Pro-russischer Regionalverwalter durch Autobombe in besetzter Zone getötet

Von: Felix Busjaeger

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolbild) © IPPEN MEDIA

Der Ukrainer Ivan Sushko, der für Russland in der besetzen Region Saporischschja arbeitete, wurde wohl bei einem Attentat mit einer Autobombe getötet.

Saporischschja – Bei der Explosion einer Autobombe in der südlichen Ukraine in der Nähe der Region Saporischschja ist der pro-russische Leiter der militärischen Regionalregierung, Ivan Sushko, getötet worden. Der ukrainische Staatsbürger war von Wladimir Putin in der besetzen Zone als Verwalter eingesetzt worden. Die Hintergründe zum Anschlag sind noch nicht bekannt. Zudem steht noch nicht fest, wer für das Attentat verantwortlich ist.

Pro-russischer Putin-Verbündeter Ivan Sushko stirbt bei Anschlag: Autobombe explodierte in der Südukraine

Die russische Nachrichtenagentur Tass bestätigt das Attentat und schreibt, dass Sushko bei der Explosion lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat und wenig später in einem Krankenhaus gestorben ist. „Der Leiter der militärisch-zivilen Verwaltung der Gemeinde Mikhailovka, Ivan Sushko, wurde heute bei einer Autoexplosion getötet. Unter seinem Autositz war ein Sprengsatz platziert worden“, schrieb Wladimir Rogov, Mitglied des Hauptrates der militärisch-zivilen Verwaltung der Region Saporoschje, bei Telegram.

Auch britische Medien berichten über den Vorfall. Unabhängig lässt sich das Attentat noch nicht bestätigen. Sushko war erst im vergangenen Mai durch die russischen Streitkräfte eingesetzt worden. Die ukrainische Führung in Kiew hat den Angriff bisher noch nicht kommentiert. Die Autobombe in der südlichen Ukraine detonierte nur wenige Tage nach dem Angriff auf die Tochter des prominenten, russischen Nationalisten. Darja Dugina war auf der Rückfahrt nach Moskau ebenfalls durch einen Sprengsatz, der an ihrem Auto montiert worden war.

Attentat mit Autobombe in der Ukraine: pro-russische Ukrainer getötet

Dass die Ukraine den jetzigen Angriff auf Sushko noch nicht kommentiert hat, überrascht wenig. Derzeit sieht sich das Land den russischen Anschuldigungen ausgesetzt, für den Angriff auf Dugina verantwortlich zu sein. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Anschuldigungen zuletzt massiv zurückgewiesen.