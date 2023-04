Pistorius baut sein Ministerium kräftig um – Leitungsebene soll massiv schrumpfen

Von: Felix Durach

Verteidigungsminister Boris Pistorius (m.) baut sein Ministerium weiter um. Erst im März hatte der SPD-Mann Carsten Breuer (l.) zum neuen Generalinspekteur ernannt. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Boris Pistorius setzt den Umbau im Verteidigungsministerium fort. Die Führungsriege soll massiv verkleinert werden.

Berlin – Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) leitet den nächsten Schritt beim Umbau seines Ministeriums ein. Der Leitungsbereich im Berliner Bendlerblock soll stark ausgedünnt werden. 160 von knapp 370 Stellen sollen gestrichen werden.

Bereits Anfang März sorgte der SPD-Politiker für Aufsehen, als er den Posten des Generalinspekteurs neu besetzte. Knapp zwei Monaten nach seinem Amtsantritt tauschte Pistorius den ranghöchsten Soldaten der Bundeswehr aus. Er versetzte Eberhard Zorn nach rund fünf Jahren im Amt in den einstweiligen Ruhestand. General Carsten Breuer übernahm die Position. Knapp einen Monat später soll nun der nächste Umbauschritt folgen. Wie die Bild am Mittwoch (5. April) berichtete, soll der Führungsapparat im Verteidigungsministerium massiv verkleinert werden.

Pistorius baut das Verteidigungsministerium um – Planungsstab soll wieder eingeführt werden

Dem Bericht zufolge werden beispielsweise der Stab „Organisation und Revision“ (circa 100 Mitarbeiter) sowie der Stab „Strategische Steuerung Rüstung“ (circa 26 Mitarbeiter) aus der Leitung herausgelöst. Zusätzlich sollen auch die Mitarbeiterkreise der Staatssekretäre im Ministerium deutlich verkleinert werden. Von den bisher knapp 20 Mitarbeitern sollen lediglich fünf bis sechs erhalten bleiben. Die Abteilungsleiter im Ministerium hingegen sollen laut dem Bericht mehr Verantwortung bekommen.

Die Bild bestätigte auch einen vorangegangenen Bericht des Portals Business Insider, dass im Verteidigungsministerium erneut ein Planungs- und Führungsstab aufgebaut werden soll. Ab 1968 hatte das Ministerium einen solchen Stab für die Erarbeitung und Analyse von zentralen militärstrategischen Zielen. 2012 hatte der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) den Planungsstab wegen der Neuausrichtung der Bundeswehr abgeschafft. Ein Schritt, der spätestens seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs als Fehler gewertet wird, und deswegen rückgängig gemacht werden soll.

Verteidigungsministerium: Schlechter Ruf in der Gesellschaft – Pistorius setzt Umbau fort

Dem Bericht zufolge soll die Umstrukturierung bereits zum 15. Mai erfolgen. Die Pläne sollen Mitte April auch öffentlich bekannt gegeben werden. Mit einem dritten Schritt bei der Reform des Bendlerblocks wird im Herbst gerechnet.

Der Ruf des Verteidigungsministeriums hatte unter Pistorius‘ Vorgängerin Christine Lambrecht (SPD) stark gelitten. Lambrecht war wegen diverser Verfehlungen immer wieder in die Schlagzeilen geraten und hatte so ein schlechtes Licht auf ihr Haus geworfen. An Pistorius liegt es nun, den Ruf in der Gesellschaft wieder aufzubessern und die Bundeswehr wieder zu einer wehrfähigen Armee auszubauen.

Ausbau der Bundeswehr: Wehrbeauftragte Högl halt Ziele für „nicht erreichbar“

Doch auch auf den unteren Ebenen besteht in der Bundeswehr Nachholbedarf. Das Verteidigungsministerium strebt weiter einen deutlichen Ausbau der Truppe an. Die Stärke der Bundeswehr soll von den aktuell rund 183.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2031 auf rund 203.000 anwachsen. Ein ambitioniertes Vorhaben. Erst am Wochenende bezeichnet die Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Eva Högl (SPD), das Ziel gegenüber der Funke Mediengruppe als „nicht erreichbar“.

Die Herausforderung beim Personal sei bei der Bundeswehr angesichts zurückgehender Bewerbungen und einer hohen Abbrecherquote bei den Rekruten „noch größer als beim Material“. Gerade deshalb sei es ein Problem, „wenn Interessierte sich bewerben und dann ein Jahr lang nichts vom Karrierecenter der Bundeswehr hören“. Deutschland könne sich dies „in keinem einzigen Fall erlauben“, sagte Högl weiter. (fd mit AFP)