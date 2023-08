„Das ist ein Sowjet-Ding“: Polen fährt riesige Militärparade – auch als Fingerzeig für Putin und Wagner

Von: Fabian Müller

Teilen

Die Militärparade in Warschau soll die größte seit Jahrzehnten sein. Polen will sich vor den Wahlen im Herbst als starkes Land präsentieren – nach innen und außen.

Warschau – Während die Spannungen an der polnisch-belarussischen Grenze von Woche zu Woche größer werden, hat Warschau für den Dienstag (15. August) seine größte Militärparade seit Jahrzehnten angekündigt. Nach Angaben des polnischen Verteidigungsministeriums wird der Tag des polnischen Militärs mit einer Parade gefeiert, an der 200 polnische und ausländische Militäreinheiten, 92 Flugzeuge und 2000 Soldaten teilnehmen.

Auf der Großveranstaltung soll modernste Militärtechnologie präsentiert werden, darunter M1A1 Abrams-Panzer aus US-Produktion, südkoreanische K2-Panzer und K9-Panzerhaubitzen, HIMARS-Raketenwerfer, Krab-Panzerhaubitzen sowie Patriot-Raketenwerfer, die Teil des polnischen Luftverteidigungssystems „WISŁA“ sind.

Große Militärparade in Warschau: Polen hat sich zu führender Militärmacht Europas entwickelt

Das Land hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der führenden Militärmächte Europas entwickelt und Milliarden in neue Ausrüstung investiert, nachdem Russland die ukrainische Halbinsel Krim im Jahr 2014 annektiert hat. Polen spielt auch deshalb eine entscheidende Rolle in der militärischen Unterstützung der Ukraine.

Die Nato: Alle Mitglieder und Erweiterungsrunden Fotostrecke ansehen

Vergangene Woche kündigte Warschau die Entsendung tausender zusätzlicher Truppen an die Grenze mit Belarus an, die Sorge vor den dort stationierten Wagner-Söldnern und der von ihnen ausgehenden Gefahr wächst. Und auch an der sogenannten Suwalki-Lücke, der Verbindung zwischen der russischen Enklave Kaliningrad und Belarus, auch bekannt als schwächster Punkt der Nato in Europa, ist die Sorge vor einem möglichen Angriff groß. Polens Parade inmitten des Ukraine-Kriegs kann also auch als Botschaft an Russland und Belarus verstanden werden.

Militärparade in Polen: Fingerzeig an Russland und Belarus

Gegenüber dem US-amerikanischen TV-Sender CNN sagte Edward Arnold von der britischen Denkfabrik RUSI: „Das ist ein Sowjet-Ding. Russland macht das am 8. Mai, Belarus macht es, Nordkorea und der Iran ebenfalls.“ Verfeindete Staaten würden diese Paraden als Machtdemonstration ansehen, „also wird Polen darauf mit einer Machtdemonstration antworten.“

Polnische Soldaten fahren in gepanzerten Fahrzeugen bei der Generalprobe für eine Militärparade vor dem „Tag des polnischen Militärs“. © Pawel Supernak/dpa

In zwei Monaten finden in Polen wichtige Wahlen statt, die polnische Regierung wolle also nicht nur Russland und seinen Verbündeten ihre Fähigkeiten zeigen, sondern auch der eigenen Bevölkerung versichern, dass sie sich für die Sicherheit einsetzt, sagt Arnold weiter.

Die rechtsgerichtete Regierungspartei PiS hofft auf eine dritte Amtszeit in Folge. Bislang ist es der Partei aber nicht gelungen, in Umfragen einen entscheidenden Vorsprung vor der Opposition zu erlangen. Sicherheitsfragen gelten neben Wirtschaft und Lebensstandard als zentrale Faktoren in der Wahl. Die Parlamentswahlen sind für den 15. Oktober angesetzt. (fmü)