Putin unterzeichnet Dekret zur Mobilisierung von Schwerverbrecher

Von: Bona Hyun

Putin unterzeichnet ein Gesetz, was die Mobilisierung von Schwerverbrechern erlaubt. © Gavriil Grigorov/dpa

Putin hat ein Gesetz unterzeichnet, um Schwerverbrecher zu rekrutieren. Indes hat Ex-Präsident Medwedew fliehende Russen als „feige“ beleidigt.

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret unterzeichnet, das die Rekrutierung von Schwerverbrechern erlaubt. Das meldet laut Reuters die Nachrichtenagentur RIA am Freitag, 4. November 2022. Ausgenommen von dem Gesetz sind jene, die wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, Verrat, Spionage oder Terrorismus verurteilt wurden. Vor Kurzem hatte Kreml-Chef Wladimir Putin Sorgen über das Wohlbefinden der Zivilisten in Cherson geäußert, schreibt der merkur. Doch nun geht er für die Teilmobilisierung einen heiklen Schritt weiter. Bereits 318.000 Personen wurden für die Teilmobilmachung eingezogen, zitierte RIA Interfax Putin. Für die Truppenbesetzung an der Front buhlte Putin auch um afghanische Söldner. Indes beleidigte Ex-Präsident Medwedew geflohene Russen aus dem Kriegsgebiet als „feige Verräter“.

Putin mobilisiert Schwerverbrecher für Armee – Ex-Präsident Medwedew beleidigt fliehende Russen

Der ehemalige Präsident Russlands, Dmitri Medwedew, hat auf Telegram die geflohenen Russen beleidigt. Der aktuell Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats fiel häufiger mit seinen anti-westlichen Beiträgen im Netz auf. „Feige Verräter und gierige Überläufer sind in ferne Länder geflohen – mögen ihre Gebeine in der Fremde verrotten“, schreibt Medwedew laut Medienberichten auf seinem Telegram-Channel.

Nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar sind laut n-tv Zehntausende Russen geflohen. Eine zweite Fluchtwelle wurde nach der Teilmobilmachung im September ausgelöst. Russland sei von „verängstigten Partnern im Stich gelassen“. Das Land sei ohne die geflohenen Bürger ohnehin besser dran, schreibt Medwedew.

Ehemaliger Präsident Russlands Medwedew bezeichnet Feinde Russlands als „Teil einer sterbenden Welt“

Die Gegner Russlands in der Ukraine und im Westen bezeichnete Medwedew als „Teil einer sterbenden Welt“. Der stellvertretende Leiter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation griff damit das kursierende Propagandamotiv in Russland auf, es seien in der Ukraine teuflische Kräften im Spiel: „Ziel ist, den obersten Herrn der Hölle aufzuhalten, welchen Namen er auch annimmt – Satan, Luzifer oder Iblis“, schreibt Medwedew.

Angriffskrieg auf die Ukraine: Russland lässt auf Deserteure schießen – vermutet britische Regierung

Nach Einschätzung der britischen Regierung hat Russland Einheiten im Einsatz, die die eigenen Soldaten an Rückzug und Fahnenflucht hindern sollen. Die russischen Streitkräfte hätten begonnen, „Barrieretruppen“ oder „blockierende Einheiten“ einzusetzen, heißt es laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in einem Bericht des Verteidigungsministeriums in London. Diese Einheiten drohten damit, Soldaten auf dem Rückzug zu erschießen, um Offensiven zu erzwingen.

Die russischen Streitkräfte hätten eine niedrige Auffassung von Moral und wenig Scheu vor dem Kampf. Ein solches Vorgehen sei auch bei früheren Konflikten vorgekommen. „Die Taktik, Deserteure zu erschießen, ist wahrscheinlich ein Beleg für die geringe Qualität, niedrige Moral und schlechte Disziplin der russischen Streitkräfte“, heißt es laut dpa in der Mitteilung aus dem Verteidigungsministerium weiter. Seit Beginn des Ukraine-Krieges veröffentlicht das britische Verteidigungsministerium täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will die Regierung der russischen Darstellung entgegentreten und Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.