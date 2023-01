Putins „Rache-Operation“ für ukrainischen Silvester-Schlag als Lüge enttarnt

Von: Bona Hyun

Keine Spur von Toten oder der Verwüstung: Die Rache-Operation auf die Ukraine könnte sich als Lüge herausgestellt haben. © Mikhail Klimentyev/Andriy Andriyenko/dpa (Montage)

Will Russland nur Stärke zeigen? Als Reaktion auf den ukrainischen Angriff in Makijiwka, soll Moskau eine Rache-Operation verübt haben. Doch es gibt Zweifel.

Moskau – Der ukrainische Angriff auf eine russische Militärunterkunft in Makijiwka hat Russland einen herben Rückschlag versetzt. Als Reaktion auf den Anschlag, bei dem laut bisherigen Angaben hunderte russische Soldaten umgekommen sein sollen, habe Moskau eine „Vergeltungsoperation“ in der ukrainischen Stadt Kramatorsk durchgeführt. Der Angriff soll 600 ukrainische Soldaten getötet haben. Doch Untersuchungen vor Ort lassen Zweifel an der Meldung des russischen Verteidigungsministeriums aufkommen. Ist Wladimir Putins angebliche Rache-Operation wirklich so passiert?

Keine Spur von Toten oder der Verwüstung – Rache-Operation Russlands auf die Ukraine als Lüge enttarnt

Medienberichten zufolge hat der russische Geheimdienst am Sonntag,08. Januar 2023, „Einsatzorte der ukrainischen Streitkräfte in der Stadt Kramatorsk aufgedeckt“ und zugeschlagen. Mehrere Journalisten, darunter der finnische Reporter Antti Kuronen, besuchten den Ort, den die russischen Streitkräfte angegriffen haben sollen. Dort habe es allerdings keine Anzeichen von Verwüstung und 600 getöteten Ukrainern gegeben.

Auf Twitter schrieb Kuronen: „Ich bin dort und es ist etwas seltsam, dass das Gebäude nicht einmal isoliert ist“. Kuronen zufolge hätten Einheimische in dem angegriffenen Gebiet nicht mal Krankenwagen gesehen. Auch der italienische Kriegsreporter Daniele Raineri und Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters fanden keine Hinweise auf Verletzte in Form von Kleidung oder Blutspuren.

Ukraine soll in der Silvesternacht mit Raketenwerfen 400 Soldaten verletzt oder getötet haben

Was passierte eigentlich in der Silvesternacht? Die Ukrainer haben eine russische Truppenunterkunft in der noch von Russland besetzten Stadt Makijiwka bei Donezk angegriffen. Die Offensive gelang offenbar durch die von den USA gelieferten Himars-Raketenwerfern. Laut Angaben der Ukraine wurden bei dem Angriff 400 russische Soldaten verletzt oder getötet worden. Die Angabe ließ sich bislang jedoch nicht unabhängig prüfen.

Ukrainischer Truppenführer bezeichnet angebliche Vergeltungsoperation als „reine Informationskampagne“

Hat Russland über den scheinbar verübten Rache-Akt auf die Ukraine gelogen? Der Kriegshetzer-Kanal „Militärischer Informant“ sprach laut der Bild auf Telegram von „Betrug“. Die russischen Raketen hätten die Schule verfehlt und nur Schaden in „benachbarte Garagen“ angerichtet, heißt es. Der ukrainische Truppenführer, Serhiy Cherevatyi, bezeichnete Russlands Behauptung der Rache-Operation als reine „Informationskampagne“, um der Öffentlichkeit Stärke zu zeigen, berichten der Tagesspiegel und Bnn-news.

Ob Russland wirklich gelogen oder das Ziel unwissentlich verfehlt hat, lässt sich derzeit nicht beantworten. Zu beobachten ist, dass der Druck auf Russland seit dem Angriff in Makijiwka wächst und die russische Regierung versuchen könnte, auf gesellschaftliche Widerstände zu reagieren. Besonders die russische Militärführung stand nach dem erfolgreichen Angriff der Ukrainer in der Kritik. Pro-russische Militärblogger und Politiker verurteilten die Fahrlässigkeit der russischen Generäle.

Dass Moskau kurze Zeit nach dem ukrainischen Anschlag Fehler für den Hauptgrund des gelungenen Angriffs eingestand, machte die Situation nicht besser. Demnach habe die illegale Nutzung der Smartphones den Ukrainern ermöglicht, Standorte der russischen Soldaten zu orten und gezielt anzugreifen.

Wächst Druck auf Russland? Gesellschaftlicher Widerstand nach Anschlag auf Makijiwka zu beobachten

Bislang blieb es nicht bei einem massiven Verlust auf russischer Seite im Zuge des Ukraine-Kriegs. Zu den größten Verlusten zählte unter anderem die ukrainische Rückeroberung in Cherson. Zudem gibt es immer mehr Bericht darüber, wie schlecht es um die russische Armee steht. Putins Truppen gehen langsam die Munition aus. Berichte decken zudem auf, dass es russischen Soldaten an warmer Ausrüstung mangelt.

Könnte der Unmut in der russischen Bevölkerung gegenüber dem Kreml-Chef zunehmen? Seit geraumer Zeit gibt es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Sturz Putins. Auch Putschversuche auf den russischen Präsidenten schließen Experten nicht aus. Trotz aller Widerstände wird es Putin-Anhänger geben, die die Politik des Kreml-Chefs unterstützen und den Krieg leugnen.