Nato um „jeden Zentimeter" verteidigen: USA warnen Prigoschins Wagner-Söldner und Lukaschenko

Von: Franziska Schwarz

Die Wagner-Söldner in Belarus bereiten dem Nachbarland Polen Sorgen. Die USA reagieren jetzt auf eine Andeutung Lukaschenkos.

Washington – Wladimir Putin hat indirekt einen neuen Konflikt heraufbeschworen. Sein Verbündeter Alexander Lukaschenko äußerte sich zu den Wagner-Söldnern, die nach ihrem Putschversuch nach Belarus gingen. Sie hätten Lust auf „eine Reise nach Warschau“, ließ der belarussische Machthaber Lukaschenko jüngst andeutungsreich wissen. Polen will nun seine östliche Grenze zu dem Nachbarland verstärken – und auch die USA mit Präsident Joe Biden melden sich jetzt zu Wort.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte mit Blick auf das Nato-Mitglied Polen, die USA würden „jeden Zentimeter“ des Nato-Territoriums verteidigen. Matthew Miller betonte bei einem Briefing am Montag (24. Juli) in Washington außerdem, dass die Worte des belarussischen Führers „ein weiterer in einer Reihe unverantwortlicher Kommentare Lukaschenkos“ seien, berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform.

Putin droht Warschau wegen Truppenverlegung

Polen hatte zuvor mitgeteilt, wegen der Präsenz russischer Wagner-Söldner im benachbarten Belarus eine noch unbekannte Zahl eigener Soldaten weiter in den Osten des Landes verlegen zu wollen. Putin missfiel das – und drohte am Freitag (21. Juli) bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats.

Der Aufstand der Wagner-Gruppe mit ihrem Boss Jewgeni Prigoschin war Ende Juni nach Angaben des Kreml mit der Abmachung beendet worden, dass sie ins Exil nach Belarus gehen. Die Wagner-Söldner waren davor im Ukraine-Krieg maßgeblich aufseiten Russlands im Einsatz.

Putin spricht in Bezug auf Polen von einem „Geschenk Stalins“

Bei der Sicherheitsratssitzung hielt Putin außerdem daran fest, dass die westlichen Regionen des heutigen Polens „ein Geschenk Stalins“ an die Polen nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen seien. Belege blieb Putin schuldig. Er ließ auch aus, dass die Sowjetunion, nach Kriegsende einen Teil des Staatsterritoriums des Vorkriegspolens im Osten des Landes erhielt.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki entgegnete prompt auf Twitter, dass „Stalin ein Kriegsverbrecher war, der für den Tod von Hunderttausenden von Polen“ während und nach dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich gewesen sei. Morawieckis Kanzleichef Stanislaw Zaryn erklärte: „Der erbärmliche Langweiler aus dem Kreml wiederholt schon wieder Lügen über Polen“ und warf Putin „Geschichtsrevisionismus“ vor.

Russlands Propaganda: Polen plant Besatzung im Ukraine-Krieg

Putin beschuldigte Polen überdies der Absicht, die Westukraine zu besetzen. Es gebe Berichte über eine angeblich geplante Schaffung einer polnisch-litauisch-ukrainischen Militäreinheit, sagte er. Die Einheit solle in der Ukraine „angeblich für die Gewährleistung der Sicherheit der heutigen Westukraine eingesetzt werden“, sagte Putin. „Doch im Grunde, wenn man die Dinge beim Namen nennt, geht es um die nachfolgende Besetzung dieser Gebiete.“

Polens Vizeaußenminister Pawel Jablonski teilte daraufhin mit, die Grenzen zwischen den Ländern seien „absolut unantastbar und Polen ist gegen jegliche Revision“ dieser Grenzen. Die russische Propaganda immer wieder ohne Grundlage, Polen, das einer der engsten Verbündeten der angegriffenen Ukraine ist, hege eigene Besatzungsabsichten.

Bei einem Treffen in St. Petersburg am Wochenende versicherte Lukaschenko Putin, dass seine Regierung die Wagner-Situation „unter Kontrolle“ habe. Seiner Andeutung zur „Warschau-Reise“ fügte er noch hinzu: „Aber natürlich halte ich sie im Zentrum von Belarus fest, wie wir es vereinbart haben.“ Das US-Institut für Kriegsforschung (ISW) kam unterdessen zu der Einschätzung, dass die nach Belarus ausgewanderten Wagner-Söldner weder für Polen, noch für die Ukraine eine Gefahr darstellen. (frs mit AFP)