende russische Rakete abgefeuert worden sei. Die namentlich nicht bekannten Offiziellen sollen gegenüber der Agentur darauf bestanden haben, anonym zu bleiben, da sie nicht die Zulassung hätten, das Thema öffentlich zu diskutieren.

Raketeneinschlag in Polen: Russland bezeichnet Berichte über Verantwortung als „Provokation“

Russland hatte den Vorwurf, für den Raketeneinschlag in Polen verantwortlich zu sein, zuvor bestritten. Das polnische Außenministerium hatte früher erklärt, es habe sich um ein Geschoss aus russischer Produktion gehandelt. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach Russland unter Wladimir Putin die Verantwortung zu. Aus dem Kreml hieß es, entsprechende Medienberichte seien eine „Provokation“.

Der polnische Präsident Andrzej Duda hatte nach den Ereignissen unter anderem erklärt: „Wir wissen, dass es praktisch den ganzen Tag über einen russischen Raketenangriff auf die Ukraine gegeben hat. Aber wir haben derzeit keine eindeutigen Beweise dafür, wer die Rakete abgefeuert hat. Die Ermittlungen laufen.“

Rakete in Polen eingeschlagen: Frankreich mahnt zu „äußerster Vorsicht“ bei Frage nach Herkunft der Rakete

Nachdem die Rakete in Polen eingeschlagen war, hatte sich zuvor auch Frankreich in die Debatte um die Herkunft des Geschosses eingeschaltet. Der Guardian zitiert eine Regierungsquelle die zu „äußerster Vorsicht“ bei der Bewertung des Ursprungs der Rakete aufrief. Laut Agence France-Presse erklärte ein Offizieller des Präsidenten: „Viele Länder verfügen über die gleiche Art von Waffen, sodass die Identifizierung des Raketentyps nicht unbedingt Aufschluss darüber gibt, wer dahinter steckt.“

Die Rakete war am Dienstagnachmittag im polnischen Ort Przewodów in einem landwirtschaftlichen Betrieb eingeschlagen, wobei zwei Menschen ums Leben kamen. Für den heutigen Mittwoch, den 16.11.2022, hatten die Botschafter der NATO im Zuge der Ereignisse eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Besonders heikel ist die Frage des Raketen-Ursprungs vor dem Hintergrund, dass es sich bei Polen um einen Mitgliedsstaat der NATO handelt. Ein Angriff auf polnisches Staatsgebiet seitens Russland hätte möglicherweise den NATO-Bündnisfall auslösen können und damit das Risiko einer weiteren Eskalation im Ukraine-Krieg geborgen.