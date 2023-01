Probleme beim Wohngeld 2023: Geywitz will Kommunen weiter unter die Arme greifen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Ausweitung des Wohngelds stellt Kommunen wegen Personalmangel vor große Schwierigkeiten. Aus der Ampel kommen Versprechen für anhaltende Hilfen.

Berlin – Der Kreis der Antragsberechtigten für das Wohngeld 2023 ist durch die Ampel unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) deutlich ausgeweitet worden, die personelle Besetzung an den zuständigen Stellen hingegen weniger. Die Mehrbelastung stellt Kommunen vor Schwierigkeiten, es wird vor deutlichen Verzögerungen für Antragstellende gewarnt. Von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) kommt nun ein Versprechen: Die Politik will den Kommunen weiter unter die Arme greifen. Die Ministerin gibt sich zuversichtlich.

Klara Geywitz verspricht anhaltende Hilfen für Ämter: Wohngeld beantragen soll einfach möglich sein

Die Ausweitung des Kreises der Antragsberechtigten beim Wohngeld 2023 stellt die Kommunen vor eine Herkulesaufgabe, das weiß auch Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD). Gegenüber der dpa räumte sie ein, die Ausweitung sei für die zuständigen Ämter eine gewaltige Herausforderung, ihr Versprechen: „Daher unterstützen wir, wo wir können“. Geywitz erklärte, man wolle auch zur Vereinfachung der Prozesse beitragen, Wohngeld beantragen soll mit weniger bürokratischen Hürden möglich sein.

Klara Geywitz verspricht Kommunen weitere Hilfen beim Wohngeld 2023.

Das bedeutet unter anderem vereinfachte Antragsverfahren über Telefon oder formlose E-Mails. Die Ministerin betonte, es ginge um praktische Hilfestellungen für die zuständigen Ämter vor Ort, sowie um Vereinfachungen für die Verwaltung. Geywitz gegenüber der dpa: „Wir werden die Umsetzung der Wohngeld-Reform weiterhin begleiten und in einem engen Austausch mit den Ländern und Kommunen bleiben um zu helfen, wo es geht“. Sie selbst hatte Ende 2022 noch vor Verzögerungen gewarnt.

Ausweitung des Wohngelds 2023: Mehr Geld für mehr Menschen – doch anhaltende Not

Zu den bisher etwa 600.000 antragsberechtigten Haushalten kommen durch die Wohngeldreform noch einmal bis zu 1,4 Millionen hinzu. Geywitz gegenüber der dpa: „Viele Menschen, seien es Rentnerinnen und Rentner, Geringverdienende oder Alleinerziehende, können die gestiegenen warmen Wohnnebenkosten sonst nicht bewältigen“. Tatsächlich wird es für die meisten Betroffenen auch mit dem Wohngeld kaum möglich, die steigenden Kosten zu kompensieren.

Insgesamt hatte die Ampel zuletzt nicht nur den Kreis der Antragsberechtigten ausgeweitet, sondern auch den Umfang des Wohngelds erhöht. Insgesamt steigt das Wohngeld um durchschnittlich 190 Euro monatlich, auf 370 Euro. Mit Blick auf die Bewältigung durch die Ämter gibt sich Geywitz dennoch zuversichtlich: „Viele Kommunen sind auf einem guten Weg, sie haben sich gut aufgestellt“, so die Ministerin. Durch die angespannte Personallage fürchten sich viele trotz allem vor verzögerten Auszahlungen – die in der derzeitigen Wirtschaftslage für zahlreiche Haushalte in Deutschland zu massiven Problemen führen würden.