Proteste im Iran: „Black Reward“-Hacker nehmen Atomkraftwerk ins Visier

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Hackergruppe „Black Reward“ hat begonnen, Details über das iranische Atomprogramm zu veröffentlichen: Sie fordern die Freilassung politischer Gefangener.

Teheran – Im Zuge der Proteste im Iran hat eine Hackergruppe namens „Black Reward“ ein Atomkraftwerk ins Visier genommen. Dem Kollektiv war es gelungen, Zugriff auf E-Mail-Verkehr zu erlangen, wobei laut iranischen Behörden keine sensiblen Daten verloren gegangen sind, ob das stimmt – unklar. Die Gruppe hat begonnen, erste Dokumente über das Atomprogramm auf dem Messengerdienst Telegram zu veröffentlichen, dabei soll es sich bisher jedoch nur um einen Bruchteil des Datensatzes handeln. Ziel von „Black Reward“ ist die Freilassung inhaftierter Regime-Gegner. Die Proteste im Land halten an.

Proteste im Iran: „Black Reward“-Hacker nehmen Atomkraftwerk ins Visier und greifen auf Mailverkehr zu

Im Zuge der Proteste im Iran hat es einen Cyberangriff auf die iranische Atominfrastruktur gegeben. Eine Hackergruppe namens „Black Reward“ bekannte sich auf Twitter zu dem Angriff auf den E-Mail-Server einer Tochtergesellschaft der staatlichen Atomenergieorganisation. Das Kollektiv erklärte, man habe Details zu Betriebsplänen sowie Verwaltungsplänen von Teilen einer Atom-Anlage publik gemacht. Ausgemachtes Ziel der Organisation ist es, die Freilassung politischer Gefangener im Zuge der Proteste im Iran herbeizuführen. Das Regime hatte in den vergangenen Wochen unzählige Demonstrierende inhaftiert, auch zahlreiche Todesopfer wurden gemeldet.

Insgesamt erklärte das Kollektiv im Besitz von 50 Gigabyte an Daten zu sein. Konkret soll es sich dabei um Informationen zum Kernkraftwerk in Bushehr handeln. „Black Reward“ veröffentlichte erste Daten über Telegram. Ob es sich bei den Dateien tatsächlich um sensibles beziehungsweise vertrauliches Material handelt, ist unklar. In einer der Telegram-Nachrichten hieß es laut Washington Post: „Im Gegensatz zu den Westlern flirten wir nicht mit kriminellen Mullahs“. Die Gruppe erklärt sich solidarisch mit den Protesten, die seit dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini, eigentlich Zhina Amini, das Land überrollen.

News Iran: Berichte über Streiks und anhaltende Proteste im Iran, Informationszugang weiter schwer

Derweil gibt es immer weitere News zum Iran, die von breit angelegtem Widerstand gegen die Regierung zeugen: Am vergangenen Samstag, dem 22. Oktober, sollen Ladenbesitzer und Fabrikarbeiter in den Ausstand getreten sein. Trotz mindestens 122 Toten, unzähligen Verletzten und zahllosen inhaftierten Regimegegnern ist es den staatlichen Strukturen bislang nicht gelungen, die Proteste im Iran in die Knie zu zwingen. Beschränkungen des Internets machen es schwer, das genaue Ausmaß der neuen Proteste zu benennen.

Während das Regime in staatlichen Medien die „finalen Tage“ der Proteste verkündet, gibt es zahlreiche Berichte über Demonstrationen und Aktionen des Widerstandes, die ein ganz anderes Bild vermitteln: In Städten quer durchs Land waren die Menschen in den vergangenen Wochen gegen Unterdrückung, die Sittenpolizei, patriarchale Gesetze und unzählige weitere Missstände auf die Straßen gezogen.

Internationale Iran-Proteste: Rund 80.000 Menschen folgen Aufruf für Demo zum Iran in Berlin

Nachdem es in Deutschland in Folge des Todes der jungen Kurdin bereits zuvor Protestaktionen gegeben hatte, versammelten sich am Wochenende in Berlin laut Medienberichten etwa 80.000 Menschen, um ihre Solidarität mit den Iran-Protesten zu bekunden. Angemeldet worden war die Veranstaltung durch das „Woman* Life Freedom Kollektiv“, unterstützt wurde die Demonstration darüber hinaus von zahlreichen weiteren Organisationen. Internationale Iran-Proteste hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder gegeben, auch in Japan und Australien war demonstriert worden. Die Demo zum Iran in Berlin war die größte ihrer Art in Deutschland in den vergangenen Wochen.

Vom Großen Stern in Berlin aus zogen die Teilnehmenden zu tausenden durch das Berliner Regierungsviertel. Immer wieder war im Protestzug die Parole „Frau, Leben, Freiheit“ zu hören. Auch in den sozialen Netzwerken hatte die Parole als „Zan, Zendegi, Azadi“ oder „Jin, Jiyan, Azadi“ weite Verbreitung gefunden. Die Ausgangsform der Parole, „Jin, Jiyan, Azadi, hat ihren Ursprung in der kurdischen Bevölkerung. Auch die verstorbene Zhina Amini, bürgerlich Mahsa Amini, war Kurdin.