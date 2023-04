„Lodernde Sonne“: Putins Armee setzt mächtigen Raketenwerfer ein – Was kann die „Solntsepek“?

„TOS-1“-Raketenwerfer im Einsatz bei einer russischen Militärübung. (Archivfoto) © imago stock & people / Imago Images

Russland hat offenbar sein Raketenwerfersystem „TOS-1A Solntsepek“ an die Elitetruppen des russischen Militärs übergeben. Es kommt in der Ukraine zum Einsatz.

Ukraine – Russlands Luftlandetruppen setzen im Ukraine-Krieg nun offenbar den thermobarischen Raketenwerfer vom Typ „TOS-1A Solntsepek“ ein. Es ist laut dem russischen Verteidigungsministerium „das erste Mal in ihrer Geschichte“, dass die Luftlandetruppen das schwere Flammenwerfersystem erhalten haben. Das russische Verteidigungsministerium nannte die „Solntsepek“, die übersetzt „Lodernde Sonne“ heißt, eine Waffe, die „Panik auslöst.“

In der Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums hieß es: „In der Region Saratow, in einer der fortgeschrittenen Formationen der Truppen des Strahlen-, chemischen und biologischen Schutzes, fand zum ersten Mal die Übergabe des schweren Flammenwerfersystems TOS-1A Solntsepek im Interesse der Luftlandetruppen der Streitkräfte der Russischen Föderation statt.“ Weiter erklärte ein russischer Oberst in der veröffentlichten Erklärung: „Sie erhalten eine gewaltige Waffe, die in den Arsenalen des kollektiven Westens ihresgleichen sucht. Ich bin sicher, dass der geschickte Einsatz dieser Waffe uns dem Sieg näher bringen wird.“

Russischer Raketenwerfer „Solntsepek“: Massive Explosionen möglich

Die ersten Berichte über das von den Luftlandetruppen eingesetzte Flammenwerfersystem tauchten in den sozialen Medien auf. Am 2. April verbreitete sich ein Video auf Twitter, das zeigte, wie die Truppen ukrainische Stellungen mit diesem System beschossen. Die TOS-1A wurde Berichten zufolge von den sowjetischen Streitkräften in Afghanistan und von den russischen Streitkräften in Tschetschenien sowie in der Ukraine seit dem Beginn des Krieges im Februar 2022 eingesetzt. Thermobarische Waffen seien demnach in den 1960er Jahren auch von den USA verwendet worden.

Bereits am 31. März erklärte das Verteidigungsministerium, russische Truppen, denen Munition ausgehen, hätten ukrainische Stellungen mit 220-mm-Thermobargranaten angegriffen, die von einem TOS-1 abgefeuert wurden, und dabei „ihre Unterstände, Beobachtungsposten, Munitionsdepots und Artilleriestellungen ausgebrannt“. Thermobarische Waffen wurden auch in einer Sendung der russischen Staatsmedien thematisiert, die die Journalistin Julia Davis am Montag auf Twitter veröffentlichte. In einer Diskussion über Angriffe auf wichtige ukrainische Städte erwähnte der Moderator der staatlichen Medien und Kreml-Propagandist Wladimir Solowjow den Einsatz des „Solntsepek“-Systems.

Superwaffe: Russischer Raketenwerfer „Solntsepek“ kann ausschlaggebend für Russlands Offensive werden

Die Solntsepek kann mehrere Dutzend thermobarische Raketen abfeuern und ist je nach Version auf verschiedenen Kampfpanzerfahrgestellen montiert. Der TOS-1A ist eine verbesserte Version des TOS-1, die nach Angaben des US-Militärs „eine größere Reichweite durch längere Raketen“ aufweist. Das System bietet Platz für eine dreiköpfige Besatzung. Diese thermobarischen Raketen erzeugen „Brand- und Explosionswirkungen“, die länger anhalten als bei konventionellen Sprengstoffen, betonte das britische Verteidigungsministerium im März 2022.

„Die Wirkung der TOS-1A ist verheerend“, so das Ministerium. „Sie kann die Infrastruktur zerstören und erhebliche Schäden an den inneren Organen und Verbrennungen verursachen, die bei den Betroffenen zum Tod führen können.“ Einige Beobachter berichteten von Temperaturen von 3.000 Grad Celsius, als entsprechende Granaten auf den Boden auftrafen.

Putins Superwaffe? Warm der russischer Raketenwerfer „Solntsepek“ so wichtig ist

Die Zerstörung von Gebäuden, Infrastrukturen und „feindlicher Bemannung“ sei genau das Ziel dieser Waffen, so die russischen Staatsmedien. Die präzisionsgelenkten Raketen detonieren zunächst, aber auf diese Hochtemperatur-Explosion folgt eine zweite Zündung. Der Einsatz der TOS-1A erzeugt oft eine „extrem starke Schockwelle, die Gebäude zerschmettern kann“, erklärte der Militär- und Verteidigungsexperte David Hambling gegenüber dem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin Newsweek. Dieses charakteristische Merkmal helfe dabei, den Einsatz thermobarischer Waffen zu erkennen.

Die TOS-1A hat eine maximale Reichweite von 5,6 Meilen und ist nach Angaben der russischen Staatsmedien und des Rüstungsexporteurs Rosoboronexport innerhalb von anderthalb Minuten einsatzbereit. Die Solntsepek ist für den Einsatz gegen Befestigungen, Gräben und Bunker auf dem Schlachtfeld konzipiert, sagte Hambling. Sie könne „hochwirksam“ sein und gehöre zu den Waffen mit „hoher Priorität“ in Russlands Arsenal. Es wird allerdings angenommen, dass Russland nur über eine begrenzte Anzahl dieser Thermobar-Werfer verfügt.

Truppen der Ukraine haben seit Beginn des Kriegs behauptet, die „Solntsepek“-Systeme zu zerstören, die genaue Zahl allerdings ist unbekannt.

„Kriegsverbrechen auf Schienen“: Russischer Raketenwerfer „Solntsepek“ verschont keine Zivilisten

„Die einzige wirksame Möglichkeit, sie zu bekämpfen, besteht darin, die Abschussvorrichtungen zu identifizieren, zu lokalisieren und auszuschalten, bevor sie in Betrieb genommen werden können“, so Hambling. Die TOS-1-Werfer sind „unmöglich in einem bewohnten Gebiet einzusetzen, ohne dass ein hohes Risiko für zivile Opfer besteht“, fügte Hambling hinzu und wies darauf hin, dass die Werfer einmal als „Kriegsverbrechen auf Schienen“ bezeichnet wurden. Der Einsatz von thermobarischen Waffen ist nicht illegal, aber sie dürfen nicht in einer Weise eingesetzt werden, die die Zivilbevölkerung gefährdet.

Laut dem Center for Arms Control and Non-Proliferation (Zentrum für Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung) ist es „wahrscheinlich, dass Thermobar-Waffen aufgrund ihres willkürlichen und unkontrollierten Charakters zivile Opfer verursachen“.

Frühjahrsoffensive der Ukraine: Westliche Waffen von großer Bedeutung

Zuletzt gab es immer wieder Berichte, die nahelegten, dass Russland mit hohen militärischen Verlusten in der Ukraine zu kämpfen hat. Dem Kreml sollen außerdem die Waffen ausgehen, weshalb wohl auch uralte Panzer an der Front zum Einsatz kommen. Die Ukraine plant unterdessen eine Frühjahrsoffensive, bei der auch westliche Kampfpanzer wie der deutsche Leopard 2 eine größere Rolle spielen könnten. (ale)