Putins nukleare Lehre – Warum der Kremlchef jetzt mit den Atomwaffen-Abkommen spielt

Foreign Policy

Wladimir Putin kennt eigentlich die Vorteile der Rüstungskontrolle. Trotzdem spielt er mit den Atomwaffenverträgen - und treibt die USA vor sich her.

Wladimir Putin zeigte früh in seiner Präsidentschaft: Er kennt den Wert von Rüstungskontrollabkommen.

Trotzdem spielt Russland im Ukraine-Krieg wieder dem „New START“-Abkommen über Atomwaffen.

Damit folgt Putin einem Kalkül und treibt die USA vor sich her, analysiert Politikwissenschaftlerin Amy Nelson.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 22. März 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington, D.C. – In seiner Rede vor der russischen Bundesversammlung im Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, dass Russland keine Vor-Ort-Inspektionen seines Atomwaffenarsenals durch die USA mehr zulassen wird. Diese Inspektionen sind im „Neuen Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen“ (New START) vorgeschrieben, einem bilateralen Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, das die Gesamtzahl der nuklearen Sprengköpfe und Trägersysteme auf beiden Seiten begrenzt. Bei der Überprüfung der Abkommenseinhaltung stützt sich der Vertrag zum Teil auf die Bewertungen von Besuchsdelegationen beider Länder in den Militäreinrichtungen des jeweils anderen Landes, um Sprengköpfe, Bomben und Raketen zu zählen.

Während der Corona-Pandemie wurden diese Inspektionen unterbrochen. Seit Ende 2022 hatten die Vereinigten Staaten um eine Wiederaufnahme der Gespräche gebeten, aber Russland hatte sich geweigert und nie eine offizielle Antwort gegeben. Im Februar beschuldigten die Vereinigten Staaten Russland, sich nicht an den Vertrag zu halten, weil die Inspektionen nicht wieder aufgenommen wurden und es keine neue Sitzung des Vertragsumsetzungsgremiums gab.

Putin antwortete schließlich im vergangenen Monat im Rahmen einer Rede. Dabei bezeichnete den Besuch eines US-Inspektionsteams in den russischen Atomwaffenanlagen angesichts des andauernden Konflikts in der Ukraine (der für Putin immer noch eine Reaktion auf eine Provokation durch den Westen ist) als „Theater des Absurden“.

Putin und sein Atomarsenal: Ist „New START“ der letzte Dominostein in der Rüstungskontrolle?

Einige haben sich gefragt, ob Putins jüngster Schritt ein Zeichen dafür ist, dass dem Vertrag weitere Schwierigkeiten bevorstehen. Russland hat sich in den letzten Jahren aus zahlreichen Rüstungskontrollverträgen zurückgezogen, deren Umsetzung eingestellt oder sie verletzt. Diese Form der Erosion der Rüstungskontrolle könnte einen glauben machen, dass New START einfach der letzte fallende Dominostein ist. Einige Analysten befürchten sogar, dass Putin mit dem Untersuchungsstopp versuchen könnte, die Vereinigten Staaten dazu zu bewegen, sich ganz aus New START zurückzuziehen. Aber seine Beweggründe für die Ablehnung von Inspektionen könnten komplizierter sein.

Sicherlich ist sich Putin der sicherheitspolitischen Vorteile der Rüstungskontrolle bewusst. Tatsächlich hat er immer wieder bewiesen, dass er ein tiefes Verständnis für die amerikanisch-russischen Nuklearbeziehungen hat. Und er scheint zu wissen, dass sowohl die USA als auch Russland von New START profitieren. Aber er scheint auch der Meinung zu sein, dass der politische Nutzen, der sich aus dem Herumpfuschen an Rüstungskontrollverträgen ergibt, deren strategischen Nutzen bei weitem überwiegt. Für Putin ist die Politisierung der Rüstungskontrolle nützlich, um die Vereinigten Staaten dort zu treffen, wo es weh tut - und um innenpolitisch zu punkten.

Putin versteht das Atomwaffen-Kontrollabkommen gut - er spielt dennoch damit

Das Problem mit der strategischen Stabilität ist: Wenn man sie einmal verstanden hat, ist es schwer, sie nicht mehr zu verstehen. Man kann sie sozusagen nicht übersehen. Und Putins frühere Bedenken hinsichtlich einer umfassenden Raketenabwehr lassen vermuten, dass er die komplexen Berechnungen, die dem amerikanisch-russischen Abkommen über strategische Stabilität zugrunde liegen, gut kennt. Die Tatsache, dass sowohl die Vereinigten Staaten als auch Russland strategisch von dem Vertrag profitieren, wird Putin jedoch wahrscheinlich nicht beeindrucken – er weiß, wie er funktioniert, weil er ihn mit entwickelt hat. Das Problem ist, dass die strategische Stabilität, die der Vertrag bietet, für Putin derzeit von vergleichsweise geringem Wert ist.

