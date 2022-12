Putins U-Boot-Mann plötzlich tot – „zu früh und tragisch“ gestorben

Von: Richard Strobl

Teilen

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu, Russlands Präsident Wladimir Putin und Generaldirektor der Admiralitätswerft Alexander Buzakov (R) besuchen die Admiralitätswerft im Jahr 2019. © Mikhail Klimentyev/Imago/Tass

Es ist der nächste Todesfall einer wichtigen Person in Russland. Putins U-Boot-Mann Alexander Buzakov starb im Alter von 66 Jahren.

Sankt Petersburg - Schon seit Beginn des Ukraine-Kriegs häufen sich Meldungen über den Tod wichtiger Personen aus Russlands Gesellschaft. Teils sterben diese überraschend - auch im europäischen Exil. Neben Geschäftsleuten und Oligarchen trifft es auch Militär-Führer. Nun reiht sich ein weiterer Todesfall in diese Liste ein.

Mit Werftdirektor Alexander Buzakov starb einer der wichtigsten Männer der russischen Marineindustrie im Alter von nur 66 Jahren. Er war Generaldirektor der größten russischen Marinewerften in Sankt Petersburg. Seinen Tod bestätigte die russische Shipbuilding Corporation am Samstag, wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet. Die Rede ist von einem tragischen und vorzeitigen Tod. Das berichtet merkur.de.

Mysteriöser Todesfall: Putins U-Boot-Mann stirbt „zu früh und tragisch“

Buzakov leitete dem Bericht nach seit elf Jahren die Admiralitätswerft. Sie ist zu 100 Prozent in Staatsbesitz und hat sich auf den Bau von U-Booten spezialisiert. „Die gesamte nationale Schiffbauindustrie“ habe einen „irreparablen Verlust“ erlitten, heißt es laut Tass in der Mitteilung der Corporation. Buzakov habe „sein Leben der russischen Flotte gewidmet“ und noch am Freitag an der Ausschwimmzeremonie eines neuen U-Bootes teilgenommen. Eine Todesursache oder genauere Details zum Ableben von Buzakov werden nicht genannt. Es heißt lediglich, dass er „zu früh und tragisch gestorben“ sei.

Wladimir Putin: Die politische Karriere des russischen Staatschefs in Bildern Fotostrecke ansehen

Die Admiralitätswerft in Sankt Petersburg ist eine der größten und wichtigsten Werften in Russland. Sie wurde 1704 von Zar Peter dem Großen gegründet. Insofern hat sie auch eine große historische Bedeutung in Russland.

Die Todesmeldung von Alexander Buzakov reiht sich in eine mittlerweile lange Liste von Todesfällen von hochrangigen Vertretern der russischen Industrie und des Militärs ein. Selbst in Russland wird deshalb laut ntv mittlerweile über eine Mordserie an Putin-Kritikern spekuliert.