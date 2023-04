Ukraine macht sich bereit: Grenzen zu Belarus und Russland werden zur Festung

Von: Nail Akkoyun, Andreas Schmid, Bona Hyun, Lucas Maier

Sowohl in der russischen Großstadt Woronesch als auch auf der annektierten Krim kommt es offenbar zu Explosionen. Der Ukraine-Krieg im News-Ticker.

Explosion auf der Krim : Russland berichtet von einer abgefangenen ukrainischen Rakete

: Russland berichtet von einer abgefangenen ukrainischen Rakete Energieinfrastruktur : In der Ukraine soll der Strom trotz russischen Angriffen gesichert sein

: In der Ukraine soll der Strom trotz russischen Angriffen gesichert sein Woronesch : In der russischen Großstadt kam es offenbar zu einer Explosion

: In der russischen Großstadt kam es offenbar zu einer Explosion Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 8. April, 21.25 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs zufolge haben ukrainische Artillerieeinheiten im Laufe des Tages zwei Versammlungsgebiete russischer Truppen beschossen. Außerdem habe man auch eine Luftverteidigungsposition, ein Munitionsdepot sowie drei Stationen für elektronische Kriegsführung angegriffen. Kampfflugzeuge hätten weitere acht Angriffe gegen Versammlungsgebiete russischer Einheiten durchgeführt.

Ukraine-Krieg: Militärblogger Tatarski wird in Moskau begraben

Update vom 8. April, 18.45 Uhr: Mehrere hundert Menschen haben in Moskau am Begräbnis des bekannten Militärbloggers Maxim Fomin teilgenommen. Wie AFP-Journalisten vor Ort beobachteten, trugen zahlreiche Teilnehmer bei der Beerdigung auf dem Trojekurowskoje-Friedhof im Westen der Hauptstadt Kleidung mit dem Buchstaben „Z“ oder „V“, die zu Symbolen der Unterstützung der Militäroffensive in der Ukraine geworden sind. Unter den Trauergästen war der Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin.

Fomin, der unter dem Namen Wladlen Tatarski schrieb, war am vergangenen Sonntag bei einem Bombenanschlag in einem Café in St. Petersburg getötet worden. Zur Absicherung der Trauerfeier waren zahlreiche Polizisten im Einsatz, die Friedhofsbesucher wurden eingehend kontrolliert. Wagner-Chef Prigoschin wurde von der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti mit der Aussage zitiert: „Wladlen Tatarski wird bei uns bleiben, seine Stimme wird weiter vernehmbar sein.“

Ukraine-Krieg: Ukrainische Armee verstärkt Befestigungen an belarussischer Grenze

Update vom 8. April, 16.00 Uhr: Die Ukraine baut ihre Verteidigungsanlagen an der Grenze zu Belarus und Russland weiter aus. Das teilte der Kommandeur der Vereinigten Streitkräfte der Ukraine, Serhii Naev, in einer Veröffentlichung des Verteidigungsministeriums in Kiew mit.

„Insbesondere der Ausbau des Systems der technischen Barrieren in den Grenzregionen zu Weißrussland und Russland geht weiter“, so Naev laut der Nachrichtenagentur Ukrinform. Alleine in dieser Woche sollen Minenfelder mit mehr als 6.000 Panzerabwehrminen angelegt worden sein. Zudem sollen mehr als 7 Kilometer Panzerabwehrgräben ausgehoben worden sein. „Alle Positionen sind mit Holz ummantelt, um die Aufgaben unserer Soldaten effektiver erfüllen zu können“, fügte Naev noch hinzu.

Ukraine wehrt sich: Über 6000 Panzerabwehrminen an der Grenze angebracht. © Hintergrund: ITAR-TASS/IMAGO-Images; Vordergrund: Screenshot Video Ukrinform; Andrii Marienko/dpa

Update vom 8. April, 13.45 Uhr: Einem Bericht der Times zufolge ist die Ukraine mit dem Versuch gescheitert, das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja zurückzuerobern. Die Spezialoperation soll bereits im Oktober vergangenen Jahres stattgefunden haben, berichtete die Times unter Berufung auf ukrainische Spezialkräfte.

Demzufolge machten sich in der Nacht des 19. Oktober 600 ukrainische Soldaten in 30 Schnellbooten auf – bewaffnet mit Maschinengewehren, Granatwerfer und Panzerabwehrwaffen. Am linken Ufer des Flusses Dnipro angekommen, ging der Plan jedoch schief: drei Stunden lieferten sich die ukrainischen Streitkräfte laut dem Bericht ein Gefecht mit der russischen Armee – vergeblich. Schlussendlich soll sich der Kommandeur entschieden haben, die Truppen zurückzuziehen, statt zahlreiche Todesopfer zu riskieren.

