Prigoschins mächtiges Erbe: Putin schreitet direkt zur Tat

Von: Richard Strobl

Teilen

Wladimir Putin macht sich offenbar nach dem Tod von Jewgeni Prigoschin daran, sich dessen Vermächtnis zu sichern. (Collage aus Symbolbildern) © Collage: IMAGO / ZUMA Wire // NurPhoto

Nach dem Flugzeugabsturz von Jewgeni Prigoschin überschlagen sich die Ereignisse. Wladimir Putin geht wohl direkt das Wagner-Erbe an.

Moskau – Der mutmaßliche Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin kam für viele überraschend. Noch ist unklar, ob Prigoschin wirklich an Bord war. Zudem wird noch untersucht, wie es zu dem Absturz kam, und, ob es sich womöglich um einen Anschlag gehandelt hat. Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko meint schonmal, dass Putin wohl nicht dahinterstecke. Die Arbeit sei „zu grob und unprofessionell“. Doch für viele Beobachter würde der Tod Prigoschins gut in die Reihe von mysteriösen Todesfällen von Putin-Gegnern passen.

Unabhängig davon ist aber eines klar: Prigoschin hinterlässt eine große Lücke in Russland. Und offenbar macht sich Wladimir Putin schon zwei Tage nach dem Flugzeugabsturz daran, das Erbe des Söldner-Führers in Anspruch zu nehmen. Nach dem mutmaßlichen Tod ihrer drei einflussreichsten Anführer ist die russische Söldnertruppe Wagner zwar deutlich geschwächt. Das Modell der Privatarmeen im Dienste des Kreml sei damit aber keineswegs am Ende, sagen Experten. Moskau werde die Paramilitärs in Zukunft jedoch stärker an die Leine nehmen.

Prigoschins Erbe: Was wird aus Wagner? Putin unterschreibt direkt heikles Dekret

Wie um die Experten-Einschätzungen zu bestätigen, unterzeichnete Präsident Wladimir Putin am Freitag ein Dekret, wonach alle Mitglieder paramilitärischer Organisationen künftig Russland „Treue“ und „Loyalität“ schwören und überdies geloben müssen, „die Befehle der Kommandeure und Vorgesetzten strikt zu befolgen“. Bislang mussten nur reguläre Soldaten diesen Schwur ableisten.

Der Kreml will Wagner offensichtlich nicht zerschlagen, will nicht auf Söldner-Truppen verzichten, die sich in den vergangenen Jahren für Moskaus Interessen als sehr nützlich erwiesen haben. Sei es in Afrika, im Nahen Osten und nicht zuletzt beim Angriff auf den ukrainischen Nachbarn. „Die jüngsten taktischen Erfolge in der Ukraine gingen auf das Konto von Wagner“, sagt Maxime Audinet vom militärischen Forschungsinstitut Irsem in Paris. Die Verlockung scheine groß zu sein, „dieses Modell irregulärer und flexibler Strukturen beizubehalten, die ohne die bürokratische Schwerfälligkeit der offiziellen Organe dort eingreifen können, wo der Staat sich nicht direkt einmischen will“.

Nach innen ist Russlands Präsident Wladimir Putin durch Prigoschins Tod einen gefährlichen Konkurrenten losgeworden. Und Prigoschins Netzwerk im Ausland versucht der Kreml schon seit einiger Zeit zu übernehmen. Mit seinen Söldnern verdiente Prigoschin speziell in Afrika gutes Geld. Schutz gegen Beteiligung an Bodenschätzen – das war oft die Formel.

Prigoschins Vermächtnis: Firmen-Konglomerat und wichtige Kämpfer

Der 62-jährige Prigoschin hatte ein mächtiges Imperium aufgebaut. Mit seinen Cateringfirmen war er unter anderem Proviantmeister der russischen Armee. Zu seinem Konglomerat gehörten nicht nur die bekannte Privatarmee Wagner, sondern auch Bau- und Förderunternehmen, Finanzdienstleister, Logistikfirmen und Medien wie die berüchtigte St. Petersburger Troll-Fabrik. Da er durch seine Geschäfte mit Autokraten und Militärjuntas in Afrika zugleich Russlands Einfluss stärkte, ohne dass Moskau sich selbst die Hände schmutzig machen musste, wurde er vom Kreml jahrelang gefördert.

Erst Anfang der Woche prahlte er in einem angeblich in Afrika aufgenommenen Video, seine Wagner-Truppe trage dazu bei, „Russland noch größer auf allen Kontinenten zu machen und Afrika noch freier.“ Der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations zufolge sollen rund 5000 russische Kämpfer in verschiedenen Ländern Afrikas tätig sein – allein im westafrikanischen Mali laut Schätzungen bis zu 2000. Dort will sich Wagner als Alternative zu westlichen Militäreinsätzen gegen den sich ausbreitenden Dschihadismus inszenieren.

Wagner-Kämpfer in Afrika: Russland versucht schon länger sie zu übernehmen

Im Sudan, der seit Monaten von schweren Gefechten zwischen den zwei stärksten Militärblöcken des Landes erschüttert wird, soll Prigoschin Lizenzen für Goldminen erhalten haben. Im Gegenzug soll er Waffen geliefert haben. 2018 kam Prigoschins Truppe dem Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik, Faustin-Archange Touadéra, zu Hilfe, als dieser von Rebellen gestürzt zu werden drohte. Auch hier erhielt Prigoschin als Gegenleistung die Erlaubnis, Gold abbauen zu dürfen. Medienberichten zufolge beteuerte ein Berater Touadéras nun, dass Wagner trotz Prigoschins möglichem Tod weiterhin im Land bleibe.

