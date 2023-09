Plastik-Panzer als Lockvogel: Ukraine trickst Putins Angriffe aus

Von: Maximilian Kurz

Teilen

Russische Waffensysteme können den Unterschied zwischen echten und kopierten Waffen nicht unterscheiden - Ukrainer produzieren Plastik-Panzer. © Russian Defence Ministry/Imago Images

Die Ukraine produziert Nachbildungen von Waffen, um russische Soldaten zu täuschen. Attrappen ziehen feindlichen Beschuss auf sich - und schützen Menschen.

Kiew - Ukrainische Waffenexperten kopieren in einer Werkstatt fortschrittliche Waffensysteme. Diese bestehen nicht aus Stahl oder Gussmetall. Die Nachbildungen werden aus Altholz, Schaumstoff oder Kunststoff hergestellt. Dieser Trick kostet der Russlands Armee im Ukraine-Krieg wertvolle militärische Ressourcen und Munition. Das berichtet unter anderem The Guardian.

Ukraine-Krieg: Fake-Waffen mit psychologischem Effekt

In einer geheimen Fabrik arbeiten Konstrukteure an der Herstellung eines Artilleriegeschützes. Jedoch wird dieses nie zum Einsatz kommen. Zumindest nicht in gewohnter Form. Die Experten produzieren täuschend echte Waffen-Attrappen, die darauf abzielen, feindliches Feuer anzulocken. Beim Versuch, die von echten Waffen nicht zu unterscheidenden Fakes auszulöschen, werden Munition, Drohnen und Raketen verschwendet. Positiver Nebeneffekt: Die echten Waffensysteme und vor allem die dafür zuständigen Soldaten können geschützt werden.

Seit über einem Jahr forschen die Experten der Ukraine an der perfekten Fälschung. Diese muss präzise genug sein, um moderne Drohnenkameras oder erfahrene Truppen am Boden zu täuschen. Die beste Bestätigung für den Erfolg einer Attrappe ist, wenn sie schnell zerstört wird. Einer der Konstrukteure erklärte: „Wenn das Militär zu uns kommt und sagt: ‚Wir sind hier raus‘, bedeutet das, dass wir in unserem Job absolut erfolgreich waren“.

Ehemalige Angestellte des Stahlwerks Asowstal - Milliardär unterstützt Vorhaben

Die Mitarbeiter im Konstruktionsteam kommen nicht von ungefähr. Sie alle stammen aus dem berühmten Stahlwerk Asowstal in Mariupol. Der Widerstand der Asowstal-Kämpfer und die russische Brutalität nach der Eroberung des Werks gingen in die Geschichte ein. Als die ukrainische Armee zu Beginn des Krieges unterlegen schien, kamen drei leitende Mitarbeiter der Firma auf eine Idee. „Wir dachten, wenn die Russen viele Waffen sehen würden, könnten sie Angst haben, vorwärts zu gehen oder ein Gebiet zu beschießen.“, erklärte ein Manager.

Der reichste Mensch in der Ukraine und Metinvest Hauptaktionär, Rinat Achmetow, unterstütze das Lockvogel-Projekt persönlich. Das Team besteht nur aus Mitarbeitern, die in den Gehaltslisten vor Februar 2022 aufgelistet sind. Man muss sich in der Fabrik blind vertrauen können.

Google-Suche nach Waffen und immer klügere Fakes

Die Designer von Metinvest beginnen ihre neuen Projekte mit einer sorgfältigen Internet-Recherche. Nachdem genug Bilder und Dateien verfügbar sind, werden die passenden Materialien ausgewählt. Die Technik der Fake-Waffen muss immer ausgefeilter sein. Um für feindliche Wärmebild-Visiere sichtbar zu werden, ahmen die Attrappen sogar die Hitze der realen Waffensysteme nach.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Auch Russland setzt mittlerweile auf Täuschkörper. Aus historischer Sicht ist das nicht außergewöhnlich. Das US-Militär stellte im Zweiten Weltkrieg mit den 23rd Headquarters Special Troops eine komplette Geister-Armee auf. Diese verfügten über Illusionen, Soundeffekte und falsche Funksignale. Zeiten wiederholen sich.