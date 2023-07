Neue Säuberungswelle: Putin stellt Generäle kalt – droht jetzt die Fahnenflucht?

Von: Max Schäfer

In Russland gibt es eine Verhaftungswelle hochrangiger Generäle. Wachsender Ungehorsam soll der Grund sein. US-Analysten sehen Putin in der Verantwortung.

Moskau – Der kurzzeitige Aufstand der Wagner-Gruppe prägt weiterhin die russische Militärführung. Das Misstrauen ist offenbar groß. Darauf deutet eine Reihe von Verhaftungen und Entlassungen von führenden Generälen des russischen Militärs hin. Der US-Thinktank Institute for the Study of War (ISW) berichtet darüber – und beruft sich dabei auf russische Militärblogger. Unter anderem soll General Sergej Surowikin festgenommen worden sein.

Die Fachleute aus den USA schließen dabei aus, dass Fehler im Ukraine-Krieg Ursache für die Verhaftungen und Entlassungen sind. Stattdessen seien „Kommandeure einiger der kampffähigsten Einheiten und Verbände des russischen Militärs“ betroffen, heißt es in der ISW-Einschätzung. „Diese Verbände und Einheiten führen defensive und offensive Operationen in Schlüsselsektoren der Front in der Ukraine durch.“

Russische Soldaten stellen sich gegen Generalstab und drohen Fahnenflucht an

Stattdessen sieht das ISW Ungehorsam als Ursache für die Verhaftungswelle. „Die Befehlshaber stellen sich als Verteidiger ihrer Soldaten dar und greifen seit Langem bestehende Missstände auf“. Der Ungehorsam scheine auch auf die Soldaten überzugreifen, die sich hinter die kritischen Generäle stellten. Die Analysten des ISW greifen dabei ein Beispiel auf. Demnach hätten Einheiten unter Führung von Michail Teplinski gedroht, ihre Stellungen in der Region Cherson zu verlassen, sollte das russische Verteidigungsministerium Teplinski entlassen oder festnehmen. Sie würden also massenhaft Fahnenflucht begehen, sollte es zur Verhaftung kommen. Das ISW beruft sich dabei auf eine Audiodatei, die ein nicht benannter russischer Militärblogger veröffentlicht habe.

Wladimir Putin selbst trägt laut der Denkfabrik die Schuld für den wachsenden Ungehorsam. Statt sich hinter Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Valery Gerassimow zu stellen, verstecke er sich hinter ihnen. Zudem umgehe Putin selbst die Befehlskette und schenke abwechselnd unterschiedlichen Generälen sein Vertrauen – in der Hoffnung auf schnelle Erfolge. Bleiben diese aus, entziehe er es ihnen wieder.

Wladimir Putin untergräbt laut US-Analysten die Autorität seines Verteidigungsministers Sergej Schoigu – und begünstigt damit Ungehorsam in seiner Armee. (Archivfoto) © Sputnik Kremlin Pool Photo/dpa

US-Analysten machen Putin für wachsenden Ungehorsam russischer Soldaten im Ukraine-Krieg verantwortlich

„Putin hat ein Umfeld kultiviert, in dem Militärangehörige, Beamte und sogar russische Kriegsberichterstatter Schoigu und Gerasimow umgingen, um Putin ihre Einschätzungen der aktuellen Kriegslage und ihre Empfehlungen für das weitere Vorgehen zu unterbreiten“, heißt es im ISW-Bericht. Als prominentestes Beispiel nennen die Fachleute Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. Putin hätte ihm erlaubt, außerhalb der Befehlskette und grundsätzlichen Strategie zu agieren.

Die Verhaftungswelle und die „Krise der russischen Befehlskette“ und deren Auswirkungen auf die Moral beeinflusst laut Einschätzung der US-Experten den weiteren Kriegsverlauf. Konkret rechnen sie damit, dass diese Probleme die russischen Fähigkeiten zur Durchführung taktischer Offensivoperationen beeinträchtigen.

In Russland sorgt die Verhaftungswelle für Unmut: „Nach der Liste der bereits suspendierten Kommandeure zu urteilen (die intelligentesten sind suspendiert), sieht unser Generalstab nicht den Feind als größere Bedrohung an, sondern die Untergrabung seiner eigenen Autorität, die er – seien wir ehrlich – unter den Armeeangehörigen schon seit Langem nicht mehr hat“, zitiert die Bild den russischen Blogger Jurij Podoljak, der auf Telegram etwa 2,8 Millionen Abonnenten hat. (ms)