Putins perfider Plan: Junge Kämpfer sollen lieber im Ukraine-Krieg als durch Wodka sterben

Von: Bona Hyun

Putin will jungen Männern durch eine Kampagne den Einzug in den Krieg schmackhaft machen. © Mikhail Metzel/Libkos/dpa (Montage)

Russland gehen Munition und Soldaten aus. Mit einer bizarren Kampagne will Putin jungen Männern den Einzug in den Krieg schmackhaft machen.

Moskau – Kreml-Chef Wladimir Putin ist bereit, weitere Verluste unter russischen Soldaten hinzunehmen: In mehreren Kampagnen soll Russland jungen Soldaten den Einzug in den Krieg schmackhaft gemacht haben. Die Videos gingen vor einigen Tagen online auf den sozialen Medien. Zuvor hatte Putin bei einem Treffen mit Soldatenmüttern im November gesagt, es sei besser, im Kampf für das Vaterland getötet zu werden, als sich mit Wodka zu Tode zu trinken.

„Besser als sich zu Tode zu trinken“: Putin wirbt um junge Kämpfer durch Kampagne

Wie weit wird Putin noch gehen? In einem Video, welches auf Social Media online ging, soll Russland wohl um Soldaten für die Truppen werben. Das Video zeigt CNN zufolge, wie ein junger Mann in den Krieg zog, anstatt mit seinen anderen männlichen Freunden zu feiern. Von dem Militärvertrag kann er sich einen neuen Wagen kaufen und präsentiert ihn den Leuten.

In einem zweiten kürzlich hochgeladenen Video soll die Freundin eines russischen Soldaten beeindruckt von dessen Mut eines gewesen sein, in den Krieg zu ziehen. Die Kampagnen dienen wohl CNN zufolge dazu, jungen Männern den Krieg zu verherrlichen. Der Einzug in den Krieg werde als Flucht vor Armut, Hilfslosigkeit und Überkonsum von Wodka dargestellt.

Trotz massiver Verluste unter russischen Soldaten: Russland wirbt weiterhin um junge Soldaten

Der Ukraine-Krieg hat Russlands massive Verluste beschert. Die Zahl der russischen Soldaten steigt laut Angaben aus Kiew scheinbar auf inzwischen 98.280. Doch das lässt wohl Putin und weitere russische Führungskräfte kalt. „Die (russischen) Führungskräfte kennen nur Gewalt und Einschüchterung“, sagte Elena Popva, Mitglied einer russischen Kriegsdienstverweigerung kürzlich zu BBC.

Mehrere Medienberichte hatten bereits aufgedeckt, wie schlecht es den russischen Soldaten im Krieg geht und wie wenig Russland sich um das Wohl der Soldaten schert. Schon früh fiel auf, wie schlecht die russischen Soldaten ausgebildet und nicht gut für den Krieg ausgerüstet sind. Darüber hinaus fehlt Russland neue Munition. Die russischen Soldaten mussten auf alte Projektile zurückgreifen. Kreml-Chef Putin hat laut telegraph.co.uk zugegeben, dass er Schwierigkeiten habe, die russischen Truppen an der Front mit ausreichend Ausrüstung und Kleidung zu versorgen. Doch Behauptungen, Russland würde mehr Streitkräfte benötigen, hatte der Kreml dementiert.

Putin will neue Soldaten rekrutieren – könnte Russland eine weitere Mobilisierung planen?

Die Ukraine hatte jüngst vor einer russischen Offensive zum Jahreswechsel. Russland könne „irgendwann Ende Januar, Februar“ 2023 eine neue, große Offensive gegen die Ukraine vorbereiten, so Außenminister Dymyrto Kuleba. Das Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington spekuliert ebenfalls, dass Russland nach dem Winter eine weitere Offensive plant. Das deute sich etwa Truppenkonzentrationen an möglichen Angriffsrouten in der Ostukraine oder die Verlegung schwerer Waffen an.

Seit Putin im September eine massive Mobilisierung befahl, hat Russland mehrere hunderttausend Mann eingezogen. Das Londoner Royal United Service Institute (RUSI) hält westliche Schätzungen von 400.000 für plausibel. Putin wolle womöglich für eine neue Mobilisierung bis zu einer Million Mann einziehen. Dem Kreml-Chef zufolge sollen bisher nur 300.000 neue Soldaten eingezogen worden sein, von denen die Hälfte noch trainiert werde.