Strategische Stabilität bedeutet, dass keine der beiden Seiten ein Vorteil davon hätte, zuerst zuzuschlagen. Und dass keine der beiden Seiten die Nuklearkräfte der anderen Seite vollständig besiegen könnte. Auf diese Weise können beide Seiten die jeweils andere Seite von einem Angriff abhalten – indem Sie sich gegenseitig die Zerstörung zusichern. Dieses Konzept dient seit Jahrzehnten als Richtschnur für die nukleare Rüstungskontrolle, und es gibt genügend Anhaltspunkte dafür, dass Putin diese grundlegenden Konzepte wirklich versteht. Wenn er die Rüstungskontrolle nicht gerade dazu benutzt, eine politische Botschaft zu vermitteln.

Putins vielsagende Rede im Jahr 2000 - schwierige Verhandlungen mit den USA folgten

Zu Beginn seiner ersten Präsidentschaft im März 2000 hielt Putin eine Rede vor russischen Atomwissenschaftlern, in der er dazu aufrief, die Stabilität des russischen Atomwaffenarsenals zu stärken. Gleichzeitig sprach er sich für eine strategische Rüstungsreduzierung aus. Unter Hinweis auf die vorangegangenen Verhandlungen über die Rüstungskontrollverträge START II und START III erklärte Putin, dass er diese Stabilität anstrebe, um „unsere Welt sicherer zu machen und das Übermaß an Waffen zu verringern.“ Schließlich machte er deutlich, dass er die Gespräche über weitere Beschränkungen der strategischen Offensivwaffen fortsetzen wolle. Damit zeigte Putin, dass ihm die potenziellen nuklearen Risiken bewusst sind und er weiß, wie wichtig Rüstungskontrolle ist, um sie zu reduzieren.

Zwei Monate später trafen sich Putin und der damalige US-Präsident Bill Clinton zu einem Rüstungskontrollgipfel, bei dem es allerdings keine Fortschritte gab, da die USA nach einer umfassenderen Raketenabwehr strebten. Da Putin dies aus strategischen Gründen ablehnte und sich nicht sicher war, ob ein solches US-Abwehrsystem nicht bereits politische oder wissenschaftliche Realität war, kam eine Vereinbarung für ihn nicht mehr infrage.

Er befürchtete, dass die russischen Offensivwaffen durch ein hochmodernes US-Raketenabwehrsystem unwirksam würden und die Vereinigten Staaten damit einen Erstschlagvorteil erhalten würde. Damit zeigte Putin, dass er die grundlegenden Konzepte der strategischen Stabilität durch begrenzte Verteidigungsmaßnahmen kennt und sich ihnen verpflichtet fühlt: Wenn eine Seite nicht in der Lage ist, die andere Seite durch einen nuklearen Angriff zu gefährden, gerät das „Gleichgewicht des Schreckens“ ins Wanken, denn die Seite mit den stärkeren Verteidigungsmitteln ist nicht mehr gleichermaßen abschreckbar.

Dennoch war Putin nach wie vor sehr an einer strategischen Rüstungsreduzierung interessiert, da er befürchtete, dass die damaligen russischen Interkontinentalraketen in zehn Jahren nicht mehr einsatzfähig sein würden. Entweder müssten die Raketen ersetzt oder das US-Arsenal reduziert werden, um die Parität zu wahren (das heißt, beide Seiten verfügen über die gleiche Anzahl an Waffen, um die strategische Stabilität zu unterstützen).

Putin war schon mit George H.W. Bush im Clinch über Atomwaffen - und eine US-Raketenabwehr

Vier Monate später, im September 2000, trafen Putin und Clinton erneut zusammen, um mehrere Themen zu erörtern, darunter auch die Rüstungskontrolle. Dieses Treffen erwies sich als erfolgreicher und führte zur Unterzeichnung eines Dokuments, in dem sich die beiden Länder verpflichten, „die strategische Sicherheit von Kernwaffen“ durch Informationsaustausch zu verbessern. Frühwarninformationen über Raketen- und Weltraumstarts sollten in einem neu geschaffenen gemeinsamen amerikanisch-russischen Datenaustauschzentrum in Moskau ausgetauscht werden. Darüber hinaus erörterten die beiden Staatsoberhäupter mögliche START-III-Verhandlungen, wobei Clinton klarstellte, dass ein Entgegenkommen in Bezug auf zusätzliche US-Raketenabwehrsysteme eine Voraussetzung für diese Gespräche wäre. Er wies auch darauf hin, dass Pläne für weniger umfassende Verteidigungsmaßnahmen im Gange seien, was eine Antwort auf Putins Forderung darstellte.

