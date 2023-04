Überraschende Umfrage: Putins Popularität in den USA jetzt höher als vor dem Ukraine-Krieg

Von: Lucas Maier

Putin in den USA: Beliebtheitsgrad auf Rekordhoch (Archivbild) © Ramil Sitdikov/dpa

In den USA scheint Wladimir Putin nun beliebter als vor dem Ukraine-Krieg zu sein – doch an den ukrainischen Präsidenten kommt der Ex-KGB lange nicht heran.

Washington – Vorläufiger Höchststand für den russischen Präsidenten Wladimir Putin in den USA. Mit einer Beliebtheit von 21 Prozent schafft er es noch vor den ehemaligen Parteichef der Labourpartie, Gordon Brown. Das ergab nun zumindest eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov.

Mit einem Prozent mehr rutscht der 70-Jährige auch vor Sanna Marin, wie aus den YouGov-Daten hervorgeht. Die scheidende Ministerpräsidentin von Finnland erreicht auch nur ein Drittel der Bekanntheit des Mannes im Kreml. Der Ukraine-Krieg hatte dem Machthaber in den USA wohl noch den einen oder anderen Bekanntheitspunkt eingebracht.

Russland und die USA: Selenskyj 51 Prozent beliebter als Putin

Unter den 20 bekanntesten ausländischen Politikern liegt Putin mit 91 Prozent unangefochten auf Platz eins des Rankings. Zum Vergleich: Angela Merkel kommt hier lediglich auf 72 Prozent und Wolodymyr Selenskyj, der im Übrigen die Liste in puncto Popularität anführt, auf 82 Prozent.

Wladimir Putin

Beliebtheitsgrad in den USA: 21 Prozent

21 Prozent Unbeliebt bei: 62 Prozent

62 Prozent Neutral: 8 Prozent

8 Prozent Quelle: YouGov (1. Qartal 2023)

In der Historie der Beliebtheit lag Putin vor seinem Einmarsch in das Nachbarland Ukraine noch bei 15 Prozent, so die Daten von YouGov vom ersten Quartal 2021. Bereits kurz darauf, im zweiten Quartal, sprang sein Wert auf 17 Prozent Beliebtheit.

Wladimir Putin: Am beliebtesten bei jungen Menschen

Am populärsten ist der ehemalige KGB-Mann bei der jüngsten erfassten Personengruppe, der Generation der Millennials. Bei den Menschen, die zwischen den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts geboren wurden, kommt der Staatschef auf ganze 37 Prozent im Beliebtheitsranking.

Wolodymyr Selenskyj

Beliebtheitsgrad in den USA: 52 Prozent

52 Prozent Unbeliebt bei: 13 Prozent

13 Prozent Neutral: 16 Prozent

16 Prozent Quelle: YouGov (1. Qartal 2023)

Zum Vergleich: Bei den Babyboomern, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Mitte der 60er Jahre geboren wurden, erhält Putin lediglich sechs Prozent und das, obwohl in dieser Kohorte ganze 98 Prozent angaben, den Mann aus dem Kreml zu kennen.

Russland: Tiefstand bei der Beleibtheit in den USA

Neben den 21 Prozent, bei den Putin in den USA aktuell beliebt sein soll, lehnen ihn auch 62 Prozent der Befragten entschieden ab. Acht Prozent konnten sich nicht entscheiden und stimmten für „neutral“. Bei den Männern war der Kriegschef aus Russland mit 26 Prozent ganze 10 Prozent beliebter, als bei den weiblichen Befragten.

In einer weiteren Studie des Meinungsforschungsinstitutes Gallup wurde die Beliebtheit von Russland in den USA gemessen. Hier kam die Föderation auf das schlechteste Ergebnis seit dem Jahr 1989 (Beginn der Aufzeichnungen). Lediglich neun Prozent der Befragten gaben ihre Meinung über Russland im Februar 2023 als positiv an. Bei der Ukraine waren es ganze 68 Prozent.

Im Februar 2021 waren es demnach noch 15 Prozent. Nach den Euromaidan-Protesten in den Jahren 2013 und 21014 in der Ukraine, sowie der Annexion der Krim, ebenfalls im Jahr 2014, fiel die Bewertung Russlands in der Gallup-Befragung von 44 Prozent (2013) auf 24 Prozent (2015). (Lucas Maier)

Ein Ex-Spion geht unterdessen davon aus, dass Putin durch ein Attentat sterben wird.