Ukraine-Krieg: Offenbar Explosion auf der Krim

Update vom 8. April, 11.40 Uhr: Bewohnerinnen und Bewohner der von Russland besetzten Krim haben von einer Explosion in der Stadt Feodosija berichtet. Nach Angaben von Einheimischen ereignete sich die Explosion am Vormittag. Darüber berichtet auch die Ukrainska Pravda. Der von Moskau als Verwaltungschef eingesetzte Sergei Aksjonow erklärte inzwischen, dass es sich um „eine von der Ukraine abgefeuerte Rakete“ handeln würde. Russische Streitkräfte hätten die Rakete jedoch abschießen können. Bislang ließen sich die Angaben unabhängig nicht überprüfen.

Bereits am Samstagmorgen kam es zu einer Explosion in der russischen Großstadt Woronesch (siehe Update von 6.25 Uhr) – dort soll allerdings nicht die Ukraine dahinterstecken. Eine alternative Erklärung für die Explosion blieb bisher aber aus. Bei den mutmaßlichen Angriffen der Ukraine könnte es sich um den Beginn der erwarteten „Frühjahrsoffensive“ handeln.

Russland annektierte die ukrainische Halbinsel Krim bereits im Jahr 2014 - im Bild zu sehen die Hafenstadt Sewastopol hinter dem sowjetischen Denkmal „Soldat und Seemann“ (Archivbild). © Ulf Mauder/dpa

Ukraine-Krieg: Energie-Infrastruktur hält trotz russischen Angriffen stand

Update vom 8. April, 10.15 Uhr: Nach Einschätzung britischer Geheimdienste hält die ukrainische Energie-Infrastruktur russischen Angriffen weitgehend stand. Der Versuch, die Energieversorgung im Land über den Winter erheblich zu verschlechtern, sei mit hoher Wahrscheinlichkeit gescheitert, hieß es am Samstag im Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Die Intensität der Angriffe habe seit Anfang März abgenommen, seitdem habe es nur noch kleinere gegeben.

Zuvor hatte Moskau über den Winter gezielt versucht, mittels Angriffen mit Langstreckenraketen die kritische Infrastruktur in der Ukraine zu zerstören, teilweise mussten Menschen lange ohne Strom und Heizung ausharren. Ersatz zu beschaffen und die Infrastruktur zu reparieren, sei für die verantwortlichen Unternehmen eine große logistische Herausforderung, hieß es in dem Bericht der Briten – so wiege etwa ein Hochspannungstransformator mindestens 100 Tonnen.

Ukraine-Krieg: Russland verliert mehr als 500 Soldaten an einem Tag

Update vom 8. April, 8.45 Uhr: Russland hat nach Angaben des Generalstabs der Ukraine bisher über 177.000 Soldaten im Ukraine-Krieg verloren. Laut der neusten Meldung des Generalstabs sollen innerhalb der vergangenen 24 Stunden mehr als 500 russische Soldaten getötet worden sein.

Russische Verluste (Stand: 8. April 2023)

Soldaten: etwa 177.680 (+570),

etwa 177.680 (+570), Panzer: 3.636 (+3) Einheiten,

3.636 (+3) Einheiten, Gepanzerte Kampffahrzeuge 7.020 (+4) Einheiten,

7.020 (+4) Einheiten, Artilleriesysteme: 2.727 (+5) Einheiten,

2.727 (+5) Einheiten, Mehrfachraketenwerfer: 533 (0)

533 (0) Luftverteidigungsausrüstung: ​282 (+1) Einheiten,

​282 (+1) Einheiten, Flugzeuge: 308 (+1) Einheiten,

308 (+1) Einheiten, Hubschrauber: 292 (0) Einheiten,

292 (0) Einheiten, UAVs der operativ-taktischen Ebene: 2.298 (+7) Einheiten,

2.298 (+7) Einheiten, Marschflugkörper: 911 (0),

911 (0), Schiffe/Boote 18 (0) Einheiten,

18 (0) Einheiten, Kfz-Ausrüstung und Tankwagen: 5.599 (+12) Einheiten,

5.599 (+12) Einheiten, Sonderausstattung: 304 (0) Einheiten.

