Bei Baerbock-Besuch in Den Haag soll es um Rechenschaft Putins gehen - Buschmann: „Sondertribunal gut denkbar“

Von: Richard Strobl

Bei Panzer-Lieferungen aus Deutschland an die Ukraine hakt es. Die Bundestags-Wehrbeauftrage Högl fordert ein höheres Sondervermögen. Der News-Ticker zur Kriegs-Diplomatie.

Update vom 15. Januar, 20.00 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock will bei einem Besuch in Den Haag Möglichkeiten diskutieren, wie der russische Präsident Wladimir Putin wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden kann. Am Internationalen Strafgerichtshof in der niederländischen Stadt will die Grünen-Politikerin an diesem Montag (11.00 Uhr) zunächst dessen Präsidenten Piotr Hofmanski und anschließend Chefankläger Karim Khan treffen.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, der russische Angriffskrieg sei klar völkerrechtswidrig. Er wünsche sich noch mehr Entschlossenheit und Entschiedenheit bei der juristischen Verfolgung. „Wenn es das schnellste und zielführendste Mittel ist, halte ich ein Sondertribunal für gut denkbar“, ergänzte er. Für ein solches Tribunal seien mehrere Optionen denkbar.

Ukraine-News: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erinnert an ukrainischen Munitions-Mangel

Update vom 15. Januar, 12.48 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) betont, dass die Ukraine für die Abwehr der russischen Angriffe „eine enorme Menge Munition“ brauche. Aus der Nato wird daher der Aufbau kompletter neuer Rüstungsfabriken gefordert - und der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall setzt dies dem Bericht zufolge bereits um.

Laut FAS will das Unternehmen kommende Woche den Bau eines neuen Munitionswerks im ungarischen Várpalota bekanntgeben. Von 2024 an solle dort 30-Millimeter-Munition hergestellt werden. Ein weiteres Werk entstehe im niedersächsischen Unterlüss.

„Wir nutzen alle Möglichkeiten, die Kapazitäten weiter auszubauen, zum Beispiel durch die Einführung von Zwei- oder Drei-Schicht-Modellen und die Einstellung neuer Mitarbeiter“, sagte Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger zur FAS. „Von der Politik erbitten wir uns Planungssicherheit in Bezug auf künftige Beschaffungen, um großvolumige Investitionen rechtzeitig angehen zu können.“

Sondervermögen der Bundeswehr: Högl bringt drastische Aufstockung ins Gespräch

Update vom 15. Januar, 12.03 Uhr: Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges wird von der Nato und aus der deutschen Ampel-Koalition ein Hochfahren der Rüstungsproduktion gefordert. Die Bundestags-Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) brachte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) eine deutliche Aufstockung des Bundeswehr-Sondervermögens von 100 auf 300 Milliarden Euro ins Gespräch.

Es gehe „nicht ohne neue Fertigungskapazitäten“, betonte Högl, die für den Fall eines Rücktritts der aktuellen Verteidigungsministerin als mögliche Nachfolgerin von Christine Lambrecht im Gespräch ist.

Der frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, forderte in der Welt am Sonntag den Aufbau einer „Kriegswirtschaft“ in Europa. Ischinger drängte darauf, der Ukraine schnell mehr Munition zu liefern. Eine „Kriegswirtschaft“ bedeute, „dass wir - in der Nato und europäisch koordiniert - die Initiative ergreifen und die europäischen Rüstungsfirmen auffordern, kriegsbedingt mehr Waffen und mehr Munition herzustellen“. Hintergrund sind auch entsprechende Forderungen von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Friedensnobelpreisträgerin dringt auf deutsche Panzer-Lieferung an die Ukraine

Update vom 15. Januar, 11.01 Uhr: „Jedes Zögern bringt täglich Tod“: Mit diesen Worten hat die ukrainische Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwijtschuk die Bundesregierung aufgerufen, ihren Widerstand gegen die Lieferung westlicher Kampfpanzer an Kiew aufzugeben. Beim Freiheitskampf ihres Landes könne „jeder Panzer Leben retten“, sagte sie der Bild am Sonntag (BamS).

„All die Gewalttaten, die wir in der Ukraine beobachten, sind das Ergebnis der Straffreiheit, die Russland jahrzehntelang genießen konnte“, fuhr Matwijtschuk fort. Russische Truppen hätten überall Verbrechen begangen: in Tschetschenien, Moldawien, Georgien, Mali, Libyen und Syrien. „Es hatte keine Folgen. Und jetzt denken sie, sie könnten tun, was immer sie wollen“, sagte die Menschenrechtsanwältin.

