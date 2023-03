Machtkampf in Russland: „Silowiki“-Agenten könnten Putin „ruhigstellen“

Von: Katja Saake

Der internationale Haftbefehl könnte für Putin zu ernsten Folgen im eigenen Land führen. Zu dem Schluss kommt ein Experte der Uni Oxford.

Den Haag/Moskau - Nach dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) gegen Wladimir Putin ist es ungewiss, ob der russische Präsident jemals vor dem Gericht in Den Haag stehen wird. Die „Silowiki“ - ranghohe russische Geheimdienstler und Militärs - könnten dabei jedoch eine wichtige Rolle spielen. Wenn es ihren Interessen nutze, könnten sie den russischen Staatschef entweder „ruhigstellen“ oder dem Internationalen Strafgerichtshof ausliefern, so ein Experte der Uni Oxford.

Am 17. März hatte der ICC gegen Wladimir Putin und die russische Beauftragte für Kinderrechte, Maria Lwowa-Belowa, einen Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen erlassen. Ihnen wird die Verantwortung für die Deportation von ukrainischen Kindern nach Russland oder in von Russland besetzte Gebiete in der Ukraine zur Last gelegt. Alle Mitgliedstaaten des ICC sind verpflichtet den Haftbefehl zu vollstrecken - also Wladimir Putin festzunehmen, sollte er sich auf ihrem Territorium aufhalten.

Putin durch Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs „extem verwundbar“

Doch auch in Russland könnte der Haftbefehl Auswirkungen haben. Nach Einschätzung von Vlad Mykhnenko, Experte für die postkommunistische Transformation Osteuropas und die ehemalige Sowjetunion an der Universität Oxford, könnten die „Silowiki“ für Putins weiteres Schicksal entscheidend sein. Der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs habe Putin zu Hause „extrem verwundbar“ gemacht, so Mykhnenko gegenüber Newsweek, einem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin.

„Angesichts Putins umfassender Verbindungen in ganz Europa und dessen, was er den Richtern möglicherweise über Korruption und zwielichtige Geschäfte zwischen Moskau und den großen westlichen Hauptstädten erzählen könnte, wird es viele Gründe geben, ihn vor Den Haag zum Schweigen zu bringen“, sagte der Experte.

Der Internationale Strafgerichtshof Der Internationale Strafgerichtshof (englisch „International Criminal Court“ - ICC) ist ein internationales Strafgericht mit Sitz in Den Haag. Er arbeitet mit den Vereinten Nationen zusammen, ist aber von ihnen unabhängig. Sein Ziel ist die Verfolgung schwerster Verbrechen auf internationaler Ebene. Dazu zählen: Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das Verbrechen der Aggression. Grundlage seiner Arbeit ist das Römische Statut von 1998. 2002 hat der ICC seine Arbeit aufgenommen. Aktuell hat er 123 Mitgliedstaaten, die seine Arbeit anerkennen. Quelle: Internationaler Strafgerichtshof: https://www.icc-cpi.int/

Russlands Elite könnte Putin mit Haftbefehl „loswerden“

Ein weiteres Szenario: Russlands Elite aus Militär und Geheimdiensten könnte Putin verhaften und an Den Haag ausliefern, um ihn von der Macht zu verdrängen, so Mykhnenko. Zwar erkennt Russland den Internationalen Strafgerichtshofs nicht an und liefert seine Staatsangehörigen nicht aus, Machtinteressen könnten die „Silowiki“ aber trotzdem zu diesem Schritt führen.

Wenn Putin riskiert, Mitgliedstaaten des ICC zu besuchen und dabei „in Schwierigkeiten gerät“, könnte das auf den Versuch der „Silowiki“ ihn verhaften zu lassen „um ihn loszuwerden“ hindeuten. Sie könnten auch versuchen, dadurch die Beziehungen zum Westen wieder aufzubauen. „Es ließe sich leicht ein Ersatz herbeizaubern, der sogar versprechen könnte, den Verlust des lieben Anführers zu ‚rächen‘, aber nur zum Schein“, so Mykhnenko.

Medwedew: Festnahme Putins wäre „Kriegserklärung“

Der Kreml schwankt unterdessen zwischen einem Herunterspielen des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs und offenen Drohungen. „Russland erkennt - wie eine Reihe anderer Staaten - die Rechtsprechung dieses Gerichts nicht an. Entsprechend sind Entscheidungen dieser Art für Russland vom rechtlichen Standpunkt aus unbedeutend“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge am vergangenen Freitag.

Dmitri Medwedew, Ex-Präsident und aktuell stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, schlägt hingegen andere Töne an - Er bezeichnete eine potenzielle Festnahme Putins im Ausland als Kriegserklärung: „Stellen wir uns vor - natürlich ist dies eine Situation, die nie eintreten wird, ja - aber stellen wir uns vor, dass sie tatsächlich passiert ist. Ein amtierender Präsident einer Atommacht kommt zum Beispiel nach Deutschland und wird verhaftet. Was ist das? Eine Kriegserklärung an die Russische Föderation“, sagte er in einem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Tass. (kasa, dpa)