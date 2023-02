Putin gibt Westen Schuld an Krieg gegen Ukraine

Russlands Präsident Wladimir Putin hält kurz vor dem Jahrestag des von ihm befohlenen Kriegs gegen die Ukraine eine Rede zur Lage der Nation. © Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa/Archiv

Der Auftritt war mit Spannung erwartet worden: Putin hat nach knapp zwei Jahren erstmals wieder eine Rede zur Lage an die Nation gehalten. Dabei behauptet er, Russland versuche lediglich die Kämpfe zu beenden.

Moskau - Kurz vor dem ersten Jahrestag des von ihm angeordneten Einmarschs in die Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin dem Westen die Schuld an dem Krieg gegeben.

„Sie haben den Krieg losgetreten“, sagte Putin heute mit Blick auf westliche Staaten in seiner Rede zur Lage der Nation. Russland versuche lediglich, die Kämpfe zu beenden, behauptete der Kremlchef in seiner Ansprache vor den Vertretern der Föderalen Versammlung. Sie setzt sich aus der Staatsduma und dem Föderationsrat zusammen und tagte im Veranstaltungszentrum Gostiny Dwor in Moskau.

Einmal mehr sagte Putin, in der Ukraine sei ein „Neonazi-Regime“ an der Macht. Die „militärische Spezialoperation“, als die Moskau den Krieg bezeichnet, werde fortgesetzt. „Schritt für Schritt, sorgfältig und konsequent, werden wir die vor uns liegenden Aufgaben lösen“, sagte der 70-Jährige.

Am Freitag, dem 24. Februar, wird es ein Jahr her sein, dass Russland offiziell den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Putins Auftritt war seine bislang 18. Rede zur Lage der Nation. Die vorherige ist bereits knapp zwei Jahre her und fand im April 2021 statt. Im vergangenen Jahr gab es keine; der Kremlchef hatte dies mit einer sehr hohen „Dynamik der Ereignisse“ erklärt. dpa