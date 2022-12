Polens Polizeichef löst selbst Explosion aus mit Geschenk aus der Ukraine

Von: Bona Hyun

Ein polnischer Polizeichef hat versehentlich selber eine Explosion ausgelöst. Als er ein Geschenk der Ukraine öffnete, gab es eine starke Detonation.

Warschau – Eine Explosion im polnischen Polizeipräsidium vor wenigen Tagen ist wohl von einem Polizeichef selber ausgelöst worden. Laut Aussage des polnischen Polizeichef Jaroslaw Szymczyk sei ein Geschenk explodiert, welches er von der Ukraine bekommen habe. Bei dem Unfall erlitt Szymczyk leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Polnischer Polizeichef löst versehentlich Explosion – mit Geschenk aus Ukraine

Szymczyk habe bei einem Arbeitsbesuch in der Ukraine Geschenke erhalten – darunter auch ein aufgebrauchter Granatwerfer, sagte Szymczyk am Samstag dem Radiosender Rmf.fm. „Als ich die aufgebrauchten Granatwerfer, die ein Geschenk der Ukrainer waren, umstellen wollte, gab es eine Explosion“, sagte der Polizeichef laut Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Die Detonation habe sich ereignet, als er einen der Granatwerfer aufrecht auf den Fußboden gestellt habe, so der Polizeichef weiter. Die Explosion sei stark gewesen. Die Wucht des Aufpralls habe den Boden durchschlagen und die Decke beschädgit, so Szymczyk.

Starke Explosion: Polizeichef aus Polen bekommt Granatwerfer von der Ukraine geschenkt

Wie der Radiosender berichtete, gehören militärische Souvenirs wie aufgebrauchte Granatwerfer zu den Geschenken, die ukrainische Behördenvertreter ausländischen Besuchern gerne machen. Szymczyks Delegation sei versichert worden, dass auch der Transport über die Grenze nach Polen kein Problem sei, da die Geräte nur noch Schrottwert hätten.

Die Explosion hatte sich laut polnischem Innenministerium am Mittwoch im Polizeipräsidium in Warschau ereignet. In der Mitteilung des Ministeriums war lediglich von der Explosion eines Geschenks die Rede gewesen, das Szymczyk bei seiner Dienstreise in die Ukraine am 11. und 12. Dezember erhalten habe. Der Polizeichef aus Polen hatte demnach dort die Führung der ukrainischen Polizei und des Katastrophenschutzes getroffen. Das Geschenk, das später explodierte, soll er vom Leiter einer ukrainischen Behörde bekommen haben. (Mit Material der dpa)