Putins „Marionette“: Warum Lukaschenko nichts gegen Atomwaffen in Belarus tun kann

Von: Moritz Serif

Wladimir Putin entscheidet allein, dass in Belarus Atomwaffen stationiert werden. Da sind sich Experten sicher. Alexander Lukaschenko wahrt den Schein.

Minsk – Ist Alexander Lukaschenko nur eine „Marionette“ von Kreml-Herrscher Wladimir Putin? So nennt die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja den Machthaber. Und darauf deuten auch aktuelle Aussagen eines Militärexperten hin. Ihm zufolge ist Lukaschenko machtlos gegen die Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus. Darüber hatte Newsweek berichtet.

Am vergangenen Wochenende kündigte Putin an, zum ersten Mal seit Jahrzehnten Atomwaffen innerhalb der Grenzen des engsten europäischen Verbündeten seines Landes zu stationieren. Viele sahen darin eine Drohung des Kreml. Möglicherweise, um Zugeständnisse der Ukraine oder des Westens zu erpressen. Kiew sprach davon, dass Putin Belarus als „nukleare Geisel“ nehme.

Atomwaffen-Stationierung von Putin nur „Informationsoperation“

„Ich glaube, dass diese ganze Entwicklung eine Informationsoperation des Kremls ist, um uns alle daran zu erinnern, dass Russland Atomwaffen hat, weil sie wissen, dass viele im Westen jedes Mal überreagieren, wenn dieses Thema aufkommt“, sagte der pensionierte General Ben Hodges Newsweek. „Das bringt uns dazu, innezuhalten und zu zögern, bevor wir das tun, was wir tun müssen, um sicherzustellen, dass die Ukraine gewinnt“.

Eine solche Entscheidung, so meinen einige Beobachter, könnte nur darauf hindeuten, dass Lukaschenko entweder von Russland zu dieser Entscheidung gezwungen wurde oder einen Deal mit Putin eingegangen ist. Das habe er getan, um an der Macht zu bleiben und seinen Einfluss in Osteuropa zu festigen.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko ist ein enger Verbündeter von Wladimir Putin © IMAGO/Vladimir Astapkovich

Atomwaffen in Belarus: „Lukaschenko würde niemals zugeben, dass er gezwungen wurde“

„Die Russen behaupten, dass Lukaschenko seit langem die Stationierung ihrer Atomwaffen auf belarussischem Territorium angestrebt hat“, sagte Rajan Menon, Direktor des Grand Strategy-Programms bei Defense Priorities und emeritierter Anne- und Bernard-Spitzer-Lehrstuhlinhaber für internationale Beziehungen am City College of New York, Newsweek.

„Aber natürlich würde Lukaschenko niemals zugeben, dass er gezwungen wurde, wenn das wirklich passiert ist, was bedeutet, dass wir die Hintergründe vielleicht nie erfahren werden“, fügte er hinzu. „Was den russischen Einfluss in Lukaschenkos Weißrussland angeht, so ist er zweifellos erheblich. Wenn Lukaschenko mit einem weiteren Volksaufstand konfrontiert wird, wird es Putin sein, den er anruft. Das schwächt Lukaschenkos Position noch mehr“, sagte wiederum Hodges. (mse)