Fit für sein Alter? Kreml-Insider packt über Putins Gesundheit aus

Von: Jens Kiffmeier

Ist er nun krank – oder nicht? Die Gesundheit von Wladimir Putin gibt immer wieder Rätsel auf. © Vladimir Astapkovich/imago/Montage

Von wegen krank: Wladimir Putin soll sich bester Gesundheit erfreuen – sagt ein geflohener Kreml-Insider. Dennoch hat Russlands Kremlchef Panik um sein Leben.

Moskau – Parkinson oder Schilddrüsen-Krebs: Um die Gesundheit von Russlands Präsidenten Wladimir Putin ranken sich seit Ausbruch des Ukraine-Krieges viele Spekulationen. Doch an den Gerüchten ist wohl wenig dran. Ein entflohener Kommunikationstechniker aus dem inneren Machtapparat sieht jedenfalls kaum Anzeichen für einen baldigen Tod des Kremlchefs – zumindest nicht durch Krankheit.

Spekulation um Krankheit: Laut Kreml-Aussteiger erfreut sich Putin bester Gesundheit

„Er ist bei besserer Gesundheit als viele andere Menschen in seinem Alter“, berichtete Gleb Karakulow in einem Interview mit dem Dossier Center, das von Kremlkritiker Michail Chodorkowski finanziert wird. Er habe jedenfalls bei seinen Begegnungen keinerlei Anzeichen für eine Erkrankung Putins feststellen können, sagte er.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Jedoch kann Karakulow durchaus als Zeuge für Putins Gesundheitszustand herhalten. Der Kommunikationstechniker diente dem Präsidenten 13 Jahre lang beim Bundesgardedienst (FSO) – einer Einheit, die für Putin rund um die Uhr die abhörsichere Kommunikation sicherstellt. In dieser Funktion war Karakulow mit dem Kremlchef angeblich auf 130 Reisen. Ehe er im Oktober 2022 aus Kritik zum Ukraine-Krieg die Flucht ergriff und sich in die Türkei absetzte.

Krebs, Demenz, Parkinson: Seit Beginn vom Ukraine-Krieg ranken sich Gerüchte um Putins Gesundheit

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine waren immer wieder Gerüchte um Putins Gesundheit aufgetaucht. Mal sollte er an Parkinson erkrankt, dann abhängig von Steroiden oder unheilbar an Krebs oder Demenz erkrankt sein. Befeuert wurden die Spekulationen in den meisten Fällen von Putins Aussehen und seinen in Fernsehbildern festgehaltenen Bewegungen. Ein aufgedunsenes Gesicht, zögerliche Bewegungen oder ein zitternder Arm – alles wurde von vermeintlichen Experten aus der Ferne begutachtet, bewertet und diagnostiziert.

Doch es gibt auch genügend Stimmen, die vor derartigen Interpretationen warnen. „Vom bloßen Anblick her lassen sich nur wenige Diagnosen dingfest machen“, betonte Christiane Bayerl von der Dermatologischen Gesellschaft bereits vor Monaten im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Andere Russland-Experten machten zugleich darauf aufmerksam, dass auch Putins Umfeld selber die Gerüchte streuen könnten – als gezielte Täuschung des Westens. Als ehemaliger KGB-Spion verstehe sich der Kremlchef auf solche Spielchen, hieß es immer wieder.

Putin krank? Russlands Kremlchef hat Panik vor Ansteckung mit Covid-19 – Mitarbeiter müssen in Quarantäne

Doch selbst wenn sich der Russland-Herrscher bester Gesundheit erfreuen mag: Die Angst vor Krankheit scheint ihm dennoch durchaus zu eigen sein. So schottet sich Putin laut Kreml-Aussteiger Karakulow weitgehend von seiner Außenwelt ab, um sich nicht mit Krankheiten wie Covid-19 zu infizieren. Auch drei Jahre nach Beginn der Pandemie sei Putin absolut paranoid und zwinge jeden Mitarbeiter für zwei Wochen in Quarantäne, bevor dieser mit ihm im selben Raum sein dürfte.

„Er hat die letzten paar Jahre deshalb in einem Informationskokon gelebt“, sagte Karakulow dem Dossier Center. „Er hat krankhafte Angst um sein Leben.“ Dass dies nicht nur durch Krankheiten bedroht wird, sondern auch durch mögliche Attentatsversuche lässt ihn sicherlich nicht ruhiger schlafen. (jkf)