Eigenständig wird die Wagner-Truppe das aber wohl nicht mehr regeln können. Auf der Passagierliste des am Mittwoch in Nordrussland abgestürzten Fliegers stand nicht nur Prigoschin, sondern auch der militärische Anführer, der für seine Vorliebe zu Nazisymbolik bekannte Ex-Geheimdienstoffizier Dmitri Utkin. Der für Logistik und Sicherheit zuständige Waleri Tschekalow war auch Führungskraft. Ihr Tod wäre gleichbedeutend mit der Enthauptung der Söldnertruppe.

Prigoschin-Nachfolger: Zwei Putin-treue Kandidaten für Wagner-Posten kursieren

In diese Lücke könnte der Kreml stoßen, indem er Schlüsselpositionen mit eigenen Leuten besetzt. Ein Kandidat für einen Führungsposten ist Wagner-Mitbegründer Andrej Troschew. Putin schlug ihn schon bei einem Treffen im Kreml nach dem Prigoschin-Aufstand als neuen Chef der Söldnerorganisation vor. Auch General Andrej Awerjanow vom Militärgeheimdienst GRU gilt als Kandidat. Putin ließ ihn jüngst bei seinem Afrika-Gipfel in St. Petersburg mit den angereisten Staatschefs plaudern.

Auch in Westafrika dürfte Russland versuchen, Militärkooperationen fortzusetzen, sagt der Sahel-Experte der Konrad-Adenauer-Stiftung, Ulf Laessing: „Die Verträge mit der Zentralafrikanischen Republik und Mali sind finanziell in Zeiten westlicher Sanktionen sehr lukrativ.“ Zudem gehe es Moskau darum, geopolitisch zu expandieren. „Russland ist gerade mit Malis Hilfe dabei, Kontakte zu den Putschisten im Niger zu knüpfen. Da wird Russland alles daran setzen, die Verträge mit Mali zu erfüllen“, so Laessing weiter. Im Niger, einem der letzten westlichen Verbündeten in der Region, übernahmen vor knapp einem Monat Militärs die Macht. „Russland wird neue Strukturen für das Söldnergeschäft finden, falls Wagner als Firma nicht überlebt und Prigoschin tatsächlich tot sein sollte“, ist Laessing überzeugt.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Wie das funktionieren könnte, zeigt das Beispiel Syrien: Dort sind Wagner-Söldner seit 2015 aktiv. Die derzeit rund 2000 Söldner kämpfen mit dem russischen Militär an der Seite von Syriens Machthaber Baschar al-Assad und schützen auch Ölfelder für das Regime.

Die Stärke der Wagner-Truppe in Syrien bestehe vor allem in der „mutmaßlichen Nähe zum (russischen) Staat“, sagte der politische Analyst Mohamed Hage Ali der Deutschen Presse-Agentur. Sie seien in vielerlei Hinsicht eine Erweiterung der russischen Politik. Um einer möglichen Rebellion zuvorzukommen, wurden nach Prigoschins Aufstand bereits erste Maßnahmen ergriffen. Die Wagner-Offiziere seien zu einem der russischen Militärstandorte einbestellt worden. Nach Angaben der Beobachtungsstelle für Menschenrechte folgen die Söldner seitdem den Befehlen der russischen Offiziere.

Prigoschins Erbe: „Eine Lektion, die Putin gelernt hat“

Die Einsätze Wagners in Syrien wurden damit schon vor Prigoschins mutmaßlichem Tod begrenzt. Einschätzungen des unabhängigen Analysten und Syrienexperten Sobhi Franjieh zufolge, habe sein Tod aber auch Misstrauen unter anderen Wagner-Kommandeuren – etwa in Libyen – hervorgerufen. „Erstmals ist ihnen bewusst geworden, dass sie sich auf ihre Stütze – die russische Regierung – nicht verlassen können und ihr vertrauen können“, sagte er. „Das wird mit Sicherheit für Unbehagen unter den Wagner-Mitgliedern sorgen.“

„Eine Lektion, die Putin wahrscheinlich aus der Meuterei im Juni gelernt hat, ist die Gefahr, so viel Macht und Verantwortung einem einzigen Mann zu übertragen“, schreibt Catrina Doxsee, Fachfrau für Söldnertruppen bei der US-Denkfabrik CSIS. „Während Russland versuchen dürfte, das Modell der privaten Militärunternehmen für seine Außenpolitik beizubehalten, ist es wahrscheinlich, dass der Markt diversifiziert wird.“ So solle der Aufstieg neuer Prigoschins verhindert werden.

Mehrere Gruppen stehen bereits bereit, Redut, Convoy und Patriot sind drei von ihnen. Diese Unternehmen „haben viel weniger Profil und sind weniger erfolgreich als Wagner, aber sie haben denselben Aufbau“, sagt Lou Osborn von der Nichtregierungsorganisation All Eyes on Wagner und Co-Autorin eines Buches über die Miliz. Einige Wagner-Kämpfer sind Osborn zufolge schon zu den anderen Söldnertruppen übergelaufen, die bereits enge Verbindungen zum Militärgeheimdienst GRU hätten.

Mit ihnen wird der Kreml vermutlich ebenso wie mit Wagner doppeltes Spiel spielen: sie einerseits unterstützen, andererseits auf Distanz halten, um nicht für ihre Taten, vor allem in Afrika, einstehen zu müssen. „Wahrscheinlich wird Russland eine direktere Kontrolle über die Privatarmeen im Ausland ausüben, ohne aber klar zuzugeben, dass sie unmittelbar dem Kreml unterstehen“, analysiert Aditya Pareek vom britischen Institut Janes. (rjs/dpa/afp)