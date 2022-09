Putin hält „umfassende Rede“: Sorgen und Befürchtungen – was wird er verkünden?

Von: Stephanie Munk

Teilen

„Eine umfassende Rede“ zum Ukraine-Krieg wird Wladimir Putin am Freitag halten, heißt es aus dem Kreml. Was wird er Russland und der Welt mitteilen?

Moskau – Eine große Feier in Moskau soll es am Freitag geben, samt Konzert mitten in der Innenstadt: Russland will das, was international für Entsetzen sorgt, an diesem Freitag (30. September) groß zelebrieren. Die Annexion von vier ukrainischen Gebieten an Russland soll formell vollzogen werden.

Der Rote Platz in Moskau war laut tagesschau.de bereits am Donnerstag abgesperrt, eine große Bühne mit dem Schriftzug „Donezk, Luhansk, Saporischschja, Cherson“ aufgebaut. Diese ukrainischen Regionen sollen zu russischem Staatsgebiet erklärt werden - insgesamt rund 15 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets.

Hauptdarsteller der Inszenierung ist natürlich Präsident Wladimir Putin. Nach Angaben seines Sprechers Dmitri Peskow wird er eine lange, „umfassende Rede“ halten. Was Putin sagen wird, ist unklar - es könnte aber eine neue Eskalation im Konflikt mit Russland einleiten. Die Welt blickt mit Sorge und Befürchtungen auf die Ansprache, die etwa um 14 Uhr deutscher Zeit stattfinden soll und voraussichtlich von großen Nachrichtensendern weltweit übertragen wird, in Deutschland von Phoenix.

Mit Spannung und Sorge erwartet wird eine Rede von Wladimir Putin in Moskau. © Mikhail Metzel/Imago

Putin-Rede zur Annexion: Russland braucht einen Erfolg im Ukraine-Krieg

Putin braucht nach den Niederlagen im Ukraine-Krieg etwas, das er seinem Volk als Erfolg verkaufen kann. Seine Armee musste zuletzt herbe Rückschläge hinnehmen, die Ukraine eroberte große Gebiete zurück. Dazu kommt innenpolitischer Druck: Seit Putin die Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte kundtat, verschickt der Staat Einberufungsbefehle. Männer, die vorher ganz gewöhnlichen Berufen nachgingen, müssen zur Musterung und in die Kasernen, um für den Einsatz an der Front zu trainieren. Es gab Proteste, viele Russen verlassen das Land aus Angst fluchtartig. Fast jeder zweite Russe beschreibt laut einer unabhängigen Umfrage seine Gefühlslage nach Putins Rede zur Teilmobilisierung mit „Angst, Furcht, Entsetzen“.

Wahrscheinlich scheint, dass Putin die Annexion der Gebiete in seiner Rede am Freitag zum großen Triumph und Teil-Sieg im Ukraine-Krieg erklärt. Seine „militärische Spezialoperation“, an deren Sinn offenbar viele im Volk zweifeln, könnte er damit wieder rechtfertigen und neue Unterstützung im Konflikt suchen.

Putin-Rede zu Annexionen: Droht er erneut mit Atomwaffen?

In Richtung seiner Gegner - der Ukraine und dem Westen - könnte Putin dagegen frühere Drohungen wiederholen oder sogar verschärfen. Bereits vor den Scheinreferenden hatte Putin angedeutet, dass Russlands Armee die annektierten Gebiete mit allen Mitteln verteidigen werde - eine indirekte Drohung mit Russlands Atomwaffenarsenal. Ein Angriff auf die annektieren ukrainischen Gebiete würde als Angriff auf Russland angesehen, stellte der russische Präsident klar. Experten zweifelten angesichts folgenloser ukrainischer Luftschläge auf die bereits annektierte Krim bislang aber an derart drastischen Reaktionen.

Möglich ist zudem, dass Putin auf die Fluchtwelle aus seinem Land eingeht und Konsequenzen verkündet. Hunderttausende Russen sind seit Putin die Teilmobilisierung bekannt gab in Nachbarländer geflohen, um dem Kriegseinsatz zu entgehen. Vor allem die gut ausgebildeten und bessergestellten Russen fliehen.

Putin könnte am Freitag einen Ausreisestopp aus Russland verhängen oder Reservisten das Verlassen ihres Wohnorts untersagen. Wehrpflichtige Russen dürfen dies nach Putins Befehl laut Gesetz ohnehin nicht mehr - aus der Duma hieß es gleichwohl bisher, innerhalb Russlands könnten die Menschen trotzdem weiterhin ungestört reisen, Auslandsreisen seien aber „nicht mehr zu empfehlen“. Möglich ist deshalb auch, dass Putin sein Volk hinsichtlich der Teilmobilisierung beschwichtigt, um weiteren Unmut einzudämmen.

Wladimir Putin: Die politische Karriere des russischen Staatschefs in Bildern Fotostrecke ansehen

Putin-Rede zu Annexionen: Scheinreferenden werden international verurteilt

International wird die Annexion der ukrainischen Gebiete als Farce gesehen: Die Scheinreferenden, die die russischen Besatzer in der Ukraine abhielten, verstoßen klar gegen Völkerrecht. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kritisierte das Vorgehen der russischen Besatzer scharf: Die Menschen seien unter Drohungen und teils mit vorgehaltener Waffe aus ihren Wohnungen und von ihren Arbeitsplätzen geholt und zur Abstimmung gezwungen worden. Absurd hoch war so auch das Ergebnis: Zwischen 87 und 99,2 Prozent der Referendumsteilnehmer der vier betroffenen Regionen haben angeblich dafür zugestimmt, künftig zu Russland zu gehören. (smu mit Material von dpa und AFP)