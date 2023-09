„Sprechen über das Wichtige“: Putin hält Schulstunde – Ukraine-Krieg war tabu

Von: Maximilian Kurz

Zu Beginn des Semesters hielt der russische Staatspräsident Putin eine Schulstunde vor handverlesenen Jugendlichen. © AFP

Putin erteilt handverlesenen Kindern eine schulische Lektion. Auch Schüler der „neuen“ Regionen sind dabei - der Ukraine-Krieg bleibt unerwähnt.

Moskau - Propaganda-Show zum Auftakt: Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Rahmen des neuen Semesterbeginns eine persönliche Vorlesung gehalten. Jegliche Diskussionen zur Invasion in der Ukraine wurden vermieden – auch drei Schüler aus besetzten Gebieten waren vor Ort. Diese wurden als Teil der „neuen Regionen“ Russlands begrüßt. Das berichtet Business Insider.

Putin hält Schulstunde - kein Wort zum Ukraine-Krieg

Am 1. September hielt der russische Staatspräsident Putin demnach eine offene Unterrichtsstunde mit dem Thema „Sprechen über das Wichtige“. Publikum waren 30 Jugendliche, die für ihre schulischen Leistungen geehrt wurden. Die Vorlesung bestand aus einer Frage-und-Antwort-Runde. Der Propaganda-Auftritt des Präsidenten in der Schule sollte ein weiterer Versuch sein, die russischen Ansprüche auf ukrainische Gebiete zu unterstreichen.

In der gesamten Vorlesung fanden Diskussionen zum Ukraine-Krieg keinen Platz. Dafür sprach Putin ausführlich über den neuen Lehrplan für russische Schulen. In Zukunft sollen Themen wie militärische Fähigkeiten, der Umgang mit Drohnen sowie das Abfeuern von Gewehren an Schulen behandelt werden. Auch Navigation und Erste Hilfe stehen auf dem Lehrplan.

Neue Karten für die Kinder: Putins Propaganda zeichnet neues Bild über Gebiet der Ukraine

Die Homepage des Kremls veröffentlichte die komplette Abschrift der Schulstunde. Zu den anwesenden Jugendlichen gehörte ein 15-jähriges Mädchen aus Melitopol, sowie zwei Schüler aus den Regionen Krim und Luhansk. Das junge Mädchen erkundigte sich bei Putin über die Entwicklung der „neuen Regionen“. Putin erklärte in seiner Antwort, dass Russland die genannten Gebiete mit über 1,2 Billionen Rubel (etwa 12,2 Milliarden US-Dollar) in Zukunft sanieren würde.

Russland hat nicht nur einen neuen Lehrplan eingeführt, auch ein wirksames Verbot von Karten wurde verhängt. Dieses soll in Zukunft dafür garantieren, dass keine besetzten Gebiete mehr als ukrainisch gekennzeichnet werden. Anfang des Jahres wurde die Öffentlichkeit darüber informiert, dass ein Militärkurs für Kindergartenkinder auf der besetzten Krim eingeführt werden soll.

Einige informelle News: Putin gibt sich privat

Neben den zumeist ernsten Themen seiner Schullektion, versuchte Putin auch einige persönliche Erfahrungen weiterzugeben. Putin sprach über seinen Großvater, seine Lieblingsfächer und seinen ersten Lehrer. Ebenso lud er einen anwesenden Schüler dazu ein, dem Publikum ein selbst geschriebenes Gedicht vorzutragen. Die Vorlesung des Staatspräsidenten endete mit lobenden Worten und Glückwünschen für das neue Schulsemester.

