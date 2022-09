Putin-Spione bei Habeck? Minister lässt Mitarbeiter durch Verfassungsschutz prüfen

Von: Jan Knötzsch

Russlands Präsident Wladimir Putin (links): Hat er Spione im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck? (kreiszeitung.de-Montage) © Fotostand/Russian Look/SNA/imago

Zwei Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums stehen im Fokus des Verfassungsschutzes. Wegen ihrer Einstellung zu Russland besteht Spionage-Verdacht.

Berlin – Robert Habeck hat aktuell genügend Probleme, denen er sich widmen muss. Deutschland hängt immer noch in den Armen der Gaskrise fest. Die Politik muss Lösungen finden, wie es zum einen gelingt, dass am Ende in der Gaskrise genügend Gas für alle da ist. Und: Die Bürgerinnen und Bürger müssen aufgrund der hohen Energiekosten entlastet werden. Letzteres will die Regierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem 3. Entlastungspaket schaffen, das angedacht ist. In selbigem enthalten sein soll die Inflationsprämie. Mit dieser sollen den Menschen in Deutschland bis zu 1500 Euro als Einmalzahlung winken – wenn sie denn zum Erhalt der Inflationsprämie berechtigt sind.

Ganz nebenbei muss sich Habeck auch noch mit der Frage nach der Verlängerung der AKW-Laufzeiten herumschlagen, die für die Ampelkoalition selbst zu einem Stresstest werden könnte. In der Debatte gibt es vermehrt Stimmen, die auch bereits abgeschaltete AKWs wieder ans Netz sehen. Und als ob das nicht schon ausreichen würde, hat Robert Habeck nun auch noch ein im wahrsten Sinne des Wortes hausgemachtes Problem, das mit Russland und Präsident Wladimir Putin zu tun hat.

Putins Spione bei Robert Habeck? „Bitterböser Verdacht“ der Russland-Spionage im Wirtschaftsministerium

Oder muss man aktuell eher noch sagen: zu tun haben könnte? Fakt ist: Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich an den Verfassungsschutz gewendet. Wie die Zeit berichtet, hat Robert Habeck eine Untersuchung des Verfassungsschutzes gegen zwei Beamte angeordnet, die im Ministerium des Grünen-Politikers beschäftigt sind und gegen die es den Verdacht gibt, dass sie möglicherweise als Spione für Russland und den russischen Präsidenten Wladimir Putin, bei dem sich ein Experte sicher ist, dass er nur noch „zwei bis drei Jahre leben wird, tätig sein könnten.

Eingeleitet worden sei die Untersuchung der beiden Beamten, nachdem interne Papiere zu Nord Stream 2, dem Füllstand der Gasspeicher sowie dem Bericht über die Versorgungssicherheit Deutschlands Auffälligkeiten aufwiesen, berichtet die Zeit über den, wie sie es nennt, „bitterbösen Verdacht“, dass Putin-Spione im nahen Umfeld Robert Habeck im Wirtschaftsministerium sitzen könnten. Bei den beiden Beamten soll es sich um leitende Beamte des Ministeriums handeln, die in wichtigen Positionen im Zusammenhang mit der Energieversorgung beschäftigt sind.

Verfassungsschutz ermittelt bei Robert Habeck: Beamte des Wirtschaftsministeriums unter Spionageverdacht

Die beiden hochrangigen Beamten aus dem Ministerium von Robert Habeck fielen in der Vergangenheit immer wieder mit russlandfreundlichen Stellungnahmen zur Pipeline Nord Stream 2 auf. In Dokumenten soll deutlich auf russische Sichtweisen eingegangen worden sein – obwohl diese nicht zur offiziellen Linie der Bundesregierung passten. Grund genug für Robert Habeck, das Bundesamt für Verfassungsschutz einzuschalten, das das Verhältnis der beiden Verdächtigen zu Russland und Wladimir Putin unter die Lupe nahm. Dazu wurden unter anderem die Lebensläufe der Beamten geprüft. Dabei stießen die Verfassungsschutz-Ermittler auf biografische Auffälligkeiten, wie beispielsweise einen Studienaufenthalt in Russland. Auch Freundschaften der Beamten und Reisen wurden untersucht.

Das Ergebnis: Der Verfassungsschutz attestiert den beiden möglichen Putin-Spionen aus dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck zumindest eine „emotionale Nähe zu Russland“. Wirklich belastbare Beweise, dass die Beamten wirklich als Spione für Russland und dessen Präsident Wladimir Putin, der Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Martin einen Denkzettel verpasst haben könnte, arbeiten oder aber korrupt sind, gibt es laut Zeit allerdings bislang nicht. Um die beiden Mitarbeiter zu schützen, sollen sie zunächst anonym bleiben. Die Entscheidung, wie mit den beiden verdächtigen Beamten umgegangen werden soll, dürfte am Ende bei Wirtschaftsminister Robert Habeck selbst liegen.