Putin eskaliert Getreidekrieg im Schwarzen Meer weiter

Russland greift ukrainische Häfen im Schwarzen Meer an. Die USA befürchten weitere Angriffe unter falscher Flagge, mit denen Putin ein klares Ziel verfolgt.

Odessa/Washington, D.C. – Das Getreideabkommen galt lange als Lichtblick im Ukraine-Krieg. Es zeigte, dass Verhandlungen der beiden Kriegsparteien – vor allem mit dem Aggressor Russland – möglich sind. Seit Wladimir Putin die Vereinbarung aufgekündigt hat, sorgt das jedoch für eine neue Dynamik im Krieg. Die USA warnen nun vor einer neuen Eskalation durch Russland.

Der Kreml könnte nach dem Ende des Getreideabkommens Angriffe auf zivile Schiffe ausweiten und die Ukraine dafür verantwortlich machen, befürchten die USA. „Unsere Informationen weisen darauf hin, dass Russland weitere Seeminen in den Zufahrten ukrainischer Häfen gelegt hat“, erklärte John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates.

USA warnen vor False Flag-Operationen Russlands im Schwarzen Meer

Die US-Regierung habe beobachtet, dass Russland ein Video einer Entdeckung und Detonation einer angeblichen ukrainischen Seemine veröffentlicht hat. Das Video – so die Befürchtung – könnte ein Vorbote eines russischen Angriffs unter falscher Flagge sein. „Wir glauben, dass es sich hierbei um einen koordinierten Versuch handelt, Angriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer zu rechtfertigen und sie dann der Ukraine anzulasten“, sagte Kirby laut New York Times. Russland habe zudem Schifffahrtsrouten vermint.

+ Die USA warnen: Russlands Marine könnte zivile Schiffe angreifen – und der Ukraine die Schuld geben. (Archivfoto) © Alexander Galperin/Imago

Anatoli Antonow, russischer Botschafter in den USA, widersprach den Aussagen der US-Regierung. Derartige Aktionen würden „in völligem Widerspruch“ zu russischen Ansätzen stehen, behauptete der Diplomat auf dem Telegram-Kanal der Botschaft. Russland sei immer an „vorderster Front gegen solche Verbrechen“. Gemeint sind Angriffe auf Zivilist:innen. Mit der Realität im Ukraine-Krieg hat das wenig zu tun. Seit Beginn des Angriffes hat Russland immer wieder Zivilist:innen angegriffen und getötet – und etwa Massaker wie in Butscha verübt.

UN: Russlands Angriffe auf ukrainische Häfen im Schwarzen Meer stellen Verstoß gegen Völkerrecht dar

Antonows Aussage steht auch im Widerspruch zur Erklärung Moskaus, Schiffe, die ukrainische Häfen anzusteuern, künftig als mögliche militärische Ziele zu betrachten. Zudem hat Russland immer wieder den Hafen von Odessa und weiterer ukrainischer Städte am Schwarzen Meer bombardiert. Im Rahmen einer Militärübung mit scharfer Munition im Schwarzen Meer hat Russland zudem den Angriff auf Schiffe trainiert. Das berichtet NTV unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

UN-Generalsekretär António Guterres hat Russland wegen der Attacken auf ukrainische Häfen kritisiert. Sie widersprechen der Verpflichtung Russlands im Rahmen einer Absichtserklärung mit den Vereinten Nationen. Zudem stelle die Zerstörung ziviler Infrastruktur einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar.

Russland treibt Eskalation im Schwarzen Meer voran

Mit der Eskalation und den Angriffen auf zivile Häfen der Ukraine nach dem Ende des Getreideabkommens verfolge Russland das Ziel, dem Westen Zugeständnisse abzuringen. Das ist das Fazit einer Analyse des US-amerikanischen Thinktanks Institute for the Study of War (ISW), das sich mit Fragen der Verteidigungspolitik beschäftigt.

Russland verknüpft demnach die Rückkehr zur Vereinbarung mit der Bedingung, dass „alle Grundsätze, unter denen Russland der Beteiligung am Abkommen zugestimmt hat, vollständig berücksichtigt und erfüllt werden“. Das hatte Wladimir Putin bei einem Treffen der russischen Regierung am Mittwoch, 19. Juli, erklärt, das im Fernsehen übertragen worden war.

Die Ukraine hat inzwischen auch auf die Eskalation im Schwarzen Meer und die russische Androhung, zivile Schiffe mit Ziel Ukraine anzugreifen, reagiert. Laut New York Times warnte das Land, Schiffe, die russische Häfen oder Häfen in durch Russland besetzte Gebiete der Ukraine anfahren, so zu betrachten, dass sie militärische Fracht geladen hätten – „mit allen zusammenhängenden Risiken“. (ms/dpa)

