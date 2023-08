„Präsident von Moskaus Gnaden“ – Putins Bluthund ist „verwundbar“

Von: Maximilian Gang

Die Loyalität des tschetschenischen Herrschers Ramsam Kadyrow im Ukraine-Krieg gilt nur Wladimir Putin. Doch genau das könnte ihn zu Fall bringen.

Grosny – Brutal, gnadenlos, aber vor allen Dingen: loyal. Kaum einer stärkt Wladimir Putin im Ukraine-Krieg so sehr den Rücken, wie Ramsan Kadyrow, der Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Er gilt als einer der engsten Vertrauten des Kreml-Chefs und scheut nicht davor zurück, sich und seine Männer öffentlichkeitswirksam als Verteidiger Russlands zu inszenieren. Doch seine Verbundenheit zu Putin könnte ihm zum Verhängnis werden.

Putins „Bluthund“: Kadyrow äußert im Ukraine-Krieg oft Kritik – auch gegen die eigenen Leute

Bundeskanzler Olaf Scholz müsse „auf die Schnauze“ bekommen, Wolodymyr Selenskyj solle sich erschießen und Russland müsse sich „sein Territorium“ in der ehemaligen DDR zurückholen: Die Aussagen, die von einem Auftritt Kadyrows im russischen Staatsfernsehen Anfang 2023 stammen, zeigen, dass der tschetschenische Herrscher ein Freund der drastischen Worte ist. Und diese richtet Wladimir Putins „Bluthund“, wie er aufgrund seiner Nähe zum Kreml-Chef häufig genannt wird, nicht nur gegen den Westen, sondern auch immer wieder gegen die eigenen Leute.

Ramsan Kadyrow, Oberhaupt der russischen Teilrepublik Tschetschenien, gilt als einer der engsten Vertrauten Putins. (Archivbild) © Yelena Afonina/Imago

Wie die New York Times berichtete, kritisierte der tschetschenische Machthaber im Herbst 2022 das russische Verteidigungsministerium. In einer Sprachnachricht auf Telegram soll er mit Bezug auf den Ukraine-Krieg gesagt haben, dass „sie die Leute [russischen Soldaten, Anm. d. Red.] nicht darauf vorbereitet“ hätten. Den ehemaligen Oberbefehlshaber der Bodentruppen der Russischen Föderation, General Vladimir Boldyrev, bezeichnete Kadyrow in einem Interview mit der tschetschenischen Nachrichtenagentur Grosny Inform als „Generaloberst Blah Blah Blah“.

Ukraine-Krieg: Kadyrow gibt russischen Offiziellen Schuld für Rückschläge – doch niemals Putin

Gleichzeitig zeigt sich Kadyrow als größter Verfechter des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und sprach angesichts des Aufstands der berüchtigten Wagner-Gruppe von einem „Messer im Rücken“, wie Spiegel berichtete. Da scheint auch die Kritik an russischen Offiziellen seiner Beliebtheit beim Kreml-Chef keinen Abbruch zu tun: „Er weiß sich die Unterstützung Putins zu sichern, indem er alle kritisiert, bis auf Putin selbst“, sagte die Politikwissenschaftlerin Miriam Heß im Interview mit t-online.

„Sein Narrativ ist also, dass der Führungsstab des Verteidigungsministeriums den Ansprüchen Putins nicht gerecht werden kann und dass es ihre Schuld ist, wenn [...] Rückschläge im russischen Krieg gegen die Ukraine zu verzeichnen sind“, so die Expertin. Dabei scheut Kadyrow laut einem Bericht der Tagesschau auch nicht davor zurück, die reguläre Befehlskette zu umgehen und sich mit seinen Bitten direkt an den russischen Präsidenten zu richten, wie bei einer gewünschten Verlegung seiner Truppe nach Bachmut.

