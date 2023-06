Putin lässt sich von seinen Beratern nur noch gute Nachrichten überbringen

Von: Nadja Zinsmeister

Putins Berater und Beraterinnen sollen dem Kreml-Chef aktuell nur gute Nachrichten überbringen. Alles andere habe offenbar Konsequenzen für die Mitarbeitenden.

Moskau - Wladimir Putin will offenbar keine schlechten Neuigkeiten über Entwicklungen im Ukraine-Krieg erhalten. Da er extrem verärgert auf Nachrichten über Rückschläge Russlands reagieren würde, werden aktuell nur gute Nachrichten an den Kreml-Chef überbracht. Das behauptete zumindest das russische Investigativ-Portal rucriminal.info auf seinem Telegram-Kanal VChK-OGPU. Das Portal setzt sich laut eigener Angabe für die „Aufdeckung der Geheimnisse von Beamten, Oligarchen, Gangstern und Machtmaklern“ ein.

Entwicklungen im Ukraine-Krieg: Putin lässt sich nur noch gute Nachrichten überbringen

In einem anderen Beitrag heißt es unter Verweis auf eine anonyme Quelle, dass Putin schlechte Nachrichten, insbesondere über den Ukraine-Krieg, nicht mehr entgegengenommen habe, weil er darauf „extrem gereizt“ reagiere. Putin würde all seinen Beratenden, die ihm schlechte Neuigkeiten überbringen, vorwerfen, unter dem Einfluss „westlicher Propaganda“ zu stehen.

Wladimir Putin in seinem Büro im Kreml. Wer dem Präsidenten aktuell schlechte Nachrichten überbringt, soll den Zugang zum Kreml-Chef verlieren. © Gavriil Grigorov/Imago

In einem solchen Fall würde Putin schlichtweg behaupten, dass ihm zuverlässigere Informationen aus anderen Quellen vorliegen und den Berater oder die Beraterin aus der Liste entfernen, die den Zugang zum Kreml-Chef ermöglicht. Der russische Präsident soll „schlechte Nachrichten nicht hören wollen“ und sie deshalb nicht mehr empfangen, so die Quelle weiter.

Wer nur gute Neuigkeiten übermittele, würde hingegen „ständigen Zugang“ zu Putin erhalten. Das russischsprachige Nachrichtenportal Nexta teilte den Beitrag auf Telegram und schrieb dazu: „Viel interessanter ist die Tatsache, dass die Russen von einem verrückten Großvater in den Tod geschickt werden, völlig abgeschnitten von der Realität.“

Putin will nur noch gute Nachrichten hören: Militäroffiziere haben Angst vorm Kreml-Chef

Dass Putin offenbar keine schlechten Neuigkeiten erhalten möchte, spiegelte sich bereits in früheren Einschätzungen wider. Laut Informationen der Associated Press hatten US-Geheimdienstmitarbeiter bereits im März 2022 festgestellt, dass Putin damals womöglich falsch über etliche Niederlagen seiner Truppen in der Ukraine informiert worden sei. Sein Beraterteam soll damals Angst gehabt haben, dem Kreml-Chef die Wahrheit zu sagen. Putin habe dies jedoch herausgefunden, was zu anhaltenden Spannungen zwischen ihm und der russischen Militärführung geführt haben soll.

Zudem hat Putin laut der Associated Press zumindest damals keine Informationen darüber erhalten, „wie die russische Wirtschaft durch die Sanktionen gelähmt wird, weil seine hochrangigen Berater wiederum zu viel Angst haben, ihm die Wahrheit zu sagen“, sagte die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Kate Bedingfield, im März. (nz)