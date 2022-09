Proteste im Iran eskalieren weiter: Wohl mindestens ein Deutscher verhaftet

Von: Felix Busjaeger

Widerstand im Iran: Die Proteste werden radikaler und die Sicherheitskräfte gewaltsamer. (Archivbild) © Uncredited/dpa

Die Proteste im Iran halten an – und werden immer gewaltsamer. Inzwischen sind über 50 Menschen getötet worden. Mindestens ein Deutscher verhaftet worden sein.

Teheran – Nach dem Tod der Kurdin Mahsa Amini ziehen im Iran weiterhin Tausende Menschen durch die Städte, um gegen das gewaltsame Vorgehen der Sittenpolizei zu demonstrieren. Die Proteste sind heftig: Immer wieder gibt es bei den Ausschreitungen Tote und Verletzte. Nun soll offenbar ein Deutscher im Zusammenhang mit den Iran-Protesten festgenommen worden sein. Auch Staatsangehörige aus Polen, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Schweden und weiteren Ländern seien laut Angaben des iranischen Geheimdienstministeriums in die Krawalle verwickelt gewesen. Der Focus berichtet ebenfalls über die Verhaftungen. Derweil sollen die Iran-Proteste Präsident Raisi in Bedrängnis bringen.

Proteste im Iran weiten sich aus: Deutscher unter den Festgenommenen

Dass es wegen der Proteste im Iran zu Festnahmen kommt, ist nicht neu: Nachdem Amini vor knapp zweieinhalb Wochen von der Sittenpolizei des Irans festgenommen worden und nach Angaben von Aktivisten nach Schlägen in einem Krankenhaus gestorben war, zieht es immer mehr Demonstranten auf die Straßen. Frauen hatten öffentlich ihre Kopftücher verbrannt und ihre Haare abgeschnitten. Die Fronten sind verhärtet. Der iranische Kleriker Mohammed-Dschawad Hadschali-Akbari sagte unterdessen beim Freitagsgebet in Teheran, das Volk fordere die Todesstrafe für „Unruhestifter“. Was genau mit Amini nach ihrer Festnahme geschah, ist bislang nicht öffentlich aufgeklärt worden.

Wie viele Menschen inzwischen wegen der Proteste im Iran festgenommen oder getötet wurden, ist bislang unklar. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warf der iranischen Führung eine systematische Eskalation der Gewalt vor. Die Organisation dokumentierte nach eigenen Angaben den Tod von 52 Frauen, Männern und Kindern aufgrund des Handelns der Sicherheitskräfte. Die Organisation warnte davor, dass ohne ein internationales Handeln noch mehr Menschen Haft oder Tod riskierten. Aktivisten von Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Oslo beziffern die Zahl der Todesopfer inzwischen auf mindestens 83. Durch die Proteste sieht der Grünen-Politiker Nouripour im Iran „alles auf der Kippe“.

Nach Tod von Mahsa Amini: Proteste im Iran halten an – Prominente verhaftet

In die Reihe der Festgenommenen reiht sich nun ein prominenter Sportler ein. Der 36-jährige ehemalige Nationalspieler Hossein Mahini wurde wegen seiner Unterstützung für die anhaltenden Proteste in Gewahrsam genommen, wie unter anderem das Sportportal khabarvarzeshi berichtete. Was hingegen mit einem iranischen Musiker geschehen ist, ist unklar. Schwerwin Hadschipur hatte mit einem Protestsong mehr als 40 Millionen Klicks auf Instagram erreicht – das Video wurde entfernt und der Sänger mutmaßlich verhaftet. Gegenproteste nach dem Tod von Mahsa Amini werden derweil auch in Deutschland provoziert.

Während der Iran mit aller Härte gegen die Proteste im eigenen Land vorgeht, versuchen immer mehr Bewegungen ein Zeichen gegen die Gewalt zu setzen. Wenige Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft hat die iranische Frauenrechtsbewegung „Open Stadiums“ den Weltverband FIFA aufgefordert, den Iran von dem Turnier in Katar auszuschließen. „Warum sollte die FIFA dem iranischen Staat und seinen Vertretern eine weltweite Bühne geben?“, heißt es in einem Brief, den die Organisation an den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino persönlich gerichtet hat. (Mit Material der dpa)