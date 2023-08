Nach Tod von Prigoschin: Kadyrow könnte ähnliches Schicksal drohen, sagt Ex-Duma-Abgeordneter

Von: Fabian Müller

Ramsan Kadyrow ist Machthaber der russischen Provinz Tschetschenien. © -/AP/dpa

Nach dem Tod von Jewgeni Prigoschin warnt ein russischer Oppositioneller davor, dass auch das Leben des Tschetschenen-Anführers Ramsan Kadyrow gefährdet sein könnte.

Moskau - Nach dem Tod des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin könnte auch das Leben des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow bedroht sein. Davor warnt der russische Oppositionelle und ehemalige Abgeordnete der Duma, Dmitri Gudkow. Der Kreml werde sich nun gegen andere mächtige Personen richten, die seine Existenz bedrohen. Besonders gefährdet sei nun der Anführer der Tschetschenen, „Putins Bluthund“ Kadyrow.

Kadyrow galt lange als enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Doch als Prigoschin begann, gegen das russische Verteidigungsministerium zu stänkern, unterstützte ihn Kadyrow öffentlichkeitswirksam. Im Kreml kam das dem Vernehmen nach nicht gut an, vielen war Kadyrow ohnehin suspekt, vor Jahren prahlte er damit, im Tschetschenien-Krieg russische Soldaten getötet zu haben.

Auch das Leben Kadyrows gefährdet? Russischer Politiker glaubt an Tod von „Putins Bluthund“

Putin gelang es bislang, Kadyrow und die Tschetschenen in die russische Machtstruktur zu integrieren. Doch, so warnt Gudkow im russlandkritischen Kanal Nexta: „Putin hat aufgehört, den Schiedsrichter zwischen verschiedenen Kreml-Gruppierungen zu spielen. Genauer gesagt, wird er mit dieser Rolle nicht mehr fertig. Die Konflikte dringen nach außen.“

Einer dieser aufgebrochenen Konflikte sei laut Gudkow der um Jewgeni Prigoschin. Der kam am Abend des 23. August bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Die Hintergründe sind noch unklar, viele internationale Beobachter gehen von einem Racheakt des Kreml aus. Prigoschin führte im Juni einen Aufstand an, schickte seine Söldner erst nach Rostow am Don, später dann marschierten sie auf Moskau, ehe sie nach Verhandlungen kehrtmachten. Unter den Verstorbenen des Flugzeugabsturzes waren auch weitere Kommandeure von Wagner, darunter Dmitri Utkin, Mitbegründer und Namensgeber der Söldnertruppe.

„Putins Bluthund“ Kadyrow trauert öffentlich um Prigoschin

Auch Kadyrows Leben könnte nun gefährdet sein, fürchtet Gudkow, auch mit ihm werde es einen Konflikt geben. Das lege daran, so der russische Oppositionelle, dass „Kadyrow einer der größten Gegner der russischen Staatlichkeit ist.“ Der Tschetschene befehlige eine eigene Armee, die gut trainiert sei. Und: „Kadyrow hat einen großen Einfluss abseits des Sicherheitsapparats“, so Gudkow.

Besonders den Silowiki, gut vernetzte Mitglieder des russischen Sicherheitsapparats, sei Kadyrow ein Dorn im Auge. Gudkow prognostiziert, dass es bald zum offenen Konflikt kommen werde. Und auch zwischen dem russischen FSB-Geheimdienst und dem Verteidigungsministerium drohe eine Eskalation. Die inneren Spannungen in Russland, glaubt Gudkow, werden zusehends größer. (fmü)