Putin schottet sich ab: Ausgaben für persönliche Sicherheit steigen rapide

Die Ausgaben für die persönliche Sicherheit vom russischen Präsident Wladimir Putin sind dieses Jahr rasant angestiegen.

Moskau – Auch am russischen Despoten Wladimir Putin scheint der selbst angezettelte Ukraine-Krieg nicht spurlos dran vorbeizugehen. Vor allem die kürzlichen Drohnenangriffe auf Moskau versetzten den Präsidenten von Russland in Sorge. Aus Daten des russischen Finanzministeriums geht laut des unabhängigen Nachrichtenportals Moscow Times hervor, dass die Ausgaben für Putins Sicherheit in den Monaten Januar bis Mai etwa 15 Milliarden Rubel betrugen.

Das sind circa 185.700 Millionen US-Dollar. Das Portal will außerdem herausgefunden haben, dass dies knapp 77 Prozent des jährlichen Haushalts entspreche und gegenüber dem gleichen Zeitraum in Vorjahr um 15 Prozentpunkte gestiegen sei. Damit seien die Ausgaben höher als die für das Militär und den Grenzschutz in den gleichen Monaten. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Statistiken jedoch nicht.

+ Der russische Präsident Wladimir Putin scheint sich große Sorgen um seine persönliche Sicherheit zu machen. © Gavriil Grigorov/ imago-images

Putin schottet sich ab: Russischer Präsident hat Angst vor einer Verhaftung

Nach Angaben von Verstka, einer russischen Nachrichtenagentur, die als Gegenpol zu den kontrollierten Medien gegründet wurde, hat Putin ebenfalls Angst vor einer möglichen Verhaftung. Am 17. März dieses Jahres erließ der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Putin. Ihm und der Kinderbeauftragten Maria Lwowa-Belowa wird vorgeworfen, illegal Kinder von der Ukraine nach Russland verschleppt zu haben.

Seit dem Erlass des Haftbefehls soll der russische Präsident sein Land nicht mehr verlassen haben. Alle Mitglieder der Europäischen Union und fast alle afrikanischen und südamerikanischen Staaten sind dazu verpflichtet, Putin auf ihrem Staatsgebiet zu verhaften. Auch eine Reise zu einer Konferenz in Indien soll Putin laut Verstka wegen des offenen Haftbefehls nicht angetreten haben. (Jakob von Sass)