Putins engster Vertrauter: Kadyrow im Verlauf des Ukraine-Kriegs schon zwei mal befördert

Kadyrows Taktik scheint – zumindest für den Moment – zu funktionieren, wie die Politikwissenschaftlerin sagte: Seit der Invasion habe der russische Präsident seinen „Bluthund“ bereits zwei Mal befördert. „Bleibt er Putin – und nur Putin, nicht dem Kreml, denn diese Karte hat er durch seine starke Kritik verspielt – weiter treu, ist zu erwarten, dass er immer wieder dafür belohnt wird“. Das alles zahle laut Heß auf ein größeres Ziel des tschetschenischen Herrschers ein: Sein Profil zu schärfen und als muslimischer Politiker eine Brücke zu Regimen wie beispielsweise dem in Saudi-Arabien zu bauen.

Expertin: Kadyrow ist im Ukraine-Krieg nur loyal zu Putin – und das macht ihn „verwundbar“

Doch mit seinen Äußerungen hat sich Kadyrow im Verlauf des Ukraine-Kriegs viele Feinde gemacht. Wenn die Geschicke Russlands nicht mehr in den Händen von Wladimir Putin liegen, könnte sich die Lage für ihn nach Ansicht der Expertin also drastisch ändern: „Wenn Putin fällt, hat Kadyrow nichts mehr zu lachen. Dass Putin an der Macht bleibt, sichert sein politisches Überleben“, so die Expertin. Auch in Tschetschenien stehe man nicht hinter ihm. Das mache Kadyrow zu einem Präsidenten „von Putins Gnaden“ und damit „verwundbar“.

„Instagram-Krieger“: Wie der Tschetschenische Herrscher den Ukraine-Krieg für das eigene Image nutzt

Doch solange Putin an der Macht ist, weiß Kadyrow den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine für das eigene Image zu nutzen – zumindest denkt er das. Zum Beginn der Invasion inszenierte sich der tschetschenische Machthaber als Kämpfer an der Front in der Ukraine. Ein Bild aus dem Frühjahr 2022 soll ihn – mit einem Maschinengewehr bewaffnet – betend an einer Tankstelle im umkämpften Mariupol im Südosten der Ukraine zeigen.

Wenig später stellt sich raus, dass das Foto wohl nicht vor einer ukrainischen Tankstelle aufgenommen wurde. Kadyrow hatte nicht bedacht, dass im Hintergrund das Wort „Pulsar“ zu lesen ist. Eine Marke des russischen Ölriesen „Rosneft“, die bereits seit 2018 alle ihre 141 Tankstellen verkauft hatte, wie focus.de berichtete. Durch die verstärkte Präsenz auf Social Media werden Kadyrow und seine Truppe mittlerweile häufig als „Instagram-Krieger“ bezeichnet.

Ukraine-Krieg: Kadyrows brutale Truppen sollen verwundete russische Soldaten umgebracht haben

Gänzlich falsch sei es laut der Expertin Heß nicht, dass Kadyrow und seine Männer am Krieg in der Ukraine beteiligt sind – „aber nicht so, wie Kadyrow es in den sozialen Medien darstellt“. Demnach befinden sich der tschetschenische Machthaber und seine Männer nicht an vorderster Front, wie viele andere Tschetschenen, die als „Kanonenfutter“ in den Krieg gegen die Ukraine ziehen. Stattdessen seien die Kadyrowzy – also die „Männer“ Kadyrows – vor allem dafür da, die russischen Soldaten zu überwachen.

„Wenn russische Soldaten von der Front geflohen sind, dann sind die Kadyrowzy zum Beispiel dazu da, sie wieder einzufangen und zu bestrafen“, so die Expertin. Bei verwundeten Kämpfern sollen sie den Genesungsprozess überwachen. In dieser Rolle zeigt sich laut ukrainischen Informationen die Skrupellosigkeit Kadyrows. Denn statt die Heilung der Verwundeten zu beobachten, sollen die Kadyrowzy die eigenen Leute zum Teil einfach umgebracht haben – weil sie „ein Klotz am Bein“ seien, so Heß. (mg)