„Deutsche Panzer sind überlebenswichtig“: Ukraine-Botschafter appelliert an Berlin

Erstmeldung vom 15. Januar: Kiew/Berlin - „Deutsche Waffen, deutsche Panzer sind überlebenswichtig“. Mit diesen Worten richtete sich der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev vor den Verhandlungen der westlichen Verbündeten über weitere Waffenlieferungen in die Ukraine an die Bundesregierung von Olaf Scholz. Der will in den kommenden Wochen wohl liefern, doch so einfach ist das laut Hersteller nicht.

Am kommenden Freitag werden die Verteidigungsminister der westlichen Verbündeten der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über weitere militärische Unterstützung für den Kampf gegen die russischen Angreifer beraten. Als erstes Land hat Großbritannien angekündigt, den ukrainischen Streitkräften Kampfpanzer westlicher Bauart zu überlassen – nämlich 14 Exemplare des Eigenfabrikats Challenger 2. Polen und Finnland sind bereit, im europäischen Verbund Leopard-2-Panzer aus deutscher Produktion zu liefern. Die Bundesregierung hat sich noch nicht dazu positioniert. Doch genau diese Leopard-Panzer wünscht sich die Ukraine laut Makeiev.

Panzer-Lieferung stockt: Leopard-Hersteller kann nicht direkt an Ukraine liefern

Nach aktuellen Berichten will die Scholz-Regierung bald eine Leopard-Zusage machen. Doch schon jetzt meldet sich der Hersteller Rheinmetall mahnend zu Wort: Der deutsche Rüstungskonzern könnte nach eigenen Angaben frühestens im Jahr 2024 instandgesetzte Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern. „Selbst wenn morgen die Entscheidung fällt, dass wir unsere Leopard-Panzer nach Kiew schicken dürfen, dauert die Lieferung bis Anfang nächsten Jahres“, sagte Rheinmetall-Vorstandsvorsitzender Armin Papperger der Bild am Sonntag.

Soldaten fahren während der Militärübung «Iron Wolf II» auf dem Truppenübungsplatz Pabrade mit einem deutschen Panzer vom Typ Leopard. (Archiv) © Dirk Waem/dpa

Der Rüstungskonzern verfügt laut Papperger noch über 22 Fahrzeuge vom Typ Leopard 2 und über 88 Fahrzeuge vom Typ Leopard 1. „Doch diese Panzer können wir nicht ohne Auftrag instand setzen, da die Kosten bei mehreren Hundert Millionen Euro liegen. Das kann Rheinmetall nicht vorfinanzieren“, sagte Papperger der Zeitung. Die Reparatur der ausgemusterten Kampfpanzer dauere „ein knappes Jahr“, fuhr Papperger fort. „Die Fahrzeuge werden nicht nur neu lackiert, sondern müssen für einen Kriegseinsatz umgebaut werden.“ Die Panzer würden „komplett auseinandergenommen und dann wieder neu aufgebaut.“

Der Leopard könne im Krieg eine entscheidende Rolle spielen, sagte der Konzernchef: „Mit Kampfpanzern kann eine Armee die feindlichen Linien durchbrechen und einen längeren Stellungskrieg beenden. Mit dem Leopard können die Soldaten zig Kilometer am Stück vorrücken.“

Panzer für die Ukraine: Schweiz blockiert spanische Lieferung

Die Ukraine fordert schon seit längerem die Lieferung von Leopard-Panzern. Die Debatte nahm in dieser Woche Fahrt auf, weil der polnische Präsident Andrzej Duda erklärte, sein Land sei im Rahmen einer internationalen Koalition dazu bereit. Dafür wäre allerdings eine Genehmigung vom Herstellerland Deutschland nötig.

Am Samstag schließlich kündigte Großbritannien als erstes Land die Lieferung schwerer Kampfpanzer an Kiew an. Die Bereitstellung der Panzer vom Typ Challenger 2 sowie zusätzlicher Artilleriesysteme solle der ukrainischen Armee dabei helfen, „die russischen Truppen zurückzudrängen“, sagte Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak. Durch die britische Zusage wächst der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), ebenfalls Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken.

Doch nicht nur in Deutschland hakt es in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine. So hindert offenbar die Schweiz Spanien daran, Kriegsmaterial an die Ukraine zu liefern. Das sagte die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles der Switzerland Times. Demnach braucht Spanien das Go der Eidgenossen, um in der Schweiz hergestellte Waffen auszuliefern. Die Eidgenossen fürchten jedoch, dass ihre Neutralität infrage gestellt würde, sollten die Waffen an die Ukraine geliefert werden. Nach ntv-Angaben verweigert die Schweiz mit dieser Begründung auch Deutschland die Erlaubnis für die Ausfuhr von Gepard-Munition. Diese produziert der Hersteller Rheinmetall in der Schweiz. (rjs/dpa/afp)