304 (0) Einheiten. Quelle: Generalstab der Ukraine (nicht unabhängig überprüfbar)

Ukraine-Krieg: Berichte über Explosion in russischer Großstadt Woronesch

Update vom 8. April, 6.25 Uhr: Bewohnerinnen und Bewohner der russischen Stadt Woronesch berichten in den sozialen Medien, dass sie eine laute Explosion in der Nähe der Landebahn eines Militärflugzeugwerks gehört hätten. Neben lokalen Telegram-Kanälen berichtet darüber auch das russisch-lettische Portal Meduza sowie die Ukrainska Pravda.

Auf den Telegram-Kanälen werden Aufnahmen von einem Feuer geteilt, das angeblich in der Nähe des Werks ausgebrochen ist. Die Verwaltung der Großstadt streitet indes alles ab – es habe keinen Notfall gegeben. Der Pressedienst des Ministeriums für Notfallsituationen im Gebiet Woronesch erklärte den Berichten zufolge ebenfalls, dass keine Feuerwehr- und Rettungskräfte angefordert wurden.

Ukraine-Krieg: Wagner-Chef beleidigt Gouverneur von St. Petersburg

Update vom 7. April, 20.15 Uhr: In der russischen Millionenmetropole St. Petersburg spitzt sich ein Machtkampf zwischen dem Chef der Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, und dem Gouverneur Alexander Beglow zu. Prigoschin beschimpfte den 66 Jahren alten Politiker der Kremlpartei Geeintes Russland am Freitag als „Drecksack“, der in der Stadt fehl am Platze sei, und forderte erneut Strafermittlungen gegen ihn. Beglow führt die Heimatstadt des russischen Präsidenten Wladimir Putin seit 2018 - erst als Interimsgouverneur, dann seit 2019 auch als gewähltes Oberhaupt.

Der von Putin eingesetzte Gouverneur sieht sich seit langem Attacken des einflussreichen Geschäftsmanns ausgesetzt. Nun allerdings beschuldigte Prigoschin den Gouverneur im seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram, die Öffentlichkeit zu belügen und die Sicherheitslage in der bei Touristen beliebten Metropole am Finnischen Meerbusen zu vernachlässigen. Von Beglow gab es zunächst keinen Kommentar.

Konkret warf Prigoschin, der von St. Petersburg aus seine Geschäfte und auch die Privatarmee Wagner führt, dem Gouverneur vor, nach dem Attentat auf den kremlnahen Militärblogger Wladlen Tatarski untätig geblieben zu sein. Tatarski, der mit bürgerlichen Namen Maxim Fomin hieß und glühender Befürworter des russisches Krieges gegen die Ukraine war, starb am Sonntag bei einem Sprengstoffanschlag in einem Café Prigoschins. 40 Menschen wurden verletzt. Eine Frau wurde als mutmaßliche Attentäterin festgenommen.

„Beglow hat keinerlei Hilfe nach diesem Terroranschlag geleistet. Außerdem glaube ich, dass es seine Schuld ist, dass es in der Stadt keinerlei Sicherheit gibt, durch die das hätte verhindert werden können“, sagte Prigoschin. Die Strafverfolgungsbehörden müssten sich um Beglow kümmern. „Er ist absolut nutzlos für diese Stadt.“ Kurz zuvor hatte Prigoschin Strafanzeige gegen Beglow bei der nationalen Ermittlungsbehörde in Moskau erstattet. Er wirft dem Gouverneur vor, in der früheren Zarenmetropole Hunderte Kulturdenkmäler, viele gehören zum Unesco-Welterbe, verkommen zu lassen.

Ukraine-Krieg: Friedensgespräche nur im Zuge einer „neuen Weltordnung“

Update vom 7. April, 18.30 Uhr: Friedensgespräche zur Beilegung des Ukraine-Kriegs sind nach Ansicht Russlands nur im Zuge einer „neuen Weltordnung“ ohne eine Vorherrschaft der USA möglich. Verhandlungen müssten auf der Berücksichtigung russischer Interessen basieren, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Freitag bei einem Besuch in der Türkei. „Es geht um die Prinzipien, auf denen die neue Weltordnung basieren wird.“ Lawrow drohte zudem mit einem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen mit Kiew.

Lage in Bachmut unübersichtlich – London meldet russischen Erfolg

Update vom 7. April, 15.15 Uhr: Russische Streitkräfte haben wahrscheinlich das Zentrum der heftig umkämpften Stadt Bachmut in der Ostukraine eingenommen und bedrohen laut einer Einschätzung des britischen Geheimdienstes eine wichtige Nachschubroute für die ukrainischen Streitkräfte nach Westen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, seine Truppen würden sich aus der kleinen Stadt, die seit Monaten im Mittelpunkt der russischen Angriffe auf die Ukraine steht, zurückziehen, wenn sie Gefahr liefen, eingekesselt zu werden.

Ein Sprecher des ukrainischen Militärkommandos erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die Lage in Bachmut sei schwierig und die russischen Streitkräfte unternähmen alle Anstrengungen, um die Stadt einzunehmen, hätten aber keinen „strategischen Erfolg“.

Ukraine-Krieg: Russland greift über 100 Siedlungen in 24 Stunden an.

Update vom 7. April, 11.55 Uhr: Insgesamt neun Gebiete wurden in den letzten 24 Stunden von Russland in der Ukraine angegriffen. Das teilte das Lagezentrum des ukrainischen Verteidigungsministeriums am Freitag (7. April) um 9 Uhr mit. Den Angaben zufolge sollen insgesamt 114 Siedlungen unter Beschuss genommen worden sein. Unter anderem mit Drohnen, Panzern, Mehrfachraketenwerfern und anderen Waffensystemen. Laut dem Zentrum sind dabei drei Zivilisten getötet und 17 weitere verletzt worden. Die Angaben ließen sich zuletzt nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Video aus Bachmut - Truppen liefern sich Nahkämpfe

Update vom 7. April, 9.55 Uhr: Videoaufnahmen des ukrainischen Grenzschutzes zeigen Nahkämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen in der Stadt Bachmut. Die Aufnahmen wurden am Donnerstag (6. April) veröffentlicht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt versichert, dass Bachmut unter der Kontrolle der Ukraine stehe, die Situation allerdings sehr schwer sei. Der britische Geheimdienst hat in einer Mitteilung am Freitag (7. April) davon gesprochen, dass Russland seine Position in Bachmut gestärkt habe. Laut diesen Informationen sollen die Truppen in der Innenstadt von Bachmut sein.

Überblick vom 6. April: Bachmut – Die Gefechte im Ukraine-Krieg spielen sich aktuell vor allem im Donbass im Osten des Landes ab. Zentrum der Kämpfe: Bachmut. Russische Truppen konnten dort zuletzt Fortschritte erreichen, die Lage für die ukrainischen Streitkräfte wird prekärer. Nach den Worten von Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj befinden sich die Soldaten in einer schwierigen Lage. Auch ein Rückzug scheint nun wohl denkbar.

Selenskyj deutet Bachmut-Rückzug an: „Generäle werden richtige Entscheidungen treffen“

„Für mich ist das Wichtigste, dass wir unsere Soldaten nicht verlieren“, sagte Selenskyj am Donnerstag (6. April) Nachrichtenagenturen zufolge. „Und natürlich werden die Generäle vor Ort die richtigen Entscheidungen treffen, wenn sich die Lage weiter zuspitzt und die Gefahr besteht, dass wir unsere Leute verlieren, weil sie eingekesselt werden.“ Der Präsident spielte damit erstmals vage auf einen möglichen Rückzug an.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs vom Donnerstagmorgen verstärken die russischen Streitkräfte ihre Angriffe mit der Absicht, die Stadt in der Ostukraine vollständig einzunehmen. Bachmut sei zusammen mit den südwestlich gelegenen Ortschaften Awdijiwka und Marjinka derzeit „das Epizentrum der Feindseligkeiten“, teilte das ukrainische Militär mit. Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, erklärte allerdings, Bachmut sei noch teilweise in der Hand ukrainischer Truppen. „Es muss klar gesagt werden, dass der Feind noch nicht gegangen ist“, schrieb er auf Telegram.

Schwere Häuserkämpfe in Bachmut: Russland will ostukrainische Stadt einnehmen

Zuletzt berichtete Kiew nahezu täglich von Gefechten in und um Bachmut. So habe es am Mittwoch erbitterte Häuserkämpfe gegeben. Eine Reihe von Angriffen russischer Soldaten in der Industriezone der ostukrainischen Stadt seien mit Unterstützung von Artillerie und Granatwerfern abgeschlagen worden, teilte die Militärführung in Kiew am Mittwoch mit. Trotz einer personellen Übermacht sei den russischen Einheiten kein Durchbruch gelungen, hieß es.

Seit dem Spätsommer versuchen russische Truppen, Bachmut im Gebiet Donezk einzunehmen. Der Großteil der Stadt und Teile des Zentrums stehen bereits unter russischer Kontrolle. Im Westteil der Stadt mit ehemals 70.000 Einwohnern leisten die ukrainischen Einheiten jedoch weiter hartnäckigen Widerstand. Dennoch könnte es bald zum Rückzug kommen. (as/dpa)