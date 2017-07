G20-Gipfel: Polizei setzt Wasserwerfer gegen Gegner ein

Die Nacht verlief dafür ruhig

Ein Wasserwerfer der Polizei spritzt in Hamburg am Neuen Pferdemarkt im Stadtteil St. Pauli Wasser auf eine Menschenmenge.

Aktivisten und Polizei beharken sich vor dem G20-Gipfel in Hamburg weiter: Wasserwerfer am Abend, Einsätze im Zehn-Minuten-Takt - und dann überraschenderweise Ruhe in der Nacht. Trotz der Zelte.