Psychotherapeutin: „Bei Putin liegt eine manifeste Persönlichkeitsstörung vor“

Von: Moritz Serif

Immer wieder gibt es Berichte über Putins geistigen Zustand. Nun hat eine der bekanntesten Psychotherapeutinnen Deutschlands Stellung bezogen.

Moskau – Ist Russlands Präsident Wladimir Putin psychisch gestört? Oder ist der Politiker doch ganz normal? Bei dieser Einschätzung gehen die Meinung von Experten auseinander. Stefanie Stahl, eine der bekanntesten Psychotherapeutinnen Deutschlands, hält Putin für psychisch gestört. Sie ist zugleich Bestsellerautorin und hat das Buch „Das Kind in Dir muss Heimat finden“ geschrieben. „Wenn ich mir Putin anschaue, da würde ich sagen, da liegt eine manifeste Persönlichkeitsstörung vor“, sagte sie dem Spiegel.

Über Putins Zustand gibt es tatsächlich immer wieder Berichte. Ob er tatsächlich unter psychischen Störungen leidet, ist indes höchst umstritten. So hält Manfred Lütz, Psychiater und Bestsellerautor, den russischen Präsidenten für „schrecklich normal“.„Ich glaube, dass Putin durchaus psychisch überhaupt nicht gestört ist. Sondern dass er normal ist“, sagte der 67-Jährige im Podcast „Die Wochentester“ des RedaktionsNetzwerks Deutschland und des Kölner Stadt-Anzeiger.

Ist Putin psychisch gestört?

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sei viel gefährlicher als Putin. Andere Experten warnen vor Ferndiagnosen. „Analytisch habe ich da die Schwierigkeit, dass ich nicht weiß, wie ich unterscheiden könnte zwischen einem Putin, der verrückt ist, und einem Putin, der die Welt einfach sehr anders versteht als ich“, sagte Sam Greene, Leiter des Russia Institute am Londoner King‘s College der LA Times.

Der Neurowissenschaftler Ian Robertson wiederum schrieb in einem Aufsatz für das Magazin Psychology Today folgendes: „Es besteht wenig Zweifel daran, dass sich sein Gehirn neurologisch und physisch so sehr verändert hat, dass er fest und ernsthaft glaubt, dass Russland ohne ihn dem Untergang geweiht ist.“ „Wladimir Putin ist nicht dumm, er ist ein hochintelligenter Mensch“, sagte der Transaktionsanalytiker Christoph Seidenfus im Gespräch mit Merkur.de.

Der russische Präsident Wladimir Putin. © Gavriil Grigorov/dpa

Neurowissenschaftler: Putin ist hochgradig gestört

Neurowissenschaftler Prof. James Fallon von der University of California hält Putin hingegen für hochgradig gestört. „Die Punkte im Lehrbuch, die einen Psychopathen ausmachen, treffen auf Putin zu“, erklärt Fallon in einem Exklusiv-Interview mit Focus Online. Es gäbe allerdings „gewaltige Unterschiede zwischen Leuten, die nur gemein und rücksichtslos handeln und eben generell total unsympathisch wirken, wie etwa Donald Trump – und tatsächlichen Psychopathen“, so Fallon. (mse)