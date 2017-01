Schüsse auf Moschee: Täter studierten an Universität in Quebec

In einer kanadischen Moschee kam es am Sonntagabend zu einem mutmaßlichen Terroranschlag. Mehrere Menschen wurden getötet.

Quebec - In einer Moschee an Kanadas Ostküste fallen während des Abendgebets plötzlich Schüsse. Mindestens sechs Menschen sterben, Kanadas Premier Trudeau spricht von einem Terrorangriff auf Muslime.

Die beiden mutmaßlichen Attentäter, die in einer Moschee in Québec sechs Gläubige erschossen und mehrere verletzt haben, haben nach Medienberichten an der bekannten Laval-Universität der ostkanadischen Stadt studiert. Wie Radio Canada am Montag unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtete, soll einer von ihnen marokkanischer Herkunft sein.

Einer der Todesschützen sei vor der Moschee festgenommen worden, der andere sei zunächst mit dem Auto geflüchtet, habe dann aber selbst die Polizei gerufen und sich gestellt. In dem Fahrzeug wurde laut Bericht mindestens eine Waffe gefunden. Es habe eine Wohnungsdurchsuchung in dem Haus gegeben, wo einer der Festgenommenen wohnte.

Radio Canada zufolge hielten sich zum Tatzeitpunkt am Sonntag gegen 20 Uhr (Ortszeit) Dutzende Menschen in der Moschee im Viertel Sainte-Foy auf. Ein Augenzeuge sagte dem Sender, zwei maskierte Männer hätten das Gebäude gestürmt, das Feuer auf die Betenden eröffnet und dabei „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) gerufen. Auch mehrere Kinder hätten den Angriff miterlebt.

Premierminister nennt Anschlag „Terror“

Kanadas Premier Justin Trudeau bezeichnete die Bluttat als „Terroranschlag auf Muslime“ und versprach, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Nach Angaben der Zeitung „Le Soleil“ war einer der der Festgenommenen mit einem Kalaschnikow-Sturmgewehr bewaffnet.

„Die Lage ist unter Kontrolle“, sagte Polizeisprecher David Poitras am späten Sonntagabend (Ortszeit), nachdem die Sicherheitskräfte mit einem Großaufgebot angerückt waren. „Die Umgebung wurde gesichert, und wir haben alle Gebäude evakuiert.“

„Es ist herzzerreißend, solch sinnlose Gewalt zu sehen“, erklärte Premier Trudeau in seiner Stellungnahme. Vielfalt und religiöse Toleranz seien eine Stärke Kanadas. „Muslimische Kanadier sind ein wichtiger Teil unserer nationalen Identität (...).“ Auch der Premierminister der Provinz Quebec, Philippe Couillard, rief nach der Bluttat zum geschlossenen Einsatz gegen jegliche Gewalt und zur Solidarität mit Muslimen auf.

Nach Terroranschlag: Montreals Bürgermeister sagt Berlin-Besuch ab

Montreals Bürgermeister Denis Coderre wollte in Berlin der Opfer des Weihnachtsmarkt- Anschlags gedenken - stattdessen musste er am Montag an einen neuen Anschlagsort eilen. Wegen des Attentats auf eine Moschee in Québec sagte der Kanadier seinen Solidaritätsbesuch in Berlin kurzfristig ab, wie der rot-rot-grüne Senat mitteilte. „Denis Coderre wollte uns seine Anteilnahme zum Ausdruck bringen. Jetzt ist er in seine Heimatstadt geeilt, weil sich dort Schreckliches ereignet hat“, erklärte Berlins Regierungschef Michael Müller. „Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Kanada.“

dpa