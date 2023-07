„Bezug zur Realität“ verloren: Putin verfolgte Wagner-Aufstand angeblich von Yacht aus

Auch „innerer Zirkel“ entsetzt?

Wo war Putin während des Wagner-Putsches? Neue Berichte legen nahe, dass sich der Kreml-Chef nicht aus der Ruhe bringen ließ – und ein Fest besuchte.

Moskau – Der kurzzeitige Aufstand der Wagner-Gruppe versetzte Russland jüngst in Aufruhr. Die Söldner um ihren Chef, Jewgeni Prigoschin, befanden sich auf einem Marsch gen Moskau. Spekulationen über den Aufenthaltsort Wladimir Putins zu diesem Zeitpunkt gab es mehrfach. Nun wollen russische Journalisten die Antwort aufgedeckt haben: Der Kreml-Chef war ihnen zufolge auf einer Yacht – und verfolgte das „Alye Parusa“-Festival in St. Petersburg.

Wo war Putin während Wagner-Putsch? Kreml-Chef weilte wohl auf Yacht

„Wir sind losgegangen, um Protest zu demonstrieren, nicht um die Obrigkeit im Land zu stürzen“, sagte der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, über den missglückten Aufstand in Russland. Zwar betonte der 62-Jährige erneut, dass kein Machtwechsel geplant gewesen sei. Dennoch bereitete sich auch der Westen am besagten Wochenende auf eine mögliche Eskalation in Moskau vor.

+ Putin hat gut lachen: Während des Wagner-Aufstands soll er eine neue Yacht bekommen haben. (Archivbild) © IMAGO / Sipa USA

Wagner hatte lange eine bedeutende Rolle in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine gespielt, insbesondere bei der monatelangen Belagerung der Stadt Bachmut. Für Wladimir Putin stellte die Söldnertruppe ein wichtiges Instrument im Ukraine-Krieg dar. Doch durch die Revolte von Prigoschin geriet er plötzlich selbst in Gefahr – zumindest mutmaßlich. Bereits am Tag der Meuterei, dem 24. Juni, berichteten mehrere Medien, dass Putins Flugzeug von Moskau nach St. Petersburg geflogen sei.

Während Wagner-Aufstand in Russland: Putin besucht Fest in Heimatstadt

Michail Zygar, politischer Journalist und ehemaliger Chefredakteur des Fernsehsenders Dozhd, schreibt in einer Kolumne für die New York Times, Putin würde nie das „Purpurrote Segel“-Abend als Highlight der „Weißen Nächte“ in seiner Heimatstadt versäumen. Auch der missglückte Wagner-Aufstand in Russland sei kein Grund dafür gewesen. Laut Zygar verfolgte Putin am 24. Juni das Event von einer Yacht aus. Diese soll mutmaßlich dem Geschäftsmann Jurij Kowaltschuk gehören.

Doch welchen Schluss lässt das über den russischen Präsidenten zu, wenn er lieber bei einem Festival weilt, während zahlreiche Wagner-Söldner unter dem Befehl von Prigoschin den Putsch in Russland probten? Offenbar keinen guten: Putin habe auch nach Ansicht seines „inneren Zirkels“ den „Bezug zur Realität verloren“, erklärte Zygar. „Er glaubt immer noch, dass er alles unter Kontrolle hat und dass Prigoschins Rebellion keinen Einfluss auf die politische Lage hatte“, schrieb er weiter. Auch der „Hunger nach Veränderung“ wachse: „Für viele, mit denen ich gesprochen habe, kann Herrn Putins Machtsystem nicht viel länger weiterbestehen.“

Putin bekommt Yacht geschenkt: Kremlchef war während Wagner-Aufstand nicht in Moskau

Offenbar ist der Rückhalt von einflussreichen Männern für Putin aber nicht vollends gebrochen: Wie es weiter heißt, hatte Kowaltschuk dem Kreml-Chef eine neue Yacht geschenkt, die während des Festes in St. Petersburg übergeben wurde. Laut Julia Taratuta, ebenfalls eine Journalistin aus Russland, soll die Bauzeit der Yacht zwischen drei und fünf Jahren betragen haben. Nicht alle Details sind bekannt. Laut Taratuta handelte es sich aber definitiv um ein Geschenk.

„Weder der Krieg mit der Ukraine, noch Prigoschins Meuterei, noch die Bombardierung von Rostow und Woronesch hatten einen Einfluss darauf“, schrieb Taratuta in Bezug auf die Gabe an Putin.

Aufenthalt von Putin während Wagner-Aufstand aufgedeckt: Flugdaten zeigten Reise nach St. Petersburg

Putins Aufenthalt während des Wagner-Aufstands sorgte am 24. Juni bereits für zahlreiche Spekulationen. Ukrainische Geheimdienste verbreiteten die These, der russische Präsident habe sich nach Waldai abgesetzt. Nachdem die Flugdaten von seinem Flugzeug aufgetaucht waren, bestritt Putins Pressesprecher Dmitri Peskow, dass sein Chef nicht in Moskau sei: Putin arbeite weiter im Kreml. (febu)

