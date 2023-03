„Zwerg mit Napoleon-Komplex“: Putins Vertraute lästern am Telefon über den Kreml-Chef

Vermeintliche Putin-Freunde

Das Telefonat zweier Putin-Verbündeter wurde veröffentlicht. Darin lästerten sie über den Kreml-Chef - und dementierten kurz darauf das Gespräch.

Moskau - Wer sich in Russland öffentlich gegen den Kreml stellt, muss normalerweise mit Konsequenzen rechnen. Nun wurde ein Telefongespräch des Musikproduzenten Iosif Prigoschin mit dem Oligarchen Farchad Achmedow geleakt. Iosif Prigoschin (der nicht mit dem Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin verwandt ist) und Achmedow stehen offiziell hinter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem Angriff auf die Ukraine. In dem Telefonat aber lästerten die beiden über den Kreml-Chef. Sie nannten ihn unter anderem einen „Zwerg“ mit „Napoleon-Komplex“.

Das Gespräch wurde bereits vor einigen Wochen ins Netz gestellt und laut Bayerischem Rundfunk erst verspätet von ukrainischen Medien aufgegriffen. „Putin schert sich um nichts, er schert sich nicht um das Mutterland – er ist ein Satan“, lautete nur einer der Sätze in dem ungefähr halbstündigen Telefonat der zwei - eigentlich - kremltreuen Russen. Von vielen Beobachtern wird das Gespräch als ein Beispiel dafür interpretiert, wie vermeintliche Putin-Unterstützer in Realität über die aktuelle Situation denken.

Heikles Telefonat veröffentlicht: Putin-Freunde ziehen über russischen Präsidenten und Kreml-Elite her

Putin und der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew seien „Liliputaner, winzig, voller Unsicherheiten. Jeder hasst sie“, schimpfte Achmedow, der von 2004 bis 2007 im politischen Föderationsrat saß. Und auf den Ukraine-Krieg bezogen: „Und womit zum Teufel wird er enden? Und wie zum Teufel wird das alles gelöst, nachdem er zu Ende ist?“ Ein weiterer markanter Satz in dem Telefonat lautete: „Putin ist nicht mehr zu retten, er ist für alles verantwortlich. Wir haben eine Republik, eine Föderation, ein Präsidialsystem. Der Präsident wird für all das einstehen müssen. Für alles. Sie werden ihn zur Verantwortung ziehen.“

Auch die russische Elite blieb nicht verschont von den verbalen Entgleisungen der Gesprächspartner. Zwar würde Putin die Schuld für die angespannte Lage an der Front dem russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu geben, wie Prigoschin glaubte. Aber er sehe die Verantwortung beim Putin-Freund und Chef des russischen Hightech-Giganten Rostec, Sergej Tschemesow: „Er ist für den militärisch-industriellen Komplex verantwortlich und kümmert sich nicht darum. Ich kann kein einziges gutes Wort über ihn verlieren.“

Achmedow hingegen, ein aserbaidschanischer Geschäftsmann, machte Putins engsten Kreis verantwortlich. „Sie haben ihn getäuscht“, führte er aus. „Sie leben in ihrer eigenen Realität, in ihrer eigenen Welt, mit ihren Ex-Sekretärinnen als Ehefrauen, und benehmen sich, als wären sie etwas Besonderes. Alles ist einfach so geil“, so der Unternehmer. Er bezeichnete die Kreml-Eliten als „verdammten Abschaum“ und „Drecksäcke“.

Anti-Putin-Gespräch abgehört: Iosif Prigoschin dementiert Vorwürfe

In einer Stellungnahme behauptete Prigoschin, das Gespräch sei „fake“, die Stimmen imitiert. Später änderte er seine Aussage und erklärte, er könne sich an das Gespräch „nicht mehr erinnern“. Das Exil-Portal Istories berief sich zuletzt auf einen Informanten beim russischen Geheimdienst, wonach das Telefonat absolut authentisch sei. Der kremlnahe Politikwissenschaftler Sergej Markow räumte ein, der Mitschnitt sei „vielleicht“ echt, die Teilnehmer „anscheinend“ betrunken gewesen: „Die Mehrheit in der Elite kann sich die Gründe für das Ausbleiben eines russischen Sieges nicht erklären, und das frustriert sie. Und sie erklären es sich auf seltsame Weise.“

Auf die Frage, ob er die möglichen Konsequenzen fürchte, sagte Iosif Prigoschin der St. Petersburger Zeitung Fontanka: „Natürlich habe ich Angst. Das ist mir natürlich unangenehm. Aber erstmal bekomme ich jetzt psychische Folgen zu spüren. Ich fühle mich jetzt sehr schlecht. Und das ist das Wichtigste. Diese ganze Geschichte ist mir sehr unangenehm.“ In dem Interview bemerkte er auch: „Ich stehe jetzt unter Schock und verstehe nicht, wie ich mit dieser Scheiße weiterleben soll.“

Derweil denken laut einer Umfrage des Separatistenführers Oleg Zarjow auf Telegram etwa 58 Prozent, die Tonaufnahme sei echt, während nur 13 Prozent überzeugt sind, dass es eine Fälschung sei. Der russische Journalist Dmitri Kolesew sagte der britischen Tageszeitung Mirror: „Zum ersten Mal haben wir gehört, was einige Mitglieder der russischen Elite wirklich denken und fühlen. Sie hassen Putin, sie sind sich des Ausmaßes der Katastrophe voll bewusst und verstehen, dass das Land mit Putin keine Zukunft hat.“ (ale)