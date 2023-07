Nach Milliardenschaden in Frankreich: Polizeigewerkschaft hält Krawalle auch in Deutschland für möglich

Von: Erkan Pehlivan

Frankreich kommt nach dem Tod eines Jugendlichen tagelang nicht zur Ruhe. Auch in Deutschland gibt es Potenzial zu Krawallen - denn die soziale Schere geht zunehmend auseinander.

Berlin – Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Seit dem Tod des 17-jährigen Nahel M. durch eine Polizeikugel bei einer Verkehrskontrolle am 26. Juni gibt es in den französischen Städten Unruhen und Konfrontationen zwischen Polizisten und Randalierern. Mehr als 3.000 Personen wurden bislang festgenommen.

Auch in Deutschland Krawalle denkbar

Jetzt fürchten die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Sozialverband Deutschland (SoVD) angesichts der gewalttätigen Proteste gegen Polizeigewalt in Frankreich ähnliche Entwicklungen auch hierzulande. „Auch in Deutschland sind an bestimmten Orten solche Krawalle denkbar, denn auch in Deutschland nimmt die Ablehnung der Demokratie, des Staates und staatlicher Autorität zu“, sagt der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke auf der Internetseite der Polizeigewerkschaft. Besonders in den Städten würden mehr und mehr Menschen „zu Verlierern der Transformation der Arbeitswelt, der Digitalisierung oder Integrationsherausforderungen“.

Kölpke fordert deswegen Investitionen in de Polizei und kritisiert die Bundesregierung. „Bundesfinanzminister Lindner hatte zuletzt im Juni eine Forderung von Bundesinnenministerin Faeser nach sieben zusätzlichen Einsatzhundertschaften für die Bundesbereitschaftspolizei abgelehnt“. Angesichts der aktuellen Entwicklungen würden weitere Hundertschaften dringend benötigt.

Seit Tagen gibt es Ausschreitungen in Frankreich, die kein Ende nehmen wollen. © Lewis Joly/dpa

Deutschland nicht direkt mit Frankreich vergleichbar

Ähnlich äußerte sich die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Auch hier fühlen sich viele sozial benachteiligt, wenn nicht sogar bereits abgehängt“, betonte sie. Durch hohe Preisanstiege reiche es für immer mehr Menschen gerade noch so für das Wesentliche. Es sei daher entscheidend, dass die Politik gegensteuere. „Denn schon heute wirkt sich das Sich-nicht-vertreten-fühlen in Politikverdrossenheit, der wachsenden Bereitschaft, Parteien an den Rändern zu wählen, und in politischem Extremismus aus.“ Beide betonten jedoch auch, dass die Lage hierzulande nicht direkt vergleichbar mit Frankreich sei. (erpe/dpa)