So wie der damalige russische Präsident Michail Gorbatschow die Pläne der Reagan-Regierung zum Aufbau einer umfassenden Raketenabwehr im Weltraum (Reagans Lieblingsprojekt „Star Wars“) abgelehnt hatte, so hatte sich Putin zuvor gegen die Pläne von George H. W. Bush für eine umfassende US-Raketenabwehr gestellt. Mit der Begründung, dass eine solche Abwehr die russische Abschreckung – eine wichtige Komponente zur Aufrechterhaltung der strategischen Stabilität – obsolet machen würde.

In einer Rede vor den Vereinten Nationen in derselben Woche, in der er mit Clinton zusammentraf, kündigte Putin an, dass es für die Welt an der Zeit sei, „die Diskussion über weltraumgestützte Verteidigungssysteme zu beenden“, und schlug einen Gipfel zu diesem Thema für das nächste Jahr vor.

Erst 2021 zeigte Putin erneut sein Engagement für die Rüstungskontrolle

Die Art des amerikanisch-russischen Austauschs hat sich unter US-Präsident George W. Bush stark verändert, auch wenn es weiterhin Beweise für Putins Engagement für die Rüstungskontrolle gibt. Vor dem Ausstieg der USA aus dem ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile Treaty) im Jahr 2001 sagte Putin nach einem Treffen, bei dem die USA und Russland vereinbart hatten, die Verhandlungen über Offensiv- und Defensivwaffen miteinander zu verknüpfen: „Wie wir heute verstanden haben, sind beide Seiten bereit, die Frage der Offensiv- und Defensivsysteme gemeinsam zu betrachten.“

Putin drohte damit, Raketen mit bisher nur einem Sprengkopf mit mehreren Sprengköpfen auszustatten, wenn die Vereinigten Staaten aus dem ABM-Vertrag austreten würden. Das würde die US-Abwehr überfordern. Damit demonstrierte er erneut, dass er das Konzept der strategischen Stabilität verstanden hatte und wusste, dass dafür eine potenzielle Gefährdung der USA gegeben sein musste, denn er drohte mit einer Überforderung der US-Verteidigung. Letztendlich hat er seine Drohungen nicht wahr gemacht. Die Krise konnte abgewendet werden.

Erst 2021 zeigte Putin erneut sein Engagement für die Rüstungskontrolle als Mittel zur Sicherung der strategischen Stabilität, als er sich mit US-Präsident Joe Biden auf eine fünfjährige Verlängerung von New START über die ursprüngliche Laufzeit von zehn Jahren hinaus einigte. In der gemeinsamen Erklärung der beiden Staatsoberhäupter heißt es: „Die Vereinigten Staaten und Russland haben bewiesen, dass sie selbst in Zeiten der Spannung in der Lage sind, Fortschritte bei gemeinsamen Zielen zu erreichen, nämlich die Sicherstellung einer Vorhersehbarkeit im strategischen Bereich und die Verringerung des Risikos bewaffneter Konflikte und der Gefahr eines Atomkriegs.“ Am Rande der 10. Überprüfungskonferenz des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen im September 2022 verpflichteten sich Putin und Biden zu Verhandlungen über einen Nachfolgevertrag für New START.

Putin schätzt den Wert der Rüstungskontrollverträge - aber mehr noch den Nutzen zu politischen Zwecken

Wenn man weiß, wie sehr Putin auf dieses Konzept gesetzt hat, als die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten noch besser waren, scheint es möglich, dass er glaubt, dass Rüstungskontrollverträge einen dauerhaften strategischen Wert haben. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass er den Wert einer Nutzung von New START zu politischen Zwecken als höher einschätzt.

Während die Vereinigten Staaten an der Vorstellung festhalten, dass die bilaterale Rüstungskontrolle in einem geschützten Raum stattfindet, der vor politischen Wechselfällen gefeit ist, teilt Putin diese Vorstellung nicht. Heute nutzt er New START politisch, um die Vereinigten Staaten zu irritieren oder zu verärgern und um sich innenpolitisch beliebt zu machen. Auf diese Weise hat er New START zu einer Stütze seiner Propagandamaschine gemacht. Auch wenn er das Konzept der strategischen Stabilität und die potenziellen Risiken eines vollständigen Rückzugs aus dem New START-Abkommen voll und ganz versteht – Putin wird das Rüstungskontrollspiel weiterhin nach ganz eigenen Regeln spielen. Und die Vereinigten Staaten werden mitspielen müssen.

Von Amy J. Nelson

Amy J. Nelson ist David M. Rubenstein Fellow am Brookings Institution‘s Foreign Policy Program und Strobe Talbott Center for Security, Strategy, and Technology, wo sie derzeit an einem Buch über Rüstungskontrolle schreibt. Zuvor war sie als Policy Fellow am Center for the Study of Weapons of Mass Destruction an der National Defense University tätig und davor als Bosch Fellow in Residence bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Nelson promovierte in Politikwissenschaften an der University of California, Berkeley. Twitter: @AmyJNelsonPhD

Dieser Artikel war zuerst am 22.März 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.