US-Experten sehen Wagner-Gruppe weiter als Gefahr für Putin

Von: Bettina Menzel

Der russische Präsident Wladimir Putin bei einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede an die Nation in Moskau am 26. Juni (Archivbild). © IMAGO/Adrien Fillon/ ZUMA Wire

Russlands Präsident Putin habe entweder bemerkenswertes Vertrauen in Prigoschin oder sei unfähig, gegen die Söldnertruppe vorzugehen, glauben US-Kriegsexperten.

Moskau – Die Gefahr durch die Wagner-Gruppe ist für den russischen Präsidenten Wladimir Putin offenbar noch nicht gebannt. Eigentlich hatte der Kremlchef dem Anführer der Söldnertruppe, Jewgeni Prigoschin, nach dessen gescheiterter Rebellion den Deal angeboten, sich straffrei ins benachbarte Belarus zurückzuziehen. Doch der Wagner-Chef blieb womöglich in Russland und stelle „potenziell eine Gefahr“ für Putins Regime dar, wie aus dem Bericht der US-Kriegsexperten vom Institute for the Study of War (ISW) vom Samstag (8. Juli) hervorgeht.

Prigoschin: Diese Gefahr geht weiterhin von den Wagner-Söldnern aus

Der Chef der Söldnertruppe Wagner hatte über Monate hinweg die russische Militärführung aufs Schärfste kritisiert. Beobachter hatten sich gefragt, wie lange Putin sich das noch gefallen lassen würde – insbesondere da der Kreml ansonsten nicht zimperlich mit seinen Kritikern umgeht. Selbst nach dem gescheiterten Wagner-Aufstand reagierte Putin - zumindest nach außen hin - noch vergleichsweise milde. Sowohl dem Wagner-Chef als auch seinen Söldnern hatte der Kremlchef Straffreiheit zugesichert, nachdem die Rebellion überraschend beendet worden war. Moskau ließ den Wagner-Kämpfern die Wahl, nach Belarus oder nach Hause zu gehen oder einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium zu unterschreiben – was ab 1. Juli für Wagner und die anderen knapp 40 privaten russischen Söldnertruppen ohnehin vorgesehen war.

Ukraine-Krieg: Prigoschin weiterhin eine Gefahr für Putin-Regime

Putin habe entweder ein bemerkenswertes Vertrauen in die beteuerte Loyalität Prigoschins, oder er sei unfähig, gegen die Wagner-Truppen vorzugehen, kommentierten die US-Experten des ISW diese Entwicklungen. Der Wagner-Chef sowie die Kommandeure und rund 25.000 Kämpfer seiner Privatarmee könnten sich zudem weiterhin frei in Russland bewegen, was Prigoschin „Zugang zu einem Kader loyaler und fähiger Leutnants verschaffen“ könne.

„Putin erlaubt Wagner und Prigoschin weiter, in Russland zu operieren und potenziell eine Gefahr für sein Regime zu sein“, so die ISW-Experten. Der Status des Deals zwischen Putin und dem Chef der Söldnertruppe sei derzeit unklar. Der Wagner-Chef trat kürzlich erstmals wieder an die Öffentlichkeit und wetterte in gewohnt deftiger Sprache gegen die russischen Staatsmedien. Die Taktik des Kreml scheint Beobachtern zufolge indes zu sein, Prigoschins Ruf als „einfacher Mann aus dem Volke“ zu zerstören.

Ukraine kann laut US-Kriegsexperten von Wagner-Rebellion profitieren

Die genauen Auswirkungen des bewaffneten Wagner-Aufstands seien noch nicht abzusehen. Fest stehe aber, dass die Ukraine bereits von der Rebellion profitiert habe und weitere Vorteile daraus ziehen könne, analysierten die ISW-Experten weiter. Dass Putin sich nach der gescheiterten Rebellion nun mit der Abwicklung der Truppe beschäftigen müsse, würde die Wagner-Söldner wohl für die Dauer der aktuellen ukrainischen Gegenoffensive von Kämpfen in der Ukraine fernhalten.

Dies „könnte Russlands allgemeine Fähigkeit zur Kriegsführung in der Ukraine dauerhaft beeinträchtigen“, so der ISW-Bericht weiter, denn die Söldnerarmee sei Russlands derzeit effektivste Kampftruppe. Als Nachweis für diese Annahme führen die Kriegsexperten den überstürzten Rückzug der Wagner-Gruppe aus Bachmut ins Feld, der die taktisch bedeutsamen Gewinne der ukrainischen Streitkräfte erleichtert habe.