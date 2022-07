„Putin genießt es, die Welt in Atem zu halten“ – Kardinal Müller zum Kreml-Chef

Von: Anika Zuschke

Laut Kardinal Müller versündigt sich Präsident Putin mit seinem Verhalten im Ukraine-Krieg am Christentum.

Ist Präsident Putin religiös – oder sein Glaube nur eine politisch motivierte Fassade? Kardinal Müller ist sicher: „Er wird sich vor Gott verantworten müssen.“

Rom – Der von Präsident Wladimir Putin ausgelöste Angriffskrieg auf die Ukraine hält seit Monaten die ganze Welt in Atem – und wirkt sich auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche aus. So bemerken auch Verbraucher in Deutschland die Folgen des Kriegs bei einem Blick auf ihre Energiekosten. Diese schießen derzeit aufgrund der Gaskrise in Deutschland enorm in die Höhe. Doch nicht nur Geld, sondern auch Religion scheint bei dem tödlichen Krieg eine Rolle zu spielen. So äußerte sich Kardinal Gerhard Ludwig Müller zu den Kriegsverbrechen von Putin mit der Meinung, dass er damit als Christ besondere Schuld auf sich lade.

Putin wird mit Hitler und Stalin verglichen – Kardinal Müller: „Versündigt sich am Christentum“

„Hitler und Stalin hatten kein Gewissen, aber Putin bekreuzigt sich in der Christus-Erlöser-Kirche“, äußerte der ehemalige Präfekt der römischen Glaubenskongregation in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Damit versündigt er sich am Christentum“, so Kardinal Müller.

Müller agiert seit 2021 als Richter am obersten Kirchengericht im Vatikan. Zuvor war er von 2002 bis 2012 Bischof von Regensburg und wurde anschließend von Papst Benedikt XVI. zum Präfekten der römischen Glaubenskongregation berufen, die über die katholische Lehre wacht. Als seine Amtszeit im Jahr 2017 auslief, wurde diese von Papst Franziskus jedoch nicht verlängert.

Laut Kardinal Müller genießt es Präsident Putin, „den Gashahn auf- und zuzudrehen“

Als Richter am obersten Kirchengericht vertritt Kardinal Müller die Meinung, dass der durch Putin angezettelte russische Einmarsch in die Ukraine durch nichts zu rechtfertigen sei. „Putin ist für furchtbarste Verbrechen verantwortlich, Verbrechen an unschuldigen Männern, Frauen und Kindern“, sagte Müller der dpa und fuhr fort: „Leider gibt es auch bei uns immer noch Menschen, die ihn verteidigen.“

Für Müller sei es zutiefst deprimierend, dass ein einzelner Mensch einen solchen Krieg mit Tausenden von Opfern vom Zaun brechen könne. „Putin hat einen Machtspieltrieb mit der Gefühlswelt eines Triebtäters“, erklärte der Kardinal. „Er genießt es, die ganze Welt in Atem zu halten, seine Armeen in Gang zu setzen, den Gashahn auf- und zuzudrehen.“ Tatsächlich fließt inzwischen wieder Gas nach Europa durch die Pipeline Nord Stream 1 – doch will Russland weniger liefern und hat inzwischen auch Lettland den Gashahn zugedreht.

Russlands Präsident Wladimir Putin pflegt enges Verhältnis zur russisch-orthodoxen Kirche

Präsident Wladimir Putin pflegt laut dpa ein enges Verhältnis zur russisch-orthodoxen Kirche, die im Gegenzug dazu seine Politik unterstützt. Deswegen stellte Müller auch die Vermutung auf, dass Putins zur Schau getragener Glaube lediglich eine Fassade sei, die er aus machtpolitischen Gründen aufrechterhalte. „In jedem Fall wird er sich vor Gott für seine Taten verantworten müssen“, schloss Kardinal Müller.

Ist Putin religiös? Präsident äußert sich nicht klar: „Solche Dinge sind heilig für jeden“

Ob Putin tatsächlich religiös ist, wollte der Kreml-Chef auch in einem früheren Gespräch mit CNN nicht offen kommunizieren. Das Interview wurde bereits vor mehreren Jahren geführt und lässt sich über die Nachrichtenplattform nicht mehr abrufen, doch wurde ein Ausschnitt des Transkripts von der auf Religion fokussierten Onlineseite Patheos veröffentlicht, wie fr.de berichtet.

Auf die Frage, ob er religiös sei, antwortete Putin laut Transkript: „Ich würde es bevorzugen, bei diesem Thema nicht ins Detail zu gehen“ – fügte aber hinzu: „Ich denke, solche Dinge sind heilig für jeden. Der Glaube eines jeden Menschen ist nicht dazu da, um zur Schau gestellt zu werden, er ist im Herzen eines jeden Menschen verankert.“

Auf eine Initiative aus Rom zu Beginn des Ukraine-Kriegs reagierte Präsident Putin aber nicht. Als Papst Franziskus sich erneut als Vermittler im Ukraine-Krieg anbot und in einem Gespräch mit der italienischen Zeitung Corriere della Sierra davon sprach, sich mit Russlands Präsident in Moskau treffen zu wollen und nach einer Lösung zu suchen, reagierte der Kreml nicht.