Wegen Parkinson? Warum Putin wie ein Revolverheld läuft

Von: Anika Zuschke

Was hat es mit dem „Revolverheldengang“ von Putin auf sich – leidet der Kreml-Chef wirklich an Parkinson? © ITAR-TASS/Imago

Wladimir Putin macht erneut mit seinem ungewöhnlichen „Revolverhelden-Gang“ auf sich aufmerksam. Ein Anzeichen für Parkinson? Oder eine alte KGB-Attitüde?

Sankt Petersburg – Russlands Präsident Wladimir Putin generiert derzeit viel Aufmerksamkeit – der Grund dafür ist offensichtlich. Doch dreht es sich dabei nicht immer nur um den von ihm angezettelten Ukraine-Krieg, auch der gesundheitliche Zustand des Kreml-Chefs gerät regelmäßig in den Fokus der Medien. Die Spekulationen reichen von einer etwaigen Krebs-Erkrankung Putins über psychische Störungen bis hin zu Parkinson. Letzteres Gerücht lässt sich dabei auch auf die ungewöhnliche Gangart des Präsidenten zurückführen, die mitunter als „Revolverhelden-Gang“ bezeichnet wird. Ein Parkinson-Experte äußerte sich nun dazu, ob tatsächlich etwas hinter den gesundheitlichen Spekulationen um Wladimir Putin steckt.

Gesundheit von Wladimir Putin: Ist der russische Präsident an Parkinson erkrankt?

Erst kürzlich heizte ein Video die Gerüchte um Putins Gesundheitszustand zum wiederholten Male an: In dem Fall ging es um den schlaffen Arm des Präsidenten bei seinem Auftritt während einer Militärparade der russischen Seestreitkräfte in St. Petersburg. Da Putin Mücken an seiner rechten Gesichtshälfte mit der linken Hand verscheuchte, während die rechte schlaff herunterhing, kursierten schnell die Mutmaßungen, der Präsident könne seinen rechten Arm nicht mehr bewegen.

Generell fiel einigen aufmerksamen Beobachtern bereits vermehrt auf, dass Putin seinen rechten Arm beim Gehen häufig eng am Körper hält, während der linke frei schwingt. Ein Anzeichen für Parkinson? „Es gibt wissenschaftliche Arbeiten, die annehmen, dass Putins Bewegungsauffälligkeiten eher antrainiert sind“, sagte Günter Höglinger aus dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen (DPG) dem Focus und verwies dabei auf eine britische Studie.

Putin-News: Was hat es mit dem Revolverhelden-Gang des Präsidenten auf sich?

Bereits im Jahr 2015 sah sich ein Neurologen-Team aus Portugal, Italien und den Niederlanden Wladimir Putin beim Gehen nämlich ganz genau an – und wurde dafür in dem renommierten British Medical Journal veröffentlicht. Sie stellten sich laut dem Handelsblatt die Frage: Warum schwingt Wladimir Putin den rechten Arm beim Gehen weniger stark als den linken? Und kamen in ihrem Papier zu der Antwort: „Das Erste, was einem in den Sinn kommt, ist die Parkinsonkrankheit.“

Wissenschaftler widerlegen Parkinson-Theorie um Putin – seine Gangart habe einen anderen Hintergrund

Doch widerlegten die Wissenschaftler diese These schnell, da Putin abgesehen davon keinerlei anderweitige Parkinson-Symptome aufwies. Daher stellten die internationalen Forscher eine andere Hypothese auf: Demnach würden die seltsamen Armbewegungen des Präsidenten auf seine Zeit beim einstigen sowjetischen Geheimdienst KGB zurückgehen. Dort wurden Agenten intensiv an der Waffe ausgebildet und einem Ausbildungs-Handbuch zufolge mussten sie beim Laufen ihren Arm immer am Körper angelegt halten – damit sie gegebenenfalls schnell ihre Waffe ziehen konnten.

Daraus entwickelte sich die Bezeichnung vom „Revolverhelden-Gang“, denn laut den Forschern könnte die zurückhaltende Pendelbewegung des rechten Arms auch im Wilden Westen verbreitet gewesen sein.

Hat der russische Präsident Parkinson? Gerüchte um Putins Gesundheit lassen sich nicht belegen

Obgleich die Studie nachvollziehbar klingt, ist sie doch veraltet und liefert keinen Beweis dafür, dass Putin inzwischen nicht trotzdem an Parkinson erkrankt ist. Denn für Spekulationen sorgte indes auch ein Gespräch des Präsidenten mit seinem Verteidigungsminister Sergei Schoigu im April 2022, bei dem er sich zwölf Minuten lang an einer Tischplatte festklammerte.

Doch auch diese „Beweismittel“ reichen dem Neurologen Höglinger nicht aus: „Seine Bewegungen sind rasch, in schneller Geschwindigkeit, mit schneller Initiierung und voller Amplitude. Das ist kein Tremor“, erklärte er in einem Gespräch mit dem Focus und schloss daraus: „Ich kann keine Hinweise erkennen, dass Putin aktuell Parkinson hat.“ Ein Tremor bezeichnet dabei eine für Parkinson typische Bewegungsstörung, die meistens an Händen und Armen auftritt.

Valide Hinweise auf eine Erkrankung von Putin scheint es derzeit also nicht zu geben – generell ist sich der britische Generalstabschef Tony Radakin sicher, dass es sich bei der angeblich schlechten Gesundheit des Präsidenten nur um „Wunschdenken